«Весь самолет за прививками»: бизнесмен рассказал о паломничестве русских в Сербию ради импортной вакцины

В Европу Владимиров ездил ради чемпионата мира по боксу (там победил красноярский спортсмен Марк Петровский). Сам Владимиров тоже вакцинировался и рассчитывает получить документ после 15 ноября, когда введет второй компонент вакцины американского производства. Никаких очередей за вакциной в Белграде он не заметил.

— На вакцинацию записывают через отель. Потом приходит подтверждение с датой и временем. Потом идешь в сам пункт, заполняешь специальную форму, тебя регистрируют и ставят вакцину. Есть и «Спутник», но большинство предпочитает Pfizer. А вообще 4 вида вакцины. Для всех вакцинация бесплатна. Заметил там съемочную группу местного телеканала. Наверное, популяризируют вакцинацию таким образом.

Весь самолет Москва — Белград, такое ощущение, был за прививкой. Страна для нас безвизовая, а вакцина позволит получить «зеленый сертификат» европейского образца, который позволяет путешествовать в страны Евросоюза, а также посещать там любые заведения: рестораны, театры, кино и так далее, — рассказал собеседник корреспонденту NGS24.RU.