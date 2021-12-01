Что нас ждет в декабре: бесплатные «Одноклассники» и никаких больше галочек в кредитных договорах

Кстати, кроме пенсий в России есть ряд других возрастных доплат от государства. В этом материале мы подробно рассказываем о каждой из них.



Перерасчет детских пособий заканчивается

В конце декабря истекает срок обращения за перерасчетом пособия на детей от 3 до 7 лет. Заявление необходимо подать на «Госуслугах».

Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума ребенка. Его назначали семьям, где доход меньше общего прожиточного минимума на человека. Но в апреле 2021 года правила поменялись. Сейчас размер выплаты зависит от того, насколько трудная жизненная ситуация у семьи. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с пособием семья все равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25% (8475 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума ( 11 300 рублей в среднем по стране).



При назначении пособия также проводится комплексная оценка имущества и действует правило «нулевого дохода»: нужно, чтобы у каждого из взрослых членов семьи был какой-то заработок — стипендия, пенсия, зарплата или доход от предпринимательской деятельности. Впрочем, могут сделать исключение.

