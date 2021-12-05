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Путин назвал имя волонтера года

Номинантам волонтерской премии вручили медали Луки Крымского

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Церемония вручения премии #МыВместе

Церемония вручения премии #МыВместе

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Владимир Путин сегодня принял участие в церемонии вручения премии #МыВместе, посвященной Дню волонтера. Президент отметил, что этот праздник в России отмечается уже в пятый раз, а это значит, деятельность волонтеров ценится очень высоко.

— Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, — заявил Путин.

Глава государства вручил медали Луки Крымского номинантам премии «Волонтер года — 2021»: врачу-педиатру Павлу Бережанскому, волонтеру — медику красной зоны Ольге Золотухиной, волонтеру-медику Владимиру Никольскому, руководителю штаба акции #МыВместе в Кировской области Екатерине Садаковой. А также назвал имя волонтера года — им стал Павел Бережанский, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы, автор проекта консультирования и поддержки родителей.

День волонтера в России отмечается уже в пятый раз

День волонтера в России отмечается уже в пятый раз

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