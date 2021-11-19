«Грязь, на балконе труп птицы»: как выглядят сейчас когда-то шикарные отели Египта — показывает сибирячка

Первые самолеты в курортные города Египта отправились из Новосибирска еще в сентябре. Туристы ждали открытия этого направления. Ведь для многих сибиряков курорты Красного моря были любимым местом для отдыха. За долгих 6 лет, пока авиасообщение между странами было закрыто, в Египте многое изменилось. Сибирячка, которая недавно посетила курорт Шарм-эш-Шейх, поделилась с НГС своими неоднозначными впечатлениями от поездки.
Эй, мальчик, я вернулась!
Пыльная вывеска «С возвращением», наспех растянутая в зоне получения багажа, как иллюстрация готовности страны к потоку туристов из России. Точнее отсутствия этой самой готовности.
— Че, совсем загнулись тут ****, пока русские не приехали, — кидает нежное создание, сошедшее с московского самолета уже в топе и вьетнамках, ничего не подозревающему египтянину, который проверяет чемоданы. Дама уверена, без ее драгоценных 70 тысяч рублей жизнь всего Египта висела на волоске. Можно только позавидовать такой твердой самооценке. Египтянам надо отдать должное — часть из них не любят русских совсем не зря. Вижу из окна автобуса, как мадам с того же самолета присаживается перекурить в открытый отсек с чемоданами и там же пьяная засыпает. Водитель и гид в недоумении, ее коллеги по отдыху пьяно хихикают.
По закону бутерброда именно эта высокоинтеллектуальная компания едет в нашем автобусе и в наш отель. Расплескивая на кочках водку из Duty Free, потасканный тусовщик лет 50 желает всему автобусу оттянуться на славу на курортах Красного моря. Отпуск в любимом россиянами курорте Шарм-эш-Шейх только начинается.
Охота за туалетной бумагой и мытье пола в пятизвездочном отеле
Общее ощущение от отдыха в Египте — за те 6 лет, что российские самолеты туда не летали, страна переживала туристический упадок, после которого едва ли скоро оправится. Многие отели закрывали большую часть корпусов и работали на 25–35 процентов загрузки, пока остальные площади приходили в запустение. Денег, чтобы делать поддерживающий ремонт, наводить чистоту и заниматься облагораживанием этих территорий, у большинства египетских отелей просто не было. За исключением мировых сетей, хотя и там, говорят, всё стало скромнее.
Теперь представим, сейчас, когда чартеры снова летают, они наспех открыли эти давно отсыревшие пыльные бараки и любезно продали их туристам из России за весьма немаленькие деньги. Тур в пятизвездочный египетский отель стоил из Новосибирска
Позже оказалось, что нам еще повезло — у некоторых постояльцев отеля не работал, например, слив унитаза, и они весь отпуск смывали, простите, ведром. У других душ лил тонкой струйкой, у третьих под ними развалилась кровать и им 3 дня ее не чинили.
Условия в отеле были приближены к спартанским. Уборкой ты должен заниматься сам. На весь этаж (200 номеров) один мальчик-уборщик субтильного вида, который только осваивает искусство клининга. Начал 3 дня назад, я спросила. До этого на этом этаже уборки не было вовсе. Полы я мыла в пятизвездочном отеле сама. Несколько раз подходила на ресепшен и просила сжалиться над нами, предлагала деньги за уборку. Но результат всегда оставался нулевым. В этом отеле, как в джунглях, выживает сильнейший и хитрейший. Например, муж научился филигранно красть с тележки для уборки (зачем она им, если нет уборки) туалетную бумагу. На Родине, если наступят тяжелые времена, не пропадет. Ощущение, что после возобновления рейсов в общем неплохой отель просто задохнулся в потоке туристов.
В ресторане (так они это гордо назвали) часто не было тарелок, а если они были, то неизменно грязные. По углам лежала пыль и дохлые мухи. Персонал откровенно хамил на любое недовольство. Или просто делали вид, что не слышат. Последние отзывы туристов об отдыхе в Шарм-эш-Шейхе — это отдельный вид искусства. Приведу здесь несколько мнений, которые совпадают с моим. Все отзывы — на отели категории 5 звезд.
— Пришли в номер и ужаснулись! Такого мы нигде не видели. Грязь везде, полы немытые, везде песок, на кровати как будто кто-то спал, на балконе разлагающийся труп птицы. Противно прикоснуться к поверхностям чего-либо. Пришлось самим в первый же день сразу всё мыть и протирать. Битое стекло в мебели, мини-бара нет, даже простой воды в номере нет в бутылке. С горячей водой проблема, если она есть, то течет без напора, тоненькой струей. После первой ночи болела спина — это всё кровать из «лучшего» номера, да и ощущение несвежего постельного белья сопровождало весь отпуск, — пишет Анна.
— Номер — жуть, занавески драные, пол воды не видел уже годы, везде валяются дохлые мухи и волосы, унитаз еле смывал, душ звали ремонтировать, полотенца и постельное белье то ли не сменены, то ли совсем не простираны — в пятнах, на мебели пыль, часть мебели поломана, лампочек в светильниках не хватает, кондиционер в одном номере еле работал, в другом — нет, и стал капать. Пол моют только в лобби, в остальных местах на плитке страшные грязные разводы, волосы и дохлые мухи даже в столовой, — делится впечатлениями Марина.
— Из отеля нас забрали за 6 часов до вылета. В аэропорту огромные очереди с проверками только для российских граждан. Досматривают всё. Каждую вещь из сумочки, ощупывают все части тела. Даже после зоны дьюти-фри перед посадкой дополнительный досмотр. Все 6 часов занимает досмотр в разных зонах аэропорта. Это только для России, — продолжает Анна.
И о хорошем. Красное море всё так же прекрасно.
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