Антиваксеров решено не выпускать из дома. Репортаж из города, где всех непривитых посадили на карантин

И вообще ни один человек из тех, с кем удалось поговорить, не заполнял заявку на выход из дома. В целом сложилось впечатление, что не только люди, но и сами чиновники не до конца понимают, что делать с этими ограничениями и с этими уведомлениями.



— У нас таких сведений, [о патрулях и рейдах], нет. Наверное, здесь лучше в администрации [Нефтеюганска] уточнить, — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.



Однако в администрации на звонки журналистов не ответили. По всей видимости, чиновники больше заняты назначением нового мэра. Именно этим сейчас живет город нефтяников.



При этом на сайте администрации указано, что контроль за соблюдением масочного режима и допуска граждан по QR-кодам осуществляют три мобильные группы. Следят ли они за тем, чтобы люди без прививок не выходили на улицу без уведомления, можно только догадываться. Судя по всему, нет.

Аналогичным образом обстоят дела в других муниципалитетах, где ввели самоизоляцию для непривитых. Например, в Урае, по словам местной жительницы Виктории, с цифровыми уведомлениями ни ей, ни ее знакомым не пришлось сталкиваться.



— Мне не довелось, если честно, что-то такое заполнять, потому что эти дни я дома сижу, но не потому что нельзя куда-то идти, а потому что я приболела немножко. Поэтому я даже не смотрела, что это за цифровое уведомление. Ну вообще, сколько с людьми общаемся, еще не слышала, чтобы кто-то из моих знакомых что-то заполнял или даже пытался что-то заполнить, — поделилась Виктория. Тем более никто не слышал, чтобы кто-то выполнял распоряжения и сидел дома.



Наша собеседница не против вакцины как таковой, но уверена: решение о прохождении вакцинации каждый должен принимать сам, без какого-либо принуждения. По мнению девушки, большая часть ее знакомых привилась из-за требований к наличию вакцинации на работе.



— У нас здесь вообще, в принципе, мало предприятий, которые не связаны с нефтью. У нас город маленький, можно сказать, моногород, в основном все предприятия нефтяные: либо магазин, либо администрация, либо нефтянка, а там без кодов никак, — рассказала девушка.



Почему в Югре непривитых закрыли дома?

По словам и. о. главврача Нефтеюганской районной больницы Натальи Стиновой, 84% коек в ковидном госпитале занято теми, кто не прошел вакцинацию.

— Ковидный коечный фонд в четырех населенных пунктах, где введена самоизоляция, составляет 110 + 60 + 250 + 170 = 590, из них свободны сегодня утром 25 + 19 + 64 + 54 = 162 койки, — сообщил накануне директор депздрава Югры Алексей Добровольский.