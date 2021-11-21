«Хотел, чтобы я всю жизнь страдала»: как живет маркетолог, которой ревнивый муж отрубил руки

Четыре года назад общественность всколыхнула история жертвы домашнего насилия, которой ревнивый муж отрубил кисти рук. Увечье и психологическая травма не сломили Маргариту Грачеву. Сейчас она помогает другим женщинам, столкнувшимся с жестокостью супругов.
Врачи и ученые тогда сотворили невозможное: левую кисть спасли, а вместо правой установили бионический протез. Деньги на аппарат удалось собрать благодаря зрителям программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Маргарита научилась пользоваться новой рукой, нашла в себе силы поведать историю о муже-садисте, пережила череду судов над тираном. «Стархит» рассказывает эту пугающую, но, безусловно, вдохновляющую историю.
Брак, казавшийся счастливым
Маргарита выросла в Серпухове, после школы поступила в Международную академию бизнеса и управления в Москве, откуда вышла с дипломом маркетолога. В родном городе Рита работала по профессии в газете, а так как делала успехи, то быстро получила должность начальника отдела.
В 2012-м девушка вышла замуж за возлюбленного Дмитрия Грачева. На кадрах со свадьбы жених и невеста выглядят счастливой парой, и поначалу так и было. В 2013-м у супругов родился первенец Дима, а еще через год — сын Данила.
Идеальная картинка начала рушиться как раз, когда Маргарита вышла из декрета: мужу не нравилось, что карьера супруги пошла в гору.
— Мы просто сожительствовали. Приходили с работы, ели, ложились спать. Каждый занимался своими делами, — вспоминала Рита. — Осенью я решила, что надо разводиться. Однако детей лишать отца не хотела, думала, мы всё равно их будем воспитывать вместе, как любящие родители.
Развод, толкнувший на преступление
Подав заявление на развод, Грачева твердо решила, что не сойдется с Дмитрием ни при каких условиях.
— Он начал бегать, дарить цветы, приходить на работу, но у меня чувства уже перегорели, так как полгода я думала о разводе и смотрела, как он будет себя вести. Потом последовали побои, он порвал документы, это стало конечной точкой. Я знаю, сложно поверить, что у нас была счастливая семья, и тут раз — всё резко изменилось. Но так и получилось, — делилась Грачева в программе «Судьба человека».
Дмитрий не желал верить, что жена уходит из-за его поведения, поэтому заподозрил ее в измене. Мужчина выбрасывал косметику Маргариты, выпытывал у нее признание и даже заставил пройти детектор лжи. В ноябре 2017-го Грачев вывез возлюбленную в лес, где угрожал ей ножом. Рита обратилась в полицию, но там случившееся засчитали за семейную ссору, поэтому участковый лишь провел с Димой разъяснительную беседу.
Оставшись безнаказанным, мужчина начал продумывать жестокий план мести. Он вел себя максимально спокойно, чтобы не вызвать подозрений. 11 декабря 2017 года Дмитрий предложил подвезти жену до детсада, а потом до работы, но вместо офиса они отправились в лес…
— Он купил восемь жгутов, топорик, положил всё в машинку, послал родственникам эсэмэсочку, что устал жить в обмане, и повез Риту в лес, к выбранному пеньку. Там связал ее жгутом и волоком потащил к пеньку, заставил положить руки. Прежде чем отрубить, он отрезал все пальцы, раздолбил все кисти. А когда она пыталась отползти, он бил топором куда пришлось, поэтому у Риты рана на бедре, — описывала расправу мама Маргариты в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
После полутора часов издевательств Дмитрий повез жену в больницу, но, по ее мнению, не из жалости, а потому что знал — за этот акт милосердия и явку с повинной могут скостить срок. Кажется невообразимым, что человек сумел сотворить такое с матерью своих двоих детей в здравом уме, но экспертиза показала: в крови мужчины не было ни алкоголя, ни наркотиков. Он продумал абсолютно всё: как расправится с Маргаритой, доставит ее в клинику и пойдет сдаваться в полицию.
— Он говорил: «Ты хотела гладить детей, водить машину, а теперь всего этого у тебя не будет». Я считаю, это был продуманный план, потому что он хотел не убить меня, а сделать так, чтоб я всю жизнь страдала, ведь жить без рук очень сложно. Он продумал и наказание: по этой статье срок до восьми лет, но треть сразу убирается за явку с повинной, — рассуждала Маргарита.
Скандальное дело
Грачева потеряла сознание только в больнице, поэтому в ее памяти остались все страшные детали преступления мужа. Она помнила, как в машине Дмитрий открыл окно и произнес: «Какой адреналин!» Маргарита осознавала, что супругу понравился вкус крови, и боялась, что после освобождения он закончит начатое и убьет ее.
Но сперва женщине предстояло выдержать новые физические муки. Первая операция продлилась пять часов, затем Маргариту привезли в Москву, где ее левую кисть буквально собирали по кусочкам 10 часов.
Огласке дело предала мама Грачевой Ирина Шейкина, боявшаяся, что в противном случае зять сможет уйти от строгого наказания. Так в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» схлестнулись родители Риты и Дмитрия. Но если на телевидении Ольга Грачева просила прощения у семьи Маргариты, то на слушаниях вставала на сторону сына.
— Я против встреч бабушки с внуками. Потому что она признает позицию своего сына и говорит, что он не виноват. Так она будет говорить и внукам, — отмечала Грачева.
Садиста и тирана сначала лишили родительских прав, а потом приговорили к 14 годам колонии строгого режима. На последнем заседании Дмитрий читал стихи собственного сочинения и говорил о раскаянии, но Маргарита не поверила его словам. К тому же преступник велел бывшей жене дождаться его освобождения, а иначе он, мол, отрубит руки ее родителям…
Предубеждение и хейт
Несмотря на то, что Грачева откровенно рассказывала о трагедии в интервью и даже написала книгу «Счастлива без рук», находились те, кто искал вину Маргариты в случившемся.
— Страшно, что у людей такое восприятие и они считают: надо как-то довести или совершить какой-то проступок, чтобы человек мог решиться на преступление. Но никто не Бог, чтоб вершить судьбы, — подчеркивала Маргарита.
Именно из-за подобного отношения окружающих к проблеме домашнего насилия Маргарита не смогла остаться в стороне, когда в эпицентре скандала оказалась Регина Тодоренко. Ведущая неосторожно обмолвилась, что порой девушки сами провоцируют мужей на агрессию, из-за чего лишилась ряда рекламных контрактов. Грачева не стала осуждать и поливать Регину грязью, а решила поделиться личным опытом, прислав свою книгу. В ответ Тодоренко подарила ей статуэтку «Женщина года» и два костюма панды: Рита сразу отметила, что награды ей не нужны, а вот ее сыновья панд обожают.
С протезом Маргарита научилась водить машину, готовить и заботиться о детях, но зачастую в глазах окружающих она видела не восхищение, а жалость или вовсе отвращение.
— Часто замечаю в детском саду, на занятиях по фигурному катанию: когда чужие дети впервые видят мою железную руку, многие родители начинают сразу тянуть их к себе со словами «не смотри, не подходи». Мне кажется, правильнее рассказать ребенку, что все мы разные, что люди бывают на инвалидных колясках, без рук, ног, с синдромом Дауна и так далее, а не прятать детей от нас, будто мы больны коронавирусом, — рассуждала Грачева.
Чтобы принять новую себя, Маргарита участвовала в фотосессиях, которые порой были достаточно откровенными. Так женщина показывала, что любой человек может оставаться сексуальным и привлекательным, несмотря на физические недостатки или какие-то иные нюансы. Конечно, понимали мотивацию Грачевой не все: одни комментаторы в соцсетях писали, что снимки непристойны, другие просили надевать на протез перчатку, чтобы не пугать народ.
— Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж («сама виновата, раз такие фотографии, значит, руки отрубил за дело») сразу проходите мимо! — отвечала она.
Новая жизнь
Гораздо больше было людей, которых история Маргариты Грачевой вдохновляла и мотивировала. Сотни женщин писали Рите, что стали жертвами домашнего насилия, и просили совета. Неудивительно, что именно Грачеву выбрали ведущей программы «Близкие люди», где вместе с Леонидом Закошанским она помогала гостям передачи пережить боль и предательство.
В сентябре 2019-го Грачева вышла замуж за петербуржца Максима Андрющенко, но о свадьбе супруги сообщили только в первую годовщину. Музыкант и сотрудник крупной строительной фирмы просто написал Маргарите в соцсетях, она ответила на сообщение, и завязалась дружба, которая постепенно переросла в нечто большее. Первое свидание было очень романтичным: молодые люди встретились посередине, между Северной столицей и Серпуховом, в Вышнем Волочке. Ну а предложение Максим сделал, использовав милый комикс, где было написано, за что он полюбил Грачеву.
Новость о беременности Маргариты, прозвучавшая весной этого года, стала сенсацией. Супруги ждали девочку, и только на третьем скрининге выяснилось, что у них будет мальчик. В августе телеведущая подарила Максиму сына, которого назвали Ярославом.
— Есть какие-то вещи, которые я физически не могу делать. Не получается надеть носочки на малыша или пристегнуть его в машине. Это всегда делают дети. Помогают по каким-то мелочам, которые мне сложно даются. Или могут посидеть с Ярославом, когда я иду в душ. Тут как раз чем больше детей, тем лучше. Всё остальное получается. Могу памперсы менять, брать на руки, кормить. Пока не нашла ничего страшнее носочков, — делилась Маргарита.
Хотя Грачева счастлива в новом браке и успешно справляется с возложенной на нее миссией — помогать женщинам, попавшим в беду, отголоски страшного прошлого никуда не делись. Так, многих волновало, известно ли старшим детям о преступлении отца.
— Не в деталях, но знают. Изначально увидели в книге, там есть фото бывшего мужа за решеткой, — поясняла Маргарита в интервью. — Они не называют его папой, вообще никак не называют и не вспоминают. Знают, что с моими руками это сделал именно он. Когда вырастут и захотят узнать обо всем более детально, то смогут прочитать книгу или спросить.