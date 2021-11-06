«Все антиваксеры привиты, но им платит Запад, чтобы порочить нашу вакцину»: московские ковидные каникулы оказались фикцией?

Многие думают, что бояться вакцинации могут только жители глухих деревень. Мол, прививка — это ужасный бич рода человеческого, да и коронавируса не существует в принципе — всё выдумка властей. На поверку оказалось, что именно в российской глубинке всё не так критично: журналисты Сети городских порталов проехались по сибирским деревням, и там около половины опрошенных всё же оказались вакцинированы. Кто-то решился на это по своей воле, кто-то из-за введения QR-кодов, без которых никуда не попасть. Были и люди, которые настроены решительно против прививки, и их немало, но тем не менее.
А что столица? Город прогрессивный, порядки сугубо либеральные, ну не может же тут быть повального числа «ковидоотрицал», полагали мы перед прогулкой по центру Москвы. Да и карантинные меры должны хоть как-то соблюдаться. Тем более что с понедельника ковидные каникулы заканчиваются. Власти Москвы заявили, что справились за неделю с вспышкой ковида. Хотя цифры показывают, что рост продолжается, за прошедшие сутки заболели 6407 человек, больше, чем накануне, на сто человек. С плюсом идут цифры по стране, больше сорока тысяч заболевших и 1192 умерших. Людей попросили посидеть дома, чтобы остановить цепочку заражений, и что из этого вышло? Москва переполнена. А к понедельнику в город вернутся те, кто после объявления каникул рванули отдыхать за границу, на моря, и тогда увидим реальный итог этих каникул. Впрочем, давайте вместе пройдемся по Белокаменной.
На Кузнецком мосту и правда пустынно. Центральный универмаг для покупателей честно закрыт, рестораны и кафе тоже, собираться здесь незачем. Стоят несколько музыкантов с гитарами, воют попсу. Перед ними мельтешат девчонки без масок, собирают гитаристам деньги с редких прохожих.
— Не боишься коронавируса? — спрашиваем у такой помощницы.
— Не-а, я привилась, — отвечает Настя. — Да и сейчас людей немного, потому не страшно. Вакцинировалась сама, никто не заставлял. Я просто боюсь за родителей.
Ее, как и всех студентов, отправили учиться дистанционно на время ковидных каникул. Сидеть дома смысла нет, а так хоть подзаработать есть шанс. О дистанционных занятиях, кстати, мнение у студентов разделяется. Кому-то так легче сдавать сессию — можно на экзамене списать без проблем, более ответственным студентам не нравится такой формат, потому что учиться становится невозможно.
Пока общаемся с девчонками, на улице начинается настоящая вакханалия — подключаются еще музыканты, играют свои песни, перебивая друг друга. Народ прибывает и прибывает. Видим — стоит пожилой мужчина в очках, тихо напевает олдскул, что-то вроде «Луч солнца золотого». Все проходят мимо него: музыка недостаточно громкая, да и репертуар для молодежи не подходящий. Идем к нему.
— На каникулах я пою, приношу деньги в семью, — рассказывает Юрий Леонов. — Я привился, всю свою семью заставил привиться, поэтому коронавируса не боюсь. Все антипрививочники — просто темные дураки. Я считаю, что все антиваксеры привиты, но им платит Запад, порочить нашу вакцину, а остальные просто на это ведутся, — развивает конспирологические идеи наш собеседник.
Юрий Владимирович, кстати, сыграл эпизодическую роль в последней картине Серебренникова «Петровы в гриппе». Он исполнил там новогоднюю песню. Повезло услышать мнение звезды! После разговора Леонов спел нам еще и в конце по микрофону призвал всех вакцинироваться, чтобы и в пожилом возрасте были силы петь и радоваться жизни.
На Неглинной людей совсем мало. Неужели все выполняют гражданский долг и решили не выходить, дабы прогуляться по вечерней Москве? Общаемся со встречными прохожими.
— На этих каникулах я работаю, — объясняет Наталья. — Конечно, заразиться я боюсь, но ставить прививку не хочу и имею полное право не ставить. Антиваксеры тоже имеют полное право на свое мнение. Кто привился — тоже их право. Вакцинацию я обязательной не считаю.
— Я еще не прививался, — делится Дмитрий. — Но все карантинные меры соблюдаю. Мою руки, ношу перчатки, меняю маски обязательно. Не знаю, стоит ли прививаться. Те, кто привился, молодцы. Доверяют нашему здравоохранению великому. Я думаю еще немного подождать и уже окончательно решу.
Дмитрий работает менеджером в строительной компании. Его контора на этих каникулах даже заработала больше, чем до мини-локдауна. Спрос на строительные услуги почему-то вырос. Вот как бывает.
Выходим на Красную площадь. Здесь картина интереснее, людей больше в разы. Но скопления народа нет — пространства большие, люди стоят минимум в метре друг от друга, заразиться не так страшно. Идем узнавать, почему им дома не сидится.
— Ну а чего бы и не погулять на каникулах, — отвечает 25-летняя Татьяна. — Работаю бухгалтером в офисе.
— Действительно, — подхватывает ее подруга. — У меня тоже каникулы, я работаю учителем, сидеть дома не хочу. У нас есть вакцины, верим в их силу. Сделали их по собственному желанию. Антиваксеры имеют право на выбор, но они не должны делать нападки на тех, кто решил привиться. Все должны жить в мире и согласии. Ну и без коронавируса.
Сворачиваем на Никольскую — вот тут уже ад. Разрозненная, но уверенная толпа течет вдоль по улице. Встретить кого-то в маске — большая удача. Кучка аниматоров в аляповатых золотых костюмах обнимают каждого проходящего мимо. Прохожие и не против, сами лезут в объятия. Детей им вверяют, чтобы сфотографировать. Какого черта? Эти ребята в дурацких костюмах говорят, что создают атмосферу праздника. Какого — непонятно: дождь, нерабочие дни по поводу пандемии. Страшно, в конце концов!
— Вы же от объятий заболеете, начнете ковид разносить, — говорим одному из этих радушных господ.
— Не-не-не. Как я заболею? — спрашивает Антон. — Все те, у кого коронавирус, должны дома сидеть. Они и сидят, иначе штрафы огромные приходят. На улицу никто заболевший не может выйти! За всеми следят, всё контролируется. Не нужно паниковать.
На нашу фразу о том, что ковид может протекать и в легкой форме, и человек, не зная, что болен, разносит вирус, аниматор посмеялся. Паранойю, мол, лишний раз.
— России в любом случае хана! — заявляет аниматор.
Не обнимайтесь и не контактируйте с людьми, которые уверены в том, что всем хана.
На Никольской всякие пекарни и рестораны всё же полуоткрыты: внутри сидеть нельзя, закусочные работают только навынос. У входов организованы жалкие веранды — люди крутятся у них. Подходим туда.
— Людей вон как много. Не боитесь заразиться?
— А чего бояться? — отвечает Ирина. — Коронавирус же только от прикосновений передается! И то если потом грязными руками в рот залезть, я их постоянно мою. Не боюсь ковида и прививку ставить не собираюсь, я против вакцин, потому что читала про побочные эффекты. Считаю ввод QR-кодов насилием над свободой граждан.
— А я привился, — отвечает ее спутник. — Всё же это куда лучше, чем ничего.
Еще пара девушек без масок.
— К сожалению, мы сделали прививку, но коронавируса мы и до этого не боялись. — рассказывает Инга под одобрительные кивки подруги. — Мы студентки, в РУДН (Университет дружбы народов) нас обязали вакцинироваться. Угрожали недопуском к занятиям. Антиваксеры — молодцы, у них есть голова на плечах, в отличие от тех, кто бездумно идет прививаться. Вакцина же еще толком не исследована, побочные эффекты неизвестны.
В ряде московских вузов непривитых студентов действительно не допускают к очным занятиям. Также не дадут заселиться в общежитие вуза до предъявленной справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Хотя, по словам студентов разных московских университетов, всё это проверяется спустя рукава, никакой строгой проверки документов нет.
Итого: школьники, студенты и работяги все равно разгуливают по Москве. Крупные торговые центры закрыли, но кафе и рестораны остаются открытыми в «кастрированном» режиме, и люди все равно кучкуются у входов туда. Была ли эта неделя, направленная на улучшение ситуации с коронавирусом, хоть немного эффективна? Реально ли удастся снизить число заболевших?
— Вряд ли принятые меры могут остановить цепочку заражений, — уверен директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. — Но должны помочь улучшить ситуацию. Мы видим, что в Москве ситуация стала постепенно стабилизироваться. К сожалению, этого нет в регионах, потому что там процент иммунных лиц очень низкий. Плюс эти безумные антивакционные высказывания, которые все еще продолжаются, вызывают у людей страх. Тем временем Россия продолжает бить рекорды по количеству смертей и новых случаев заболеваний. Мы продолжаем сохранять очень высокий прирост.
По мнению врача, эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, России рано снимать ограничения. Иначе нас ждет еще больший рост смертности.
— Людям нужно понимать, что ковид никуда не ушел. Эпидемическая ситуация ухудшается. Мы до сих пор поднимаемся в эту эпидемическую гору. Понимаете? — говорит Соловьев.
— Это не волны, это набор высоты идет. И говорить о том, что пора какие-то меры отменять — преждевременно. Сейчас все завалены жалобами по QR-кодам, что это якобы ограничивает права человека, — говорит врач. — Но, знаете, и здравоохранение, и Роспотребнадзор, и другие службы сейчас делают всё, чтобы сохранить право человека на жизнь. Я сторонник того, чтобы противоэпидемические мероприятия были целенаправленными. И отменять их пока рано.