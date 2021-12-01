Что нас ждет в декабре: бесплатные «Одноклассники» и никаких больше галочек в кредитных договорах

До конца года остался всего 31 день — месяц пролетит, моргнуть не успеем! Он будет насыщенный, одних только законов почти сотня вступает в силу. Мы выбрали из них самые важные и рассказываем о них простым языком.
Пенсии вырастут (не у всех)
Сразу три категории пенсионеров могут рассчитывать на декабрьскую прибавку к пенсии. Речь идет о тех, кому в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет — с наступлением этого возраста у них в два раза вырастет фиксированная выплата по старости: до
Кстати, кроме пенсий в России есть ряд других возрастных доплат от государства. В этом материале мы подробно рассказываем о каждой из них.
Перерасчет детских пособий заканчивается
В конце декабря истекает срок обращения за перерасчетом пособия на детей от 3 до 7 лет. Заявление необходимо подать на «Госуслугах».
Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума ребенка. Его назначали семьям, где доход меньше общего прожиточного минимума на человека. Но в апреле 2021 года правила поменялись. Сейчас размер выплаты зависит от того, насколько трудная жизненная ситуация у семьи. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с пособием семья все равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25% (8475 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (
При назначении пособия также проводится комплексная оценка имущества и действует правило «нулевого дохода»: нужно, чтобы у каждого из взрослых членов семьи был какой-то заработок — стипендия, пенсия, зарплата или доход от предпринимательской деятельности. Впрочем, могут сделать исключение.
Сайты с финансовыми пирамидами забанят
С декабря государство будет блокировать сайты с рекламой финансовых пирамид, которые вводят в заблуждение пользователей из-за сходства доменных имен или самого оформления с настоящими сайтами финансовых организаций. По запросу ЦБ сайты-обманщики будут закрыты в досудебном порядке.
Законопроект был разработан еще в 2018 году, однако принят позже, в разгар пандемии, когда онлайн-мошенники особенно активизировались. По данным Центробанка, порядка 45% нелегальных финансовых пирамид работают как раз в интернете.
— Через Генеральную прокуратуру уже [можно] блокировать те сайты, которые содержат информацию о предоставлении тех услуг со стороны лиц, которые не имеют права их оказывать на территории РФ, ну и создают некую рекламу или условия, которые позволяют вовлекать людей в финансовые пирамиды, — цитировал ранее «Интерфакс» замдиректора юридического департамента Банка России Андрея Борисенко.
К важным сайтам дадут бесплатный доступ
А вот доступ к государственным сайтам, наоборот, упростят: с сегодняшнего дня операторы связи обязаны предоставлять бесплатное подключение к социально значимым сайтам. Пока под таковыми закон подразумевает «Госуслуги», сайты госорганов и органов местного самоуправления, а также социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир»), сервисы «Яндекса», сайты РЖД, некоторых банков, телеканалов и СМИ, музеев и библиотек. Подробный список можно посмотреть здесь — впрочем, в него еще могут внести изменения.
При подключении к этим сайтам пользователям не придется платить за трафик. В случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на ресурсы.
Получить свидетельство о рождении теперь можно хоть где
Работа загсов переходит на экстерриториальный принцип — получать свидетельство о рождении, смерти, браке и разводе, а также переоформить или внести правки в документ теперь можно в любом отделении по выбору заявителя. Раньше в большинстве случаев граждане могли обращаться в загсы только по прописке.
Кроме того, подать на развод теперь может не только муж или жена, но и третье уполномоченное лицо. Для этого понадобится нотариальная доверенность с согласием обоих супругов или опекуна недееспособного супруга.
Банкам запретили ставить галочку в кредитном договоре
С 30 декабря вводятся новые правила оформления кредитных договоров: финансовым организациям запрещено заранее проставлять галочки на оказание дополнительных услуг — заемщик собственноручно будет подтверждать свое согласие.
Законом также устанавливается «период охлаждения» — 14 дней с момента подписания договора, в это время заемщик может отказаться от дополнительных услуг. Не только страховки, но и всевозможных дополнительных консультаций, юридического сопровождения и так далее.
У бизнеса кончаются коронавирусные льготы
В начале прошлого месяца в России ввели нерабочие дни, однако поддержку от государства получил на этот раз только бизнес. Представителям пострадавших отраслей (полный список можно найти тут) предложили оформить безвозмездный грант на выплату зарплаты сотрудникам. Деньги в расчете один МРОТ на каждого сотрудника можно получить до 15 декабря.
До 30 декабря 2021 года банки выдают льготные кредиты малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Ставка — 3% годовых, впрочем, для заемщиков есть железные условия. Во-первых, нужно сохранить штат не меньше чем на 90%, во-вторых, участие в программе примут только заемщики, которые участвовали в прошлогодней программе льготного кредитования или были созданы после 1 июля 2020 года. И, наконец, срок выплаты кредита строго ограничен: не более 18 месяцев.
Открываются границы с пятью странами
С декабря в расписание российских аэропортов возвращаются рейсы в Аргентину, Бангладеш, Бразилию, Коста-Рику и Монголию. А из Питера до Хельсинки с 12 декабря можно будет доехать на поезде (регулярные авиарейсы Москва — Хельсинки уже осуществляются 14 раз в неделю). Впрочем, страна до сих пор не принимает российских туристов, не выдает визы и не продлевает истекшие.
Что касается перелетов, в Аргентину, Бразилию, Коста-Рику и Бангладеш самолеты будут летать дважды в неделю из Москвы. В Монголию из столицы три рейса в неделю и по одному — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.
Также с 1 декабря возобновляются регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, увеличивается число рейсов в Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Италию и Вьетнам. Впрочем, Италия и Вьетнам пока встречать русских туристов не спешат — попасть в эти страны могут лишь обладатели вида на жительство, родственники, дипломаты и другие отдельные категории граждан.
Новые правила для иностранцев в России
С 29 декабря появятся новые правила для иностранцев, приезжающих в Россию больше чем на три месяца. Они должны сдавать отпечатки пальцев, делать фото для МВД и проходить медосмотр, где среди анализов — исследование на ВИЧ и другие инфекции, а также тест, выявляющий наркотическую зависимость.
Те, кто приезжает в Россию работать, обязаны пройти осмотр в течение 30 дней с момента въезда. Если цели трудоустроиться нет, на осмотр отведено 90 дней.
От прохождения процедур освобождаются дети до 6 лет и граждане Белоруссии. Если иностранец будет уклоняться, ему сократят срок пребывания или вовсе депортируют.
Как будем отдыхать в новогодние каникулы (и остальное время)
Если вы вдруг успели забыть, 31 декабря в этом году — официально нерабочий день. Поэтому новогодние каникулы продлятся 10 дней — по 9 января включительно.
СЮЖЕТ
В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы, 5 марта, перенесен на понедельник, 7 марта). Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11–13 июня и 4–6 ноября. На всякий случай сохраните календарик — он вам в следующем году еще пригодится!