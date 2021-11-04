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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

На проблемы в работе сервисов жалуются пользователи по всему миру

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Самые большие проблемы — у Instagram

Самые большие проблемы — у Instagram

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У Instagram, Facebook и WhatsApp массовые сбои по всему миру

В работе Instagram, Facebook и WhatsApp вновь массовые сбои. Пользователи жалуются на проблемы в работе приложений и в доставке сообщений. Это подтверждают данные Downdetector, который отслеживает сбои в работе социальных сетей и сервисов.

Чаще всего пользователи жалуются на работу Instagram. При этом наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Германии и России. Сбои начались около девяти часов вечера по московскому времени (одиннадцати — по екатеринбургскому).

Тысячи пользователей жалуются на сбои

Тысячи пользователей жалуются на сбои

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А так выглядит карта сбоев

А так выглядит карта сбоев

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На прошлой неделе основатель Facebook, куда входят Instagram и WhatsApp, Марк Цукерберг, объявил о смене имени компании: теперь она будет называться Meta.

Напомним, в начале октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы не работали несколько часов. Мы собирали все самое важное (и мемы) Facebook в одном онлайн-репортаже.

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FacebookInstagramWhatsAppсбои в работесоцсети
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