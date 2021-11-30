Антиваксеров решено не выпускать из дома. Репортаж из города, где всех непривитых посадили на карантин

Первое, что бросается в глаза, когда въезжаешь в Нефтеюганск, — это пустые улицы. Человек, оказавшийся здесь впервые, может подумать, что весь город послушно сидит на самоизоляции, объявленной губернатором Комаровой
Всего в ХМАО на вынужденной самоизоляции оказались
Весной 2020-го, когда в стране был объявлен локдаун, улицы многих городов патрулировали полицейские. В Нефтеюганске тоже ожидали увидеть нечто подобное, но нет. Единственные спецслужбы, которые можно встретить, — немногочисленные кареты скорой помощи. Так что непривитые, из числа тех, кого посадили карантин, могут гулять себе спокойно — никто даже не заметит.
Нефтеюганск — небольшой город, основанный на месте поселения нефтяников (название города говорит само за себя). По сути, даже сейчас он таковым и остается: по разным данным, до половины работающего населения города так или иначе связаны с нефтедобычей, несмотря на то что Нефтеюганск считается молодым городом (средний возраст горожан —
Чтобы понять, насколько тяжелая ситуация с коронавирусом в Нефтеюганске, отправляемся в городскую больницу. Врачи рассказывают, что больных лечат в двух корпусах: инфекционном и дневном стационаре, переоборудованном под красную зону. На входе предупреждающая табличка: «Осторожно!!! Особо опасная инфекция».
Улыбчивая медсестра объясняет, что приемное отделение для ковидных больных находится чуть дальше. Конечно, ее улыбка скрыта под маской, но за время пандемии медсестра, судя по всему, уже научилась выражать эмоции глазами. Сейчас этим некогда непостижимым умением обладает, наверное, каждый медработник.
Общаемся с заместителем главврача Евгением Тимофеевым. Медик рассказывает, что не понимает споров о том, нужны QR-коды или нет, а вопрос о протестах противников вакцинации вызывает у него неподдельное удивление.
— Какие протесты? У нас в Нефтеюганске никто не протестует. Уже почти все привились, у всех эти коды есть. Что еще-то? — искренне не понимает моего вопроса Евгений Тимофеев.
Пустить меня внутрь ковидного корпуса Евгений Федорович отказывается, но разрешает поснимать вход и снаружи здания.
— Вы поймите, мы вас внутрь не пустим. А если и пустим, то обратно уже не выпустим. Это же опасное инфекционное заболевание, — объясняет врач.
Знаменитая красная зона находится в четырехэтажном здании дневного стационара с символичным номером 13. Под окнами натянута ограждающая лента, чтобы ограничить общение пациентов с посетителями. Над входом — изображения православных крестов и надпись «Святителю отче Луко, моли Бога о нас!». Медики объясняют: раньше в здании стационара находилась церковная лавка, а святой Лука был известным врачом-хирургом, поэтому здесь его чтят особо.
На входе меня встречают медработницы в противочумных костюмах. Узнав, что я журналист и буду писать про больницу, девушки оживились и даже согласились немного попозировать.
— Наверное, больных очень много, раз непривитых на самоизоляцию закрыли?
— Много. А когда их мало было?
Как живет город с ограничениями?
QR-коды в Югре ввели с 30 октября. Без них можно заходить в торговые центры, но в кафе, рестораны и большинство магазинов — нельзя. Почти за месяц новых ограничений код у меня ни разу не спросили. Увидеть проверку QR-кодов своими глазами мне довелось только в ходе рейда по торговому центру с администрацией Сургута и полицией. Так же в регионе относятся и к масочному режиму: большинство людей носят маски либо на подбородке, либо не носят вовсе. Собственно, как по всей стране.
Несмотря на ужесточение ограничений, в Нефтеюганске дела обстоят похожим образом: ни в торговом центре, расположенном неподалеку от больницы, ни в других торговых центрах города QR-коды не спрашивают. Из множества магазинов в трех ТЦ QR-код спросили только в KFC и одном из магазинов одежды.
— Мы сейчас у всех спрашиваем QR-код, без них не пускаем. Можно с улицы заказать и забрать. У меня почти все знакомые уже привились, но, говорят, в Сургуте можно справку купить за
Для проверки QR-кодов правительство Югры внедрило сервис UGRA-QR. Он якобы помогает отличить настоящие QR-коды от поддельных. На запрос с просьбой прокомментировать стоимость разработки приложения и его принципиальные отличия от аналогичного сервиса «Госуслуг» в правительстве округа не ответили.
В целом в торговых центрах Нефтеюганска достаточно пусто. Наверное, именно отсутствием покупателей можно объяснить пренебрежение предпринимателей к проверке QR-кодов: людей нет, а нужно платить зарплаты и вносить платежи за аренду.
— Да, у нас с введением QR-кодов народу меньше стало. Но по выходным побольше людей, — говорит охранник ТЦ «Рандеву».
На втором этаже торгового центра, неподалеку от туалетов, находится пункт вакцинации. Пара лет тридцати ожидает своей очереди. При разговоре выясняется, что молодые люди работают в нефтяной компании, пройти вакцинацию вынуждают на работе.
— Если бы не QR-коды, мне кажется, никто бы прививаться-то и не пошел. Мы тоже прививаемся из-за работы. Нет, от работы не отстранили, но условия создают неудобные: отказываются переносить отпуск, не дают выходной. Приходится привиться, — рассказывает Андрей. При этом супруги, хоть и непривитые, спокойно передвигаются по городу, никто их не останавливает.
И вообще ни один человек из тех, с кем удалось поговорить, не заполнял заявку на выход из дома. В целом сложилось впечатление, что не только люди, но и сами чиновники не до конца понимают, что делать с этими ограничениями и с этими уведомлениями.
— У нас таких сведений, [о патрулях и рейдах], нет. Наверное, здесь лучше в администрации [Нефтеюганска] уточнить, — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
Однако в администрации на звонки журналистов не ответили. По всей видимости, чиновники больше заняты назначением нового мэра. Именно этим сейчас живет город нефтяников.
При этом на сайте администрации указано, что контроль за соблюдением масочного режима и допуска граждан по QR-кодам осуществляют три мобильные группы. Следят ли они за тем, чтобы люди без прививок не выходили на улицу без уведомления, можно только догадываться. Судя по всему, нет.
Аналогичным образом обстоят дела в других муниципалитетах, где ввели самоизоляцию для непривитых. Например, в Урае, по словам местной жительницы Виктории, с цифровыми уведомлениями ни ей, ни ее знакомым не пришлось сталкиваться.
— Мне не довелось, если честно, что-то такое заполнять, потому что эти дни я дома сижу, но не потому что нельзя куда-то идти, а потому что я приболела немножко. Поэтому я даже не смотрела, что это за цифровое уведомление. Ну вообще, сколько с людьми общаемся, еще не слышала, чтобы кто-то из моих знакомых что-то заполнял или даже пытался что-то заполнить, — поделилась Виктория. Тем более никто не слышал, чтобы кто-то выполнял распоряжения и сидел дома.
Наша собеседница не против вакцины как таковой, но уверена: решение о прохождении вакцинации каждый должен принимать сам, без какого-либо принуждения. По мнению девушки, большая часть ее знакомых привилась из-за требований к наличию вакцинации на работе.
— У нас здесь вообще, в принципе, мало предприятий, которые не связаны с нефтью. У нас город маленький, можно сказать, моногород, в основном все предприятия нефтяные: либо магазин, либо администрация, либо нефтянка, а там без кодов никак, — рассказала девушка.
Почему в Югре непривитых закрыли дома?
По словам и. о. главврача Нефтеюганской районной больницы Натальи Стиновой, 84% коек в ковидном госпитале занято теми, кто не прошел вакцинацию.
— Ковидный коечный фонд в четырех населенных пунктах, где введена самоизоляция, составляет 110 + 60 + 250 + 170 = 590, из них свободны сегодня утром 25 + 19 + 64 + 54 = 162 койки, — сообщил накануне директор депздрава Югры Алексей Добровольский.
До 5 декабря жителям этих четырех муниципалитетов, не прошедшим вакцинацию, для выхода из дома нужно заполнять уведомление на специальном сайте. В форме нужно указать свои
Как объясняют на горячей линии, система нужна для того, чтобы отслеживать перемещения непривитых. Мол, если кто-то заболеет, так будет легче установить контактных. Привитым никакие уведомления заполнять не нужно.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что причиной, по которой Наталья Комарова могла решиться на самоизоляцию непривитых, действительно могла стать ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка. А система, благодаря которой губернатора Югры выбирают депутаты, а не население, могла упростить принятие решения.
— Непрямая связь с населением, конечно, развязывает руки. Но решиться на такое зачем? Если от того, что я отрежу себе палец, я не помру, это же не значит, что надо себе пальцы резать. Тут такой вопрос, потому что, если есть какая-то очень важная причина, внутренняя или внешняя, тут, я думаю, она все-таки внешняя и связана именно с ковидом. Регион у вас своеобразный, населения вроде бы немного, но оно сгруппировано по городам. Здесь действительно могут быть самые ужасные вещи, — считает Дмитрий Журавлев.
Наталья Комарова стала первым главой региона, кто решился на столь серьезные ограничения: по сути, «баба Ната», как ее называют местные жители, показала, что для борьбы с вирусом она пойдет на самые непопулярные меры, на которые не решатся ее коллеги-мужчины. При этом ее решение фактически никем не оспаривается, а люди весьма спокойно приняли изменения.
Отличительной особенностью Югры от других регионов России в плане введения QR-кодов остается отсутствие каких-то значимых протестов: единственным городом, где проводились пикеты, стал Нижневартовск. Но там самоизоляцию непривитых не вводили. В городах с ограничениями всё спокойно. Исключение составляют одиночные пикеты местных членов КПРФ.
Наталья Комарова занимает пост губернатора ХМАО с 2010 года. Кандидатуру Комаровой в Заксобрание ХМАО (главу региона избирают депутаты) внес Дмитрий Медведев, на тот момент президент РФ. За
Также стоит учитывать, что ограничения затрагивают не столь значительную часть населения: показатель коллективного иммунитета в Югре, как отчитались власти еще в середине ноября, уже достигнут. Число вакцинированных уже тогда в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) преодолело порог в 60% привитых от коронавируса взрослых.
К тому же из-за особенностей региональной экономики большая часть населения округа работает в сферах, связанных с нефтедобычей, а нефтяные компании предъявляют весьма жесткие требования к соблюдению антиковидных ограничений. По большому счету для большинства жителей Югры новые меры не стали чем-то критичным: QR-коды ввели еще с 30 октября, а обязательную вакцинацию значительной части трудящихся — еще раньше, с
Могут ли другие регионы перенять опыт Югры?
После того как в ХМАО ввели самоизоляцию для непривитых, во многих регионах страны люди начали опасаться, что Югра стала площадкой для эксперимента и скоро аналогичные меры примут по всей стране. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что этого не стоит опасаться.
— Вопрос только в том, что это: эксперимент, который запланирован и инициирован федеральным центром, или личная инициатива Комаровой. Если с Татарстаном (правительство республики ввело QR-коды в общественном транспорте. — Прим. ред.), мне кажется, это действительно может быть такая договоренность федерального центра, чтобы посмотреть на Казань (она же как маленькая Москва), то с Югрой, если честно, я считаю, это инициатива Натальи Комаровой.
По мнению Ильи Гращенкова, Комарова очень остро реагирует на тему вакцинации, поэтому сама прививалась
— Такой жести нет нигде и не планируется. В лучшем случае — ограничивается вход в ТЦ или транспорт, а чтобы из дома выйти — это прям совсем такой концлагерь. И я не слышал ни в одном проекте кьюаркодовых ограничений такого. Видимо, личная инициатива губернатора — показать максимально жесткий сценарий, который как эксперимент непонятно к чему должен привести.
Об эффективности ограничений можно будет судить не раньше чем через