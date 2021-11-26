Чужаков гонят прочь. Как живет деревня на границе с Казахстаном, в которой процветает контрафактная торговля

Деревня Ильинка находится в десяти километрах от границы с Казахстаном. До соседней страны из тюменского поселка можно добраться не больше чем за час. О том, что ты приближаешься к территории другого государства, еще до пересечения границы напоминают тянущиеся голые поля, на которых спокойно гуляют лебеди. Местные говорят, что это не единственная особенность: по поселку в течение дня могут бегать лисы и косули. Контраст с привычными для многих тюменцев курицами и утками тут ощущается сразу. Природа и дикие обитатели Казанского района удивляют.
Как люди живут среди этого диковинного для городского жителя разнообразия и практически на границе двух государств? Чтобы понять это, журналисты 72.RU отправились в Ильинку. Оказалось, в деревне, помимо всего прочего, есть еще одна фишка, которая облегчает жизнь селянам. По словам местных, они покупают конфеты, алкоголь и табак дешевле в два раза. Интерес посетить это место увеличился вдвойне.
Однако, когда мы приехали в поселок, реальность выглядела иначе. В Ильинке одномоментно исчезли конфеты, хваленый табак стал причиной ежедневных проверок участковых в местных продуктовых, а лисы и косули совсем куда-то пропали. Возвращаться из деревни пришлось в сопровождении недовольных селян, которые закрыли все магазины и проводили нежданных гостей до самого выезда из поселка.
Почему наш приезд заставил местных нервничать, зачем пришлось посылать в магазин тайного покупателя и как нас встретили в одной из самых известных деревень Казанского района — в странном, но честном репортаже из Ильинки.
Сигареты за 50 рублей и продукты по дешевке
Ильинка находится в десяти километрах от границы с Казахстаном. Это не самая крайняя деревня к другой стране, но, по словам сельчан, сюда тоже приезжают за покупками из соседних поселков. В Ильинке живет около полутора тысяч человек. Здесь есть садик, школа, церковь и четыре магазина. Но, как говорят местные, нет работы. На заработки люди уезжают на Север или занимаются, как мы сами здесь выяснили, контрабандой.
Заезжаем в поселок. Нам навстречу на самодельном авто летят Владимир и Николай. Они живут в Ильинке всю свою жизнь.
— Плохо, что работы у нас нет. Мужики на Севера уезжают. А мы что? Мы уже на пенсии! Как чувствуется то, что мы рядом с Казахстаном? Так вот, сигареты за 50 рублей покупаем (достает из кармана пачку и протягивает нам), конфеты по дешевке возят. Вчера вон покупал. И масло, и алкоголь недорогой. Купить можно в любом магазине. Раньше еще и бензина можно было хапнуть. Вы езжайте лучше в центр. Там в красном кирпичном здании сразу два магазина, — советует нам Владимир.
Следуя совету, едем в центр села. По пути встречаем Татьяну. Женщина рассказывает, что в Ильинке ей жить нравится — у нее здесь свое хозяйство.
— Коров пасу, видите? Нравится здесь жить. У меня тут хозяйство, продукты домашние. Если надо казахстанских конфет, идите вон в центр (показывает на кирпичный магазин), — говорит местная жительница.
В знаменитом магазине с кирпичными стенами. Там в подсобке сидят полицейские, а продавцы кричат на покупателей
Заходим в местный магазин. На полках ничего необычного: продукты ничем не отличаются от тех, что можно купить в любом другом месте. К примеру, молоко стоит
— Нет у нас никаких конфет. Сигарет вообще не привозят. Не знаю, где есть, у нас не курят! — резко отвечает продавщица.
В этом же здании есть второй магазин. Там тоже не оказалось продуктов, про которые мы спросили. Из подсобки с товаром выходят два полицейских. Говорят, что часто проводят инвентаризацию во всех магазинах. Показываем им фото сигарет, которые неожиданно исчезли с полок.
— Это, можно сказать, ядовитые сигареты. Курить их вреднее, чем те, что с акцизом продаются. У нас продажа табака этой марки строго запрещена и уголовно наказуема. Мы проверяем, чтобы в магазинах их не было. Идите вы лучше отсюда, — с насмешкой сказал полицейский.
— Ну зачем человека сдаете? — нервно добавляет продавщица.
Тайный покупатель, очередная неудача и небольшая погоня
После того как и в третьем магазине нам отказывают продать те самые конфеты и сигареты, желание просто купить товар перерастает в сильный интерес. Стало любопытно, как у местных, в отличие от нас, всё легко получается.
По дороге встречаем еще одного местного жителя. Показываем ему фото нашей несостоявшейся покупки.
— Куплю, конечно. Да, продаются эти сигареты. А че вам-то не продают? — сказал мужчина и отправился туда, где нас в последний раз настигла неудача.
Неожиданно для нас и самого Андрея через несколько минут его выгоняют из продуктового. Продавщица показывает руками крест и просто закрывает магазин.
— Говорит, что сегодня табак только за сто есть, а конфеты не продала, — рассказывает наш помощник.
Андрей идет в уже известный нам магазин из красного кирпича. В обеденное время оба отдела закрыли, а его не пустили. Так в поселке оказались нерабочими все магазины.
Мы оставляем попытки купить заграничные товары и увидеть косуль с лисами. Уезжаем из Ильинки. За нами следом, прижавшись почти вплотную, едет автомобиль. И провожает до самого выезда из поселка.
Как в Ильинку попадают дешевые товары и чем это может быть опасно?
Сигареты, которые постоянно покупают в местном магазине жители Ильинки, продавать в России запрещено. Вероятнее всего, они попали сюда из соседней страны путем контрабанды. По данным Федеральной таможенной службы, незаконно ввезенные и реализуемые товары в Россию чаще прочего поступают из Беларуси и Казахстана. Если рассмотреть красную пачку, станет заметно, что на ней нет важного элемента — акцизной марки. Это главный отличительный знак контрафактной продукции.
Контрафакт — это поддельные сигареты, произведенные без разрешения владельца торговой марки. Контрабанда — продукты, незаконно завезенные и/или реализуемые на территории другого государства без уплаты соответствующих налогов.
В поддельных изделиях, чтобы снизить себестоимость, используют дешевую бумагу и некачественные фильтры, дешевые сорта табака. Содержание никотина и других вредных веществ в контрафактных сигаретах не контролируется. Из-за этого удивительно дешевая цена — 50 рублей за пачку.
Аналогичный метод производства используют и для других контрафактных изделий — для популярных в России казахстанских конфет и алкоголя. Эти продукты тоже продают без акциза. Соответственно, технология приготовления и качество сырья не контролируются. При этом на нелегальной продукции предприниматели зарабатывают десятки миллионов.
Гражданско-правовая ответственность за контрафакт предусмотрена
Тюменские таможенники регулярно выявляют нелегальную продукцию на территории области. К примеру, летом этого года почти 1,5 тысячи пачек табачных изделий изъяли у тюменских и курганских предпринимателей. Бизнесмены реализовывали табачную продукцию иностранного производства без акцизных марок и без обязательной маркировки.