«Люди теряли сознание»: россиянка показала гигантскую толпу в аэропорту в Египте. Видео

— О самом отдыхе в Египте я не могу сказать ничего нового. Он ничем не отличается от других стран, заточенных под пляжный отдых и систему «Всё включено». Готовят там ничем не лучше, чем в Турции, но это дело вкуса. Цены на всё тоже «турецкие», возможно, даже чуть дороже. По крайней мере, цены на путевки точно выше. Но, когда мы ехали в Египет, мы не ждали чего-то особенного. Всё равно есть понимание, что это будет не приспособленная под туристов Турция.



Если коротко: мне понравилось, что территория отеля была чистой и ухоженной. А вот сервис там не очень: местные очень медлительные и невнимательные. Сразу бросается в глаза, что они не любят работать.

За пределами отеля — пустыня, грязь, разруха. То есть красивая картинка будет только на территории, приспособленной для туристов. Если ты живешь недалеко от отеля или на его территории — всё ок. Если нет — придется созерцать грязную пустыню.

В целом отдых мне понравился, потому что я не ожидала многого, но есть недочеты, которые хотелось бы исправить. Чего не скажешь про ситуацию в аэропорту — самый отвратительный момент нашего отдыха.