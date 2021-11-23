«Люди теряли сознание»: россиянка показала гигантскую толпу в аэропорту в Египте. Видео

Сезон отпусков уже прошел, но людям всё еще хочется погреться на солнышке. Поэтому многие берут путевки и летят в отпуск в теплые края. Жительница Ярославля —
— О самом отдыхе в Египте я не могу сказать ничего нового. Он ничем не отличается от других стран, заточенных под пляжный отдых и систему «Всё включено». Готовят там ничем не лучше, чем в Турции, но это дело вкуса. Цены на всё тоже «турецкие», возможно, даже чуть дороже. По крайней мере, цены на путевки точно выше. Но, когда мы ехали в Египет, мы не ждали чего-то особенного. Всё равно есть понимание, что это будет не приспособленная под туристов Турция.
Если коротко: мне понравилось, что территория отеля была чистой и ухоженной. А вот сервис там не очень: местные очень медлительные и невнимательные. Сразу бросается в глаза, что они не любят работать.
За пределами отеля — пустыня, грязь, разруха. То есть красивая картинка будет только на территории, приспособленной для туристов. Если ты живешь недалеко от отеля или на его территории — всё ок. Если нет — придется созерцать грязную пустыню.
В целом отдых мне понравился, потому что я не ожидала многого, но есть недочеты, которые хотелось бы исправить. Чего не скажешь про ситуацию в аэропорту — самый отвратительный момент нашего отдыха.
Проблемы в аэропорту
Мы приехали за два с половиной часа до вылета в Россию. Этого было бы достаточно, если бы не огромная очередь, которая начиналась еще у входа в аэропорт. Внутри тоже была толпа. А сейчас расскажу, в чём была проблема.
Для русских и туристов из других стран были созданы отдельные входы в зону паспортного контроля. Русских было больше всего. Если для других иностранцев условия были полегче, то с русскими всё было сложнее. Как я поняла, после того как наш самолет сбили, Россия выдвинула жесткие условия по досмотру в аэропортах, чтобы никто не мог провезти оружие или совершить теракт. Поэтому под каждой рамкой нас раздевали и осматривали на наличие посторонних предметов. Мы были и не против в принципе, но организация этого процесса настолько не продумана, что образовался затор.
Сначала мы должны были пройти через металлическую рамку и пропустить через нее вещи. Но нагрузка на одну рамку была слишком большой. То есть, к примеру, если для иностранных туристов, которых, предположим, было 500 человек, было отведено четыре рамки, то для, предположим, 7000 русских туристов их было две. Если ты не наглеешь и не прешь вперед, то неизвестно, сколько ты простоишь в этой очереди.
Всего по очереди нужно было пройти шесть рамок. На последней была самая сильная давка, и это было страшно. Люди стояли с плачущими детьми, все устали, вокруг была духота. Туристы в ярости раскачивали эти рамки, орали на сотрудников аэропорта. Я впервые в жизни почувствовала паническую атаку. Мне было страшно, плохо от давки. Все вокруг кричали, грудные дети плакали. Мужики пытались переться без очереди, толкаться. А мамы с детьми прижимались к толпе, чтобы их не дай бог не тронули.
Если бы часть русских туристов перенаправили в уже освободившиеся рамки от иностранных туристов, очереди бы пошли быстрее, но сотрудники попросту не смогли перенаправить поток, чем усложнили задачу себе и другим. К тому же по местным правилам женщин осматривали только сотрудницы женского пола, а мужчин — мужского. Из-за этого тоже стопорилось движение.
СЮЖЕТ
Сейчас ситуация выглядит так: они быстро продали путевки, пустили к себе людей на отдых, забрали деньги в страну, а обратно нормально улететь не дали. Потому что пропускная способность в аэропорту была не рассчитана на реальное количество туристов. Ближайшие два года я в Египет точно не поеду.