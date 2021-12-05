«Китайцы ездили туда зачать ребенка»: сколько стоит путешествие к чудотворному северному сиянию в Териберке

Путешествие вышло недорогим еще и за счет того, что Александру не пришлось тратиться на жилье. В Мурманске у него своя квартира, потому что он сам родом из этого города. А так по всему Мурманску полно гостиниц и хостелов с приемлемыми ценами.



— Это путешествие — такой адреналин, это полноценная экспедиция. Ты едешь и покоряешь Крайний Север. Это не Египет, где тебя выгрузили на море и дали коктейль. Ты сам себе выстраиваешь весь маршрут и, можно сказать, выживаешь. Когда мы были в Мурманской области неделю назад, там уже было -20, сейчас — -40. Ветер засвистывал такой, что, когда друг выходил из машины, сильный порыв ветра погнул петлю двери. Нос, уши резало от холода, кремом мазали постоянно. Для машины тоже крайне тяжелые условия, может просто замерзнуть топливо. Поэтому мы брали с собой много теплой одежды, термос, газовую горелку, горнолыжные очки, — рассказывает Александр.

Конечно, такой отдых не для всех. Многие и вовсе не считают это отдыхом. Сначала ты на работе устаешь, а потом приходится в гору подниматься, машину от снега откапывать, куда-то постоянно ехать.

Везде гаишники

— В целом Мурманск мне всегда нравился. Это город военнослужащих и моряков, и здесь очень серьезная дисциплина. Строгие инспектора ДПС следят за дорожной обстановкой. А не как у нас. Остановились два товарища на остановке, открыли окна и разговаривают на аварийке, и наплевать, что автобус сзади. У нас вообще на дороге не увидишь, и это, я считаю, огромная проблема. Там полноценные посты, если какая-то авария, незамедлительно приедет экипаж. Сами дороги качественные и чистые, но там по-другому и нельзя, потому что много спусков и подъемов, серпантин и ездить по городу непросто, — рассказывает Александр.



И всё же постоянно жить в Мурманске, по мнению Александра, нелегко. Отсутствие солнечного света, нехватка кислорода, витаминов и полярные ночи очень давят на психику и организм человека. Не зря же почти всех детей на всё лето отправляют из Мурманской области на юг, ближе к морю. И государство платит повышенную надбавку.



— Поэтому, если вам нравится активный отдых за приемлемые деньги, поездка в Мурманскую область произведет на вас впечатление, — советует Александр.

