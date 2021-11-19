«Мама, папа, помогите!» Россиянина после 23 лет рабства вернули домой, в родную деревню Горе-Грязь

Более 20 лет россиянин Алексей Котов провел в рабстве в Казахстане и 18 ноября смог вернуться на родину. Всё началось с того, что на днях в интернете появилось видеообращение от Алексея, который заявил, что он — житель деревни Горе-Грязь из Ярославской области, который находится в неволе, и попросил спасти его.
— Мама, папа, помогите, я 20 лет уже в неволе, помогите, если сможете, выбраться из Казахстана, — сказал он на камеру и оставил свои координаты.
Родственники тут же признали его. Встал вопрос: а как же вытащить Лешу из плена и вывезти в Россию? Они попросили помощи у своего знакомого — жителя соседней деревни Поповка Дмитрия Соколова, который работает депутатом муниципалитета Ярославля. И тот пообещал помочь. Пришлось взять дело по вызволению человека из другой страны в свои руки.
В Казахстан — первым рейсом
Соколов позвонил своим знакомым на Первый канал, и те помогли ему выйти на сотрудников Министерства иностранных дел и федеральных правоохранительных органов. Все вместе они полетели в Казахстан.
— В Казахстане мы встретились с консулом и полковником полиции, который там работает по линии сотрудничества с Россией, — рассказал житель деревни Поповка Дмитрий Соколов. — Параллельно с этим следственная группа выехала в район зимовки, о которой говорил Алексей в своем видеообращении. Район, кстати, очень неблагополучный, поэтому ребята поехали в сопровождении спецназа. Потом они доложили, что нашли пропавшего без вести 23 года назад.
Алексей Котов и Дмитрий Соколов встретились в Караганде. Там они начали оформлять документы, чтобы живший в рабстве герой смог вернуться на родину.
Пытался сбежать
Все эти годы Алексей Котов прожил в небольшом деревянном домике. Условия, конечно, не самые приятные, но и не сказать, что уж совсем нечеловеческие. Там даже был телевизор. Сам он говорит, что его более-менее неплохо кормили, не били и не пытали, и даже платили какие-то небольшие деньги за работу. А работал он там пастухом.
— Он пытался сбежать, но это было сделать невозможно, — уточнил Дмитрий Соколов. — Кругом степь, у него нет документов. Те деньги, что у него иногда бывали, — это совсем мелочь. Несколько раз он со своим товарищем, который тоже работал у этого «фермера», пытались совершить побег, но их ловили и возвращали обратно.
Сейчас Алексей немного потерян и, кажется, до конца не осознаёт, что весь кошмар, в котором он жил последние 23 года на чужбине, позади. Но потихоньку приходит в себя и даже начал улыбаться и шутить.
Ложь ради спасения
Сотрудникам департамента полиции Казахстана Алексей Котов сказал, что не был ни в каком рабстве и работал на ферме добровольно.
— Допрошенный в присутствии сотрудников консульства Российской Федерации Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства, — сообщил представитель ведомства. — От заявления в отношении владельца хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензий к нему не имеет. Единственной целью обращения было вернуться домой.
Как выяснилось, ему пришлось наврать. Он это сделал, чтобы поскорее вернуться домой. В противном случае он бы стал фигурантом уголовного дела и мог бы получить запрет на выезд из Казахстана.
Вместо родного дома — на допрос
И у Алексея получилось улететь домой. Утром 18 ноября вместе с Дмитрием Соколовым они приземлились в московском аэропорту. Но попасть домой раб из Казахстана сразу не смог.
— Как только к самолету подогнали трап, на борт зашли сотрудники правоохранительных органов, — объяснил депутат Дмитрий Соколов. — Нас вывели так, чтобы мы не попались толпе журналистов. После чего посадили в машину и куда-то повезли. Мы только уже на середине пути узнали, что едем в Ярославль, в Следственный комитет.
Соколова на машине СУ СКР по Ярославской области подбросили до дома, а Котова забрали в управление. Там он находился весь день, а родные томились в ожидании.
Мама готовит, папа плачет
С самого утра родственники готовились ко встрече с Алексеем. В небольшой домик в деревне Горе-Грязь, где живут его родители, приехала сестра героя со своей дочерью.
— Когда я родилась, дядя Леша уже давно был в розыске, — рассказала его
Лешина мама Надежда замесила тесто: решила угостить сына по случаю возвращения его любимыми когда-то варениками с картошкой.
— К Лешиному приезду готовлю, — сообщила она, не отрываясь от процесса замеса теста. — Одни переживания, ведь 23 года его дома не было. Мы верили, что он жив, так и думали, что он в рабстве. И всё ждали. Сейчас меня всю трясет. За эти годы столько слёз уж было пролито.
Отец Алексея до сих пор не может сдержать слёз. Он тихо сидит на диване и ждет, когда откроется дверь и в дом войдет Алексей.
— Я знал, что наш сын жив, — уверенно заявил Александр Котов. — Я этого дня ждал 23 года. И вот он настал. Мы ведь даже по телефону еще не смогли поговорить. Представить не могу, сколько нам теперь нужно времени, чтобы наговориться.
Встреча всё время откладывалась
Но увидеть Алексея родственники смогли только вечером.
— Поступают разные звонки, — делилась сестра Алексея Наталья. — Говорили, что хотят его закрыть на карантин в санатории. Я уж звоню, умоляю: «Ну хоть на вечерок отпустите домой, я утром сама его привезу куда нужно. Да хоть посмотреть нам друг на друга дайте». На всё отказ.
Женщина даже звонила врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву, который накануне на своей странице в Instagram обещал оказывать помощь Алексею Котову. Но на ее звонки чиновник не отвечал.
С чего всё началось
Алексей Котов в 1995 году ушел в армию. После прохождения срочной службы он остался служить по контракту. И отдавать долг родине ему предстояло в Казахстане. В 1998 году он планировал вернуться домой, но этого не случилось. Он с тяжелыми травмами попал в больницу после аварии, в реанимации долго лежал. Из госпиталя он написал письмо домой. Но после этого он просто исчез. Только сейчас стало известно, что он оказался в этой зимовке, откуда отправил свое видеосообщение.
Что дальше
В этой истории остается много вопросов: как Алексей жил всё это время? Почему не выходил на связь с родственниками? Что ждет его в России? В Следственном комитете на эти вопросы ответов нам не дали. Родным Алексея Котова тоже. Мы обязательно расскажем все подробности.