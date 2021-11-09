Минюст внес в список иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть» и пять адвокатов
Минюст вновь пополнил реестр СМИ-иностранных агентов. В него вошли пять человек. Это адвокат Иван Павлов, создатель правозащитного объединения юристов и журналистов «Команды 29», и четверо его бывших коллег по проекту: Валерий Ветошкин, Максим Заговор, Максим Оленичев и Елена Скворцова.
«Команда 29» в июле нынешнего года прекратила свою деятельность после блокировки сайта и признания нежелательной организацией чешской Společnost svobody informace, учредителем которой в 2015 году был Иван Павлов.
В реестр незарегистрированных организаций-иноагентов внесли «Российскую ЛГБТ-сеть».
Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас 93 пункта. С 2017 года в списке СМИ-иноагентов были «Голос Америки» и «Радио Свобода», в апреле туда попало издание «Медуза». В июле в этот же список попали The Insider и ряд журналистов, в том числе главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и редактор издания «Проект» Роман Баданин. Сам «Проект» пополнил ряды «нежелательных организаций». В августе Минюст признал иноагентами телеканал «Дождь», «Важные истории» и ряд журналистов.
В сентябре в список были включены 22 автора «Голоса», «Медиазоны» и «ОВД-инфо». В числе лиц, попавших в расширенный список, — создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также главный редактор издания Сергей Смирнов. Кроме того, в реестр тогда попали ООО «ЗП» и правозащитный проект «Зона права», медиапроект «ОВД-Инфо». Месяц назад в список СМИ-иноагентов внесли еще девять журналистов и три компании, в том числе Bellingcat, который вместе с The Insider публиковал расследование отравления Алексея Навального. А еще через неделю — информагентство «Росбалт» и издание Republic.
В конце октября Владимир Путин во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на критику закона об иноагентах главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, недавно получившему Нобелевскую премию мира. Прочтите этот ответ.