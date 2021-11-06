«Все антиваксеры привиты, но им платит Запад, чтобы порочить нашу вакцину»: московские ковидные каникулы оказались фикцией?

Юрий Владимирович, кстати, сыграл эпизодическую роль в последней картине Серебренникова «Петровы в гриппе». Он исполнил там новогоднюю песню. Повезло услышать мнение звезды! После разговора Леонов спел нам еще и в конце по микрофону призвал всех вакцинироваться, чтобы и в пожилом возрасте были силы петь и радоваться жизни.



На Неглинной людей совсем мало. Неужели все выполняют гражданский долг и решили не выходить, дабы прогуляться по вечерней Москве? Общаемся со встречными прохожими.



— На этих каникулах я работаю, — объясняет Наталья. — Конечно, заразиться я боюсь, но ставить прививку не хочу и имею полное право не ставить. Антиваксеры тоже имеют полное право на свое мнение. Кто привился — тоже их право. Вакцинацию я обязательной не считаю.



— Я еще не прививался, — делится Дмитрий. — Но все карантинные меры соблюдаю. Мою руки, ношу перчатки, меняю маски обязательно. Не знаю, стоит ли прививаться. Те, кто привился, молодцы. Доверяют нашему здравоохранению великому. Я думаю еще немного подождать и уже окончательно решу.

