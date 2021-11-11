В Кремле назвали условие полной отмены QR-кодов



Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.



Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник издания, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.



Для иностранцев, которые привиты не зарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник со ссылкой на текст законопроекта.