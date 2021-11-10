«Весь самолет за прививками»: бизнесмен рассказал о паломничестве русских в Сербию ради импортной вакцины

Красноярский ресторатор Владимир Владимиров рассказал NGS24.RU о том, как ввел вакцину Pfizer во время путешествия в Белград во время ковидных каникул. В самолете в Сербию он обратил внимание, что многие пассажиры летели туда именно из-за вакцинации и «зеленого сертификата».
Green Pass дает возможность посещать страны Европы и США, проходить на массовые и культурные мероприятия. Получить его можно либо на короткий срок после ПЦР-теста, либо на 6 месяцев при вакцинации иностранными вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca (Vaxzevria), AstraZeneca (Covishield). «Спутник V», как и другие российские вакцины, пока не признан в ЕС, поэтому не даст возможности получения Green Pass. В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что идут активные переговоры с ЕС по поводу взаимного признания вакцинных сертификатов.
В Европу Владимиров ездил ради чемпионата мира по боксу (там победил красноярский спортсмен Марк Петровский). Сам Владимиров тоже вакцинировался и рассчитывает получить документ после 15 ноября, когда введет второй компонент вакцины американского производства. Никаких очередей за вакциной в Белграде он не заметил.
— На вакцинацию записывают через отель. Потом приходит подтверждение с датой и временем. Потом идешь в сам пункт, заполняешь специальную форму, тебя регистрируют и ставят вакцину. Есть и «Спутник», но большинство предпочитает Pfizer. А вообще 4 вида вакцины. Для всех вакцинация бесплатна. Заметил там съемочную группу местного телеканала. Наверное, популяризируют вакцинацию таким образом.
Весь самолет Москва — Белград, такое ощущение, был за прививкой. Страна для нас безвизовая, а вакцина позволит получить «зеленый сертификат» европейского образца, который позволяет путешествовать в страны Евросоюза, а также посещать там любые заведения: рестораны, театры, кино и так далее, — рассказал собеседник корреспонденту NGS24.RU.
Добавим, что для въезда в Белград нужен
В Роспотребнадзоре NGS24.RU сообщили, что ни одна из зарубежных вакцин пока не зарегистрирована в России, следовательно, вакцинированные тем же Pfizer не смогут получить QR-код для прохода в ТРЦ, кино или театр.
Главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова назвала поездки в ЕС ради вакцины «пиаром отдельных личностей» и экспериментом над здоровьем, учитывая, что некоторые уже привиты российской вакциной, а момент ревакцинации еще не наступил.
— Разницы в вакцинах нет никакой. Наши российские вакцины всегда были одними из самых лучших по своей безопасности и по своей эффективности. Не только против коронавирусной инфекции. Возьмите наши АКДСы, и против кори, и против гепатита. Как подход этих людей назвать… я бы не поехала, имея даже достаточно денег. Они не о здоровье своем думают, а только о том, чтобы иметь возможность выехать за границу, вот и всё, — рассуждает врач.
Удивило собеседницу и желание поставить импортную вакцину после того, как отечественная была поставлена в недалеком прошлом. Например, Владимир Владимиров нам рассказал, что поставил «КовиВак» четыре месяца назад. Мы попросили оценить, насколько это безопасно.
— Вообще, по данным ученых, наш организм одномоментно может выдержать 50 вакцин. Наш организм и наша иммунная система — это сложнейший компьютер, умнее которого еще никто не придумал. Антитела будут вырабатываться на конкретные антигены. Никакого перекреста здесь не будет. Но суть проблемы в том, что так рано ставить другую вакцину смысла никакого нет. Это эксперимент над здоровьем. Что сказать, Владимир Владимиров — богатый человек, а богатых иногда не понять. Мало того, что он не патриот, он просто себя пропиарил, — подытожила Елена Тихонова.
Это неправда, что западные вакцины лучше?
Сравнивая разные вакцины, доктор доказательной медицины из Израиля Борис Бриль высказался однозначно. У россиян нет причин не доверять своей вакцине:
— Важно понимать, как работают эти вакцины. Pfizer и Moderna (обе США) — это МРКН-вакцины, «Спутник V» и AstraZeneca (Великобритания) — это вакцины на S-белке, есть вакцины на мертвом вирусе, то есть инактивированные вакцины и пептидные вакцины (в России это «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» соответственно). Есть вакцины с эффективностью 95%, есть 85%, есть 60%.
Люди говорят: дайте гарантию. А какая может быть гарантия? Какая может быть гарантия, что вы выйдете из дома и не сломаете ногу? Поэтому после вакцинации всё равно нужно носить маски и мыть руки.
Заразиться можно еще и потому, что вы пришли на вакцинацию заболевшим или заразились в пункте вакцинации.
— ВОЗ не признает «Спутник V». Это говорит о том, что эта вакцина неэффективна?
— ВОЗ — это просто организация, которая не имеет отношения к медицине и медицинской практике, это политический орган, который воду в отсталых странах чистит. «Спутник» одобрен несколькими европейскими странами, его используют, например, в Венгрии. Я вас уверяю, что если бы в Венгрии происходило то, что описывают в соцсетях, то Россию бы уже смешали с грязью и вой бы был на весь мир. Разрешение ВОЗ в данном случае не имеет вообще никакого значения.
По «Спутнику» есть нормальные достоверные исследования, они опубликованы, вы можете найти их сами везде и прочитать. «Спутник» — это вакцина, идентичная AstraZeneca, следовательно, всё с ним нормально.