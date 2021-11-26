Чужаков гонят прочь. Как живет деревня на границе с Казахстаном, в которой процветает контрафактная торговля

Как люди живут среди этого диковинного для городского жителя разнообразия и практически на границе двух государств? Чтобы понять это, журналисты 72.RU отправились в Ильинку. Оказалось, в деревне, помимо всего прочего, есть еще одна фишка, которая облегчает жизнь селянам. По словам местных, они покупают конфеты, алкоголь и табак дешевле в два раза. Интерес посетить это место увеличился вдвойне.



Однако, когда мы приехали в поселок, реальность выглядела иначе. В Ильинке одномоментно исчезли конфеты, хваленый табак стал причиной ежедневных проверок участковых в местных продуктовых, а лисы и косули совсем куда-то пропали. Возвращаться из деревни пришлось в сопровождении недовольных селян, которые закрыли все магазины и проводили нежданных гостей до самого выезда из поселка.

Почему наш приезд заставил местных нервничать, зачем пришлось посылать в магазин тайного покупателя и как нас встретили в одной из самых известных деревень Казанского района — в странном, но честном репортаже из Ильинки.