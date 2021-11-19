«Мама, папа, помогите!» Россиянина после 23 лет рабства вернули домой, в родную деревню Горе-Грязь

Более 20 лет россиянин Алексей Котов провел в рабстве в Казахстане и 18 ноября смог вернуться на родину. Всё началось с того, что на днях в интернете появилось видеообращение от Алексея, который заявил, что он — житель деревни Горе-Грязь из Ярославской области, который находится в неволе, и попросил спасти его.



— Мама, папа, помогите, я 20 лет уже в неволе, помогите, если сможете, выбраться из Казахстана, — сказал он на камеру и оставил свои координаты.