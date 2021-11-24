Мошенники придумали новую схему обмана: рассылают уведомления о возврате страховых накоплений

Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Например, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсии.



Также существует срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т. ч. досрочно) для участников программы госсофинансирования либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Есть и непосредственно накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.



Специалисты того пенсионного фонда, где находятся накопления (ПФР или НПФ), сами рассчитывают, на какую именно выплату есть право у человека.

