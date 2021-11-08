Побеги заканчивались людоедством: что осталось от железной дороги, построенной Сталиным на севере России

Достоверных данных о числе погибших нет. По нашей просьбе Мария Мишечкина изучила архивные данные «Стройки-503». Из отчетов за 1949 год, который был самым сложным (заключенные жили в палатках), умерло 140 человек. Есть данные по месяцам 1951 года: в январе умерло 23 человека, в октябре этого же года — 9 человек.



— Почему считаю, что число умерших занижено? В отчетах говорится, что у людей цинга, недоедание, даже гепатит были, большое количество находилось в стационарах. Изможденность, слабость от холода и голода — главные факторы. Лагерник мог упасть, и никто его не поднимал и не тащил на себе. Но сколько таких было смертей? Мы никогда не найдем ответ на этот вопрос. Если даже завысить цифру отчета 1949 года в 10 раз, то будет около 1400 человек. Вряд ли погибали тысячи тысяч. Слишком невелико было количество работавших, — делает вывод Мишечкина.

Быт и условия труда

Все лагеря вдоль железной дороги ставились по типовому принципу. Это территория 500 на 500 метров, окруженная колючей проволокой. Такой лагерь вмещал от 500 до 1500 жителей. Количество начальников и охранников при этом — порядка 250 человек. В колоннах рядом с Игаркой часто не было и 500 человек, уточняет Мишечкина.

Современной «точкой входа» на «мертвую дорогу» стал населенный пункт Ермаково на Енисее. До строительства железной дороги это был маленький станок на берегу реки (станок — небольшой рабочий поселок. — Прим. ред.), а в ее разгаре — уже полноценный город с населением 15–20 тысяч человек. Впрочем, сократилось население Ермаково после смерти Сталина и заморозки дороги так же стремительно, как и выросло.

В лагере Ермаково было шесть бараков, у каждого — по два входа. Тесный тамбур и сразу дверь в жилое помещение. В двух больших комнатах умещалось по 60 заключенных. Рядом — объекты необходимой инфраструктуры: столовая, резервуар с водой, кухня, баня. Был и административный барак с комнатой для хранения документов. На отдельной территории — дома для вольнонаемных. Это отдельная, тоже многочисленная категория строителей железной дороги.