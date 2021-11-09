Минюст внес в список иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть» и пять адвокатов



В реестр незарегистрированных организаций-иноагентов внесли «Российскую ЛГБТ-сеть».

Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас 93 пункта. С 2017 года в списке СМИ-иноагентов были «Голос Америки» и «Радио Свобода», в апреле туда попало издание «Медуза». В июле в этот же список попали The Insider и ряд журналистов, в том числе главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и редактор издания «Проект» Роман Баданин. Сам «Проект» пополнил ряды «нежелательных организаций». В августе Минюст признал иноагентами телеканал «Дождь», «Важные истории» и ряд журналистов.



В сентябре в список были включены 22 автора «Голоса», «Медиазоны» и «ОВД-инфо». В числе лиц, попавших в расширенный список, — создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также главный редактор издания Сергей Смирнов. Кроме того, в реестр тогда попали ООО «ЗП» и правозащитный проект «Зона права», медиапроект «ОВД-Инфо». Месяц назад в список СМИ-иноагентов внесли еще девять журналистов и три компании, в том числе Bellingcat, который вместе с The Insider публиковал расследование отравления Алексея Навального. А еще через неделю — информагентство «Росбалт» и издание Republic.