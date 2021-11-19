«Грязь, на балконе труп птицы»: как выглядят сейчас когда-то шикарные отели Египта — показывает сибирячка

— Че, совсем загнулись тут ****, пока русские не приехали, — кидает нежное создание, сошедшее с московского самолета уже в топе и вьетнамках, ничего не подозревающему египтянину, который проверяет чемоданы. Дама уверена, без ее драгоценных 70 тысяч рублей жизнь всего Египта висела на волоске. Можно только позавидовать такой твердой самооценке. Египтянам надо отдать должное — часть из них не любят русских совсем не зря. Вижу из окна автобуса, как мадам с того же самолета присаживается перекурить в открытый отсек с чемоданами и там же пьяная засыпает. Водитель и гид в недоумении, ее коллеги по отдыху пьяно хихикают.

По закону бутерброда именно эта высокоинтеллектуальная компания едет в нашем автобусе и в наш отель. Расплескивая на кочках водку из Duty Free, потасканный тусовщик лет 50 желает всему автобусу оттянуться на славу на курортах Красного моря. Отпуск в любимом россиянами курорте Шарм-эш-Шейх только начинается.

Охота за туалетной бумагой и мытье пола в пятизвездочном отеле

Общее ощущение от отдыха в Египте — за те 6 лет, что российские самолеты туда не летали, страна переживала туристический упадок, после которого едва ли скоро оправится. Многие отели закрывали большую часть корпусов и работали на 25–35 процентов загрузки, пока остальные площади приходили в запустение. Денег, чтобы делать поддерживающий ремонт, наводить чистоту и заниматься облагораживанием этих территорий, у большинства египетских отелей просто не было. За исключением мировых сетей, хотя и там, говорят, всё стало скромнее.