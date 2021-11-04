В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

У Instagram, Facebook и WhatsApp массовые сбои по всему миру
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp вновь массовые сбои. Пользователи жалуются на проблемы в работе приложений и в доставке сообщений. Это подтверждают данные Downdetector, который отслеживает сбои в работе социальных сетей и сервисов.
Чаще всего пользователи жалуются на работу Instagram. При этом наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Германии и России. Сбои начались около девяти часов вечера по московскому времени (одиннадцати — по екатеринбургскому).
На прошлой неделе основатель Facebook, куда входят Instagram и WhatsApp, Марк Цукерберг, объявил о смене имени компании: теперь она будет называться Meta.
Напомним, в начале октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы не работали несколько часов. Мы собирали все самое важное (и мемы) Facebook в одном онлайн-репортаже.