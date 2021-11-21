«Хотел, чтобы я всю жизнь страдала»: как живет маркетолог, которой ревнивый муж отрубил руки

— Он купил восемь жгутов, топорик, положил всё в машинку, послал родственникам эсэмэсочку, что устал жить в обмане, и повез Риту в лес, к выбранному пеньку. Там связал ее жгутом и волоком потащил к пеньку, заставил положить руки. Прежде чем отрубить, он отрезал все пальцы, раздолбил все кисти. А когда она пыталась отползти, он бил топором куда пришлось, поэтому у Риты рана на бедре, — описывала расправу мама Маргариты в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

После полутора часов издевательств Дмитрий повез жену в больницу, но, по ее мнению, не из жалости, а потому что знал — за этот акт милосердия и явку с повинной могут скостить срок. Кажется невообразимым, что человек сумел сотворить такое с матерью своих двоих детей в здравом уме, но экспертиза показала: в крови мужчины не было ни алкоголя, ни наркотиков. Он продумал абсолютно всё: как расправится с Маргаритой, доставит ее в клинику и пойдет сдаваться в полицию.

— Он говорил: «Ты хотела гладить детей, водить машину, а теперь всего этого у тебя не будет». Я считаю, это был продуманный план, потому что он хотел не убить меня, а сделать так, чтоб я всю жизнь страдала, ведь жить без рук очень сложно. Он продумал и наказание: по этой статье срок до восьми лет, но треть сразу убирается за явку с повинной, — рассуждала Маргарита.