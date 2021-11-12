Первый регион России вводит QR-коды для тех, у кого много антител к коронавирусу

В России первый регион решился ввести систему QR-кодов для тех, у кого нет ни прививки от коронавируса, ни официально перенесенного ковида. Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение следующей недели запустить механизм выдачи QR-кодов на основании результата анализа на антитела. О разработке этой программы начали говорить еще пару недель назад — тогда Николаев попросил проработать такую возможность Минцифры.
Как сообщается на официальном портале органов власти Чувашии, будет создан региональный ресурс, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации. Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что инфицирования позволяет избежать уровень антител в 300 международных единиц. Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что пока со стопроцентной достоверностью нельзя сказать, какой уровень антител гарантирует стерильность.
На федеральном портале «Госуслуги» этот QR-код отражаться не будет. И действовать он будет только на территории Чувашской Республики.