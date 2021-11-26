26 ноября пятница
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 74.60
eur 83.68
Тема дняКак строят 25-этажку вплотную к частному дому
Все новости
Все новости

Чужаков гонят прочь. Как живет деревня на границе с Казахстаном, в которой процветает контрафактная торговля

Репортаж из Ильинки. Тут продают «ядовитые сигареты» и днем закрывают магазины для приезжих

2 042
11Обсудить

Поделиться

Заезжим в местных магазинах из-под полы ничего не продают. Убеждают: запрещенных товаров тут нет

Заезжим в местных магазинах из-под полы ничего не продают. Убеждают: запрещенных товаров тут нет

Поделиться

Деревня Ильинка находится в десяти километрах от границы с Казахстаном. До соседней страны из тюменского поселка можно добраться не больше чем за час. О том, что ты приближаешься к территории другого государства, еще до пересечения границы напоминают тянущиеся голые поля, на которых спокойно гуляют лебеди. Местные говорят, что это не единственная особенность: по поселку в течение дня могут бегать лисы и косули. Контраст с привычными для многих тюменцев курицами и утками тут ощущается сразу. Природа и дикие обитатели Казанского района удивляют.

Как люди живут среди этого диковинного для городского жителя разнообразия и практически на границе двух государств? Чтобы понять это, журналисты 72.RU отправились в Ильинку. Оказалось, в деревне, помимо всего прочего, есть еще одна фишка, которая облегчает жизнь селянам. По словам местных, они покупают конфеты, алкоголь и табак дешевле в два раза. Интерес посетить это место увеличился вдвойне.

Однако, когда мы приехали в поселок, реальность выглядела иначе. В Ильинке одномоментно исчезли конфеты, хваленый табак стал причиной ежедневных проверок участковых в местных продуктовых, а лисы и косули совсем куда-то пропали. Возвращаться из деревни пришлось в сопровождении недовольных селян, которые закрыли все магазины и проводили нежданных гостей до самого выезда из поселка.

Почему наш приезд заставил местных нервничать, зачем пришлось посылать в магазин тайного покупателя и как нас встретили в одной из самых известных деревень Казанского района — в странном, но честном репортаже из Ильинки.

После Ильинки находится Ельцово, в котором дежурят пограничники. Этот поселок небольшой, и попасть в него человеку не местному можно, получив специальное разрешение. По словам военных, жители Ельцова часто ездят в соседнее село, чтобы закупиться продуктами, потому что у них в магазине ограничен выбор товаров

После Ильинки находится Ельцово, в котором дежурят пограничники. Этот поселок небольшой, и попасть в него человеку не местному можно, получив специальное разрешение. По словам военных, жители Ельцова часто ездят в соседнее село, чтобы закупиться продуктами, потому что у них в магазине ограничен выбор товаров

Поделиться

Сигареты за 50 рублей и продукты по дешевке


Ильинка находится в десяти километрах от границы с Казахстаном. Это не самая крайняя деревня к другой стране, но, по словам сельчан, сюда тоже приезжают за покупками из соседних поселков. В Ильинке живет около полутора тысяч человек. Здесь есть садик, школа, церковь и четыре магазина. Но, как говорят местные, нет работы. На заработки люди уезжают на Север или занимаются, как мы сами здесь выяснили, контрабандой.

Контрафактные сигареты попадают в Россию путем контрабанды. На них нет акцизной марки

Контрафактные сигареты попадают в Россию путем контрабанды. На них нет акцизной марки

Поделиться

Заезжаем в поселок. Нам навстречу на самодельном авто летят Владимир и Николай. Они живут в Ильинке всю свою жизнь.

Сейчас Владимир и Николай на пенсии. Говорят, что раньше работали на Севере, как и большая часть мужского населения Ильинки

Сейчас Владимир и Николай на пенсии. Говорят, что раньше работали на Севере, как и большая часть мужского населения Ильинки

Поделиться

— Плохо, что работы у нас нет. Мужики на Севера уезжают. А мы что? Мы уже на пенсии! Как чувствуется то, что мы рядом с Казахстаном? Так вот, сигареты за 50 рублей покупаем (достает из кармана пачку и протягивает нам), конфеты по дешевке возят. Вчера вон покупал. И масло, и алкоголь недорогой. Купить можно в любом магазине. Раньше еще и бензина можно было хапнуть. Вы езжайте лучше в центр. Там в красном кирпичном здании сразу два магазина, — советует нам Владимир.

Владимир рассказал немного про свой поселок

Владимир рассказал немного про свой поселок

Поделиться

Из «диковинного» в поселке бросается в глаза только маленький вокзал, который больше напоминает уборную. Уезжающих и приезжающих в нем нет. Внутри, как и снаружи, пусто

Из «диковинного» в поселке бросается в глаза только маленький вокзал, который больше напоминает уборную. Уезжающих и приезжающих в нем нет. Внутри, как и снаружи, пусто

Поделиться

Следуя совету, едем в центр села. По пути встречаем Татьяну. Женщина рассказывает, что в Ильинке ей жить нравится — у нее здесь свое хозяйство.

Татьяна говорит, что любит свой поселок и переезжать никогда не планировала

Татьяна говорит, что любит свой поселок и переезжать никогда не планировала

Поделиться

— Коров пасу, видите? Нравится здесь жить. У меня тут хозяйство, продукты домашние. Если надо казахстанских конфет, идите вон в центр (показывает на кирпичный магазин), — говорит местная жительница.

В знаменитом магазине с кирпичными стенами. Там в подсобке сидят полицейские, а продавцы кричат на покупателей


Заходим в местный магазин. На полках ничего необычного: продукты ничем не отличаются от тех, что можно купить в любом другом месте. К примеру, молоко стоит 50 рублей, шоколад — 80 рублей, булку хлеба продают за 30 рублей. Нелегальных товаров на полках нет. Возможно, для конфет и табака в местных магазинах есть другое место хранения. Во всяком случае, Владимир где-то взял свои сигареты за полцены.

— Нет у нас никаких конфет. Сигарет вообще не привозят. Не знаю, где есть, у нас не курят! — резко отвечает продавщица.

Мужчина приехал в поселок с Севера. Говорит, что не курит, а конфеты не любит, поэтому таких покупок никогда не делал и ничего посоветовать не может

Мужчина приехал в поселок с Севера. Говорит, что не курит, а конфеты не любит, поэтому таких покупок никогда не делал и ничего посоветовать не может

Поделиться

В этом же здании есть второй магазин. Там тоже не оказалось продуктов, про которые мы спросили. Из подсобки с товаром выходят два полицейских. Говорят, что часто проводят инвентаризацию во всех магазинах. Показываем им фото сигарет, которые неожиданно исчезли с полок.

— Это, можно сказать, ядовитые сигареты. Курить их вреднее, чем те, что с акцизом продаются. У нас продажа табака этой марки строго запрещена и уголовно наказуема. Мы проверяем, чтобы в магазинах их не было. Идите вы лучше отсюда, — с насмешкой сказал полицейский.

— Ну зачем человека сдаете? — нервно добавляет продавщица.

Тайный покупатель, очередная неудача и небольшая погоня


В будний день деревня выглядит пусто. Ни лис, ни косуль, ни людей...

В будний день деревня выглядит пусто. Ни лис, ни косуль, ни людей...

Поделиться

В деревне есть красивая старинная церковь. Если приблизиться, можно заметить обшарпанный фасад и выгоревшую краску. Пока здание не работает

В деревне есть красивая старинная церковь. Если приблизиться, можно заметить обшарпанный фасад и выгоревшую краску. Пока здание не работает

Поделиться

На контрасте с церковью стоят массивные кованые ворота

На контрасте с церковью стоят массивные кованые ворота

Поделиться

После того как и в третьем магазине нам отказывают продать те самые конфеты и сигареты, желание просто купить товар перерастает в сильный интерес. Стало любопытно, как у местных, в отличие от нас, всё легко получается.

По дороге встречаем еще одного местного жителя. Показываем ему фото нашей несостоявшейся покупки.

— Куплю, конечно. Да, продаются эти сигареты. А че вам-то не продают? — сказал мужчина и отправился туда, где нас в последний раз настигла неудача.

Неожиданно для нас и самого Андрея через несколько минут его выгоняют из продуктового. Продавщица показывает руками крест и просто закрывает магазин.

— Говорит, что сегодня табак только за сто есть, а конфеты не продала, — рассказывает наш помощник.

Андрей идет в уже известный нам магазин из красного кирпича. В обеденное время оба отдела закрыли, а его не пустили. Так в поселке оказались нерабочими все магазины.

Обратите внимание на банкомат в стене и значок рубля

Обратите внимание на банкомат в стене и значок рубля

Поделиться

Раньше в Ильинке жило много казахов — так говорят местные. Сейчас же, по их словам, почти всё население — русские

Раньше в Ильинке жило много казахов — так говорят местные. Сейчас же, по их словам, почти всё население — русские

Поделиться

Через десять километров от Ильинки находится Казахстан. Во время пандемии правила въезда в соседнюю страну изменились. Теперь россияне без уважительной причины могут попасть в страну только самолетом: сухопутная граница для туристов закрыта

Через десять километров от Ильинки находится Казахстан. Во время пандемии правила въезда в соседнюю страну изменились. Теперь россияне без уважительной причины могут попасть в страну только самолетом: сухопутная граница для туристов закрыта

Поделиться

Мы оставляем попытки купить заграничные товары и увидеть косуль с лисами. Уезжаем из Ильинки. За нами следом, прижавшись почти вплотную, едет автомобиль. И провожает до самого выезда из поселка.

Как в Ильинку попадают дешевые товары и чем это может быть опасно?


Сигареты, которые постоянно покупают в местном магазине жители Ильинки, продавать в России запрещено. Вероятнее всего, они попали сюда из соседней страны путем контрабанды. По данным Федеральной таможенной службы, незаконно ввезенные и реализуемые товары в Россию чаще прочего поступают из Беларуси и Казахстана. Если рассмотреть красную пачку, станет заметно, что на ней нет важного элемента — акцизной марки. Это главный отличительный знак контрафактной продукции.

Контрафакт — это поддельные сигареты, произведенные без разрешения владельца торговой марки. Контрабанда — продукты, незаконно завезенные и/или реализуемые на территории другого государства без уплаты соответствующих налогов.

В поддельных изделиях, чтобы снизить себестоимость, используют дешевую бумагу и некачественные фильтры, дешевые сорта табака. Содержание никотина и других вредных веществ в контрафактных сигаретах не контролируется. Из-за этого удивительно дешевая цена — 50 рублей за пачку.

Аналогичный метод производства используют и для других контрафактных изделий — для популярных в России казахстанских конфет и алкоголя. Эти продукты тоже продают без акциза. Соответственно, технология приготовления и качество сырья не контролируются. При этом на нелегальной продукции предприниматели зарабатывают десятки миллионов.

Гражданско-правовая ответственность за контрафакт предусмотрена ст. 1515 ГК РФ. Продавец должен за свой счет изъять из оборота контрафактную продукцию и выплатить правообладателю компенсацию либо возмещение убытков (по выбору последнего). Размер компенсации может в этом случае достигать 5 млн руб.

Тюменские таможенники регулярно выявляют нелегальную продукцию на территории области. К примеру, летом этого года почти 1,5 тысячи пачек табачных изделий изъяли у тюменских и курганских предпринимателей. Бизнесмены реализовывали табачную продукцию иностранного производства без акцизных марок и без обязательной маркировки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Казахстанконтрабандасигаретытаможня в Тюмениакцизы на сигаретыКазанский районИльинкаакцизы на товар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться