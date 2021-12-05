«Китайцы ездили туда зачать ребенка»: сколько стоит путешествие к чудотворному северному сиянию в Териберке

Пандемия коронавируса внесла большие коррективы в планы путешественников. Народ, изголодавшийся по новым впечатлениям, готов ехать на край земли. Разные уголки России, которые раньше были не так популярны, сейчас не знают отбоя от туристов.
Но есть на Севере страны такое место, которое приобрело популярность еще несколько лет назад. Всё благодаря фильму Звягинцева «Левиафан», снятому в 2014 году. Речь, конечно, о Териберке. Там побывал ярославец Александр Мартынов. Он говорит: это было одно из самых экстремальных путешествий в его жизни. Александр проехал весь путь на автомобиле, видел своими глазами северное сияние, стоял на берегу Северного Ледовитого океана и пробовал свежие морские деликатесы. И на всё это он потратил около 30 тысяч рублей. О суровых погодных условиях, о мурманских ландшафтах и о северном сиянии читайте в нашем материале.
Териберка — село в Мурманской области, расположенное на берегу Кольского полуострова, омывается водами Баренцева моря, то есть фактически Северным Ледовитым океаном. Средняя температура летом — 12 градусов, зимой — -33. Здесь живет около 1000 человек.
Почему поехали на машине
В путешествие Александр отправился со своим товарищем. В Мурманскую область поехали на внедорожнике — Mitsubishi L 200. Перед поездкой машину доработали: поменяли резину, довели до ума подвеску, проверили всё техническое оснащение и собрали всё необходимое.
Из Ярославля до Мурманска друзья доехали ровно за 24 часа.
— Мы специально не полетели на самолете, а поехали на машине. Поскольку без машины мы бы там так не погуляли по Териберке, которая интересна сама по себе. На арендованном авто по условиям договора запрещено выезжать за пределы города. Тем более подготовленную машину вряд ли кто-то сдавал бы в аренду. На обычной легковой или кроссовере там делать нечего — все колеса оставите. До Мурманска доедете, а дальше — всё. Только если в сухую теплую погоду в августе месяце. И то если диски не жалко. По дороге в Териберку большие камни, огромные ямы, перекаты, съезды. Туда ехали два с половиной часа, обратно — пять. Началась пурга, метель, мороз, стекло заледеневает, темнота, дороги вообще не видно! Условия дичайшие, — рассказывает Александр.
Чем заняться в Териберке
Сама Териберка произвела на Александра незабываемое впечатление. От вида Северного Ледовитого океана просто захватывало дух. Друзья поднялись на самую высокую точку Териберки: небо висело так близко, как будто давило, и в это же время началось северное сияние.
— Зимой, в принципе, делать там особо больше нечего: залежи снега, мороз
Домики возле моря, о которых говорит Александр, стоят в среднем от 30 до 60 тысяч за две ночи в выходные дни. Вдоль побережья. Со всеми удобствами и самым главным — панорамным видом. Но есть варианты размещения дешевле: в среднем от 6 до 10 тысяч рублей с пятницы по воскресенье на двоих.
Северное сияние ярославец увидел впервые. По его словам, это было яркое переливающееся зеленое свечение. А то, что на фотографиях в интернете, — это фотошоп. Для того чтобы получить такое изображение, нужна очень серьезная фототехника, и можно прождать не одни сутки в охоте за полярным свечением. Северное сияние в реальности более скромное, но очень красивое и стоит того, чтобы его увидеть. Больше дня, по словам Александра, есть смысл оставаться тем, кто хочет устроить романтический вечер в ресторане с видом на океан. Или отдохнуть с друзьями в бане. Ее в Териберке тоже построили специально для туристов. При планировании поездки важно учесть, что в северных широтах с начала декабря до середины января — полярная ночь: солнце в это время не поднимается над линией горизонта. В Териберке в конце ноября было относительно светло только с 11:30 до 12:00 — примерно как в 14:00 часов в Ярославле зимой. Все остальное время в селе царила кромешная тьма.
— В Териберке можно посмотреть на замерзший водопад и кладбище затонувших кораблей, попробовать икру морских ежей. К тому же Териберка — это единственное село в Мурманской области на берегу океана, до которого можно добраться по автомобильной дороге, и для его посещения не нужно получать специальное разрешение. Достаточно заполнить форму на интернет-ресурсе администрации Мурманской области. Чтобы попасть в остальные поселки в пограничной зоне, придется заказывать пропуск на «Госуслугах» за 2–3 недели до поездки, — рассказал Александр.
Экстремальное вождение
Тем, кто хочет посмотреть Мурманскую область и ее окрестности в зимний период, нужно как минимум обладать навыками экстремального вождения. Одно неправильное движение — и машина может улететь в кювет.
— Когда мы возвращались из Териберки, увидели несколько авто, валяющихся в кювете. За рулем одного из них была девушка. Она с молодым человеком тоже приехала посмотреть северное сияние. Оказалось, не справилась с управлением. Это доля секунды. Так что, если нет опыта, не стоит даже ехать. Это не просто по прямой дороге на автомате рулить. Нужно быть готовым к любой ситуации, чувствовать машину и ловить каждый момент, — рассказывает Александр.
Несмотря на то что Александр сам прошел курсы экстремального управления различными машинами, они всё же попали в неприятную ситуацию. На обратном пути из Териберки пошел сильный снег, дороги за пару часов замело, машина провалилась в снежный наст, то есть просто повисла на днище. И расстояние метра три или четыре пришлось чистить вручную, откапывать машину около двух часов. Пригодилось всё: и лопаты, и домкрат, и трос, и доски.
— Поднимали машину из сугроба, подсовывали доски, чтобы она по ним съехала. Если трассу от Мурманска заметет снегом, есть риск остаться в селе дня на три минимум. Если вы начинающий путешественник, я рекомендую ехать туда с группой с профессиональным водителем и тщательно готовиться. На Крайнем Севере можно съехать с трассы во время снегопада или остаться без связи и топлива, поэтому стоит заранее скачать офлайн-карты и приложения с прогнозом погоды и наблюдением за сиянием Aurora Forecast на телефон, а еще запастись вещами и снаряжением, — рассказывает Александр.
В Мурманской области Александр был неделю.
Всё по 500
На следующий день Александр и его друг посетили горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Кировске. Удивили низкие цены и приличные склоны.
— Подъемник стоил 500 рублей, лыжи или сноуборд напрокат — 500 рублей, одежда для горнолыжного спорта — тоже по 500. Там всё по 500 (смеется). При этом никто нас во времени не ограничивал. Мы катались, наверное, часа три. Очередей никаких не было, но там в ноябре только-только начинается сезон. Конечно, там скромнее, чем в Сочи. Но в Сочи и ценник выше. Это как сравнивать два фитнес-клуба. В одном полотенец нет и душевые грязные, а в другом — и полотенца дают, и бахилы, и уборщица тут же все шкафчики протирает. Дело в сервисе, — рассказывает Александр.
В целом горнолыжный курорт в Кировске — отличный вариант для тех, кто любит зимние виды спорта за небольшие деньги. Сами склоны крутые, а те, что на самом верху, предназначены только для профессионалов. Ветер там достигал скорости 35–40 метров в секунду.
— Дальше мы гуляли по городу, смотрели Мурманск. Видели первый атомный ледокол «Ленин». Его сделали музеем. Это первый в мире ледокол-музей. Зрелище масштабное: ледокол колоссальных размеров, высотой с 13-этажное здание, — делится впечатлениями Александр.
Вообще в Мурманской области много мест, которые можно посмотреть. Это всё побережье Кольского полуострова, водопады. Но зимой, например, на полуостров Рыбачий вообще не попасть из-за плохих погодных условий, да и водопадов не увидишь.
Без QR-кода даже не заправят
Что интересно, в области очень жесткие карантинные условия. Александр был в шоке, когда они остановились на заправке — и их отказались обслуживать, пока они не покажут QR-код. Ни в магазины, ни в торговые центры без кода также не пускают. Даже в Териберке проверяли QR-код. Причем каждый раз его считывают и просят показать документ, подтверждающий личность. За отсутствие масок штрафуют.
— Мы стоим на заправке, маска спущена с лица. Подходит работник и говорит: «Улыбнитесь, я вас сейчас сфотографирую». Мы ничего не понимаем, а, оказывается, дело в том, что маска не так надета в общественном месте. Мы быстро ее обратно натянули. А так сфотографировали бы, вызвали бы инспектора, составили протокол. То, что отказались без QR-кода заправлять, меня вообще возмутило, особенно как адвоката. А если мне нельзя вакцинироваться? Тогда что?! Я и без бензина, и кода нет. Это прямое нарушение конституционных прав, — говорит Александр.
Цены в Мурманской области примерно такие же. Только бензин дороже. Уже начиная с Вологодской области цена за литр повышалась на рубль-два. В среднем А-95 или дизель стоили 57–60 рублей. Всего на бензин Александр истратил около пятнадцати тысяч рублей в обе стороны.
Цены в кафе и магазинах
Зато цены на морские деликатесы невысокие. Средний чек в ресторане на двоих — две тысячи рублей. Сюда войдет и салат, и первое, и второе, и кофе.
— Салат с крабом — рублей 400–500, также морские гребешки и ежи. Только крабы немного дороже, в среднем тысячи две рублей за килограмм. Всё вкусное, свежее. Высокие цены в области на продукты, которых у них нет: на фрукты, овощи. Бананы — по 150 рублей за килограмм, огурцы — по 350, — рассказывает Александр.
Путешествие вышло недорогим еще и за счет того, что Александру не пришлось тратиться на жилье. В Мурманске у него своя квартира, потому что он сам родом из этого города. А так по всему Мурманску полно гостиниц и хостелов с приемлемыми ценами.
— Это путешествие — такой адреналин, это полноценная экспедиция. Ты едешь и покоряешь Крайний Север. Это не Египет, где тебя выгрузили на море и дали коктейль. Ты сам себе выстраиваешь весь маршрут и, можно сказать, выживаешь. Когда мы были в Мурманской области неделю назад, там уже было -20, сейчас — -40. Ветер засвистывал такой, что, когда друг выходил из машины, сильный порыв ветра погнул петлю двери. Нос, уши резало от холода, кремом мазали постоянно. Для машины тоже крайне тяжелые условия, может просто замерзнуть топливо. Поэтому мы брали с собой много теплой одежды, термос, газовую горелку, горнолыжные очки, — рассказывает Александр.
Конечно, такой отдых не для всех. Многие и вовсе не считают это отдыхом. Сначала ты на работе устаешь, а потом приходится в гору подниматься, машину от снега откапывать, куда-то постоянно ехать.
Везде гаишники
— В целом Мурманск мне всегда нравился. Это город военнослужащих и моряков, и здесь очень серьезная дисциплина. Строгие инспектора ДПС следят за дорожной обстановкой. А не как у нас. Остановились два товарища на остановке, открыли окна и разговаривают на аварийке, и наплевать, что автобус сзади. У нас вообще на дороге не увидишь, и это, я считаю, огромная проблема. Там полноценные посты, если какая-то авария, незамедлительно приедет экипаж. Сами дороги качественные и чистые, но там по-другому и нельзя, потому что много спусков и подъемов, серпантин и ездить по городу непросто, — рассказывает Александр.
И всё же постоянно жить в Мурманске, по мнению Александра, нелегко. Отсутствие солнечного света, нехватка кислорода, витаминов и полярные ночи очень давят на психику и организм человека. Не зря же почти всех детей на всё лето отправляют из Мурманской области на юг, ближе к морю. И государство платит повышенную надбавку.
— Поэтому, если вам нравится активный отдых за приемлемые деньги, поездка в Мурманскую область произведет на вас впечатление, — советует Александр.