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В Кремле назвали условие полной отмены QR-кодов

И будут ли их вводить на транспорте

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В ближайшее время нам остается только привыкать к QR-кодам

В ближайшее время нам остается только привыкать к QR-кодам

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В Кремле рассказали, когда в России полностью можно можно будет отменить QR-коды. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, произойдет это не раньше, чем закончится пандемия коронавируса.

— Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, — заявил Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что «недостижение коллективного иммунитета к ковиду может привести к дополнительным ограничениям».

Что же касается возможности введения QR-кодов на транспорте, на федеральном уровне, по словам Пескова, этот вопрос не обсуждается. Однако, как сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве, власти внесут два законопроекта о обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Мера будет действовать до июня 2022 года.

По словам источника издания, до 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. Но в дальнейшем такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

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Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник издания, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.

Для иностранцев, которые привиты не зарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник со ссылкой на текст законопроекта.

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коронавирусQR-коды
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