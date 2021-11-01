Что положено тем, кто столкнулся с коронавирусом: 7 гарантий

Препараты от коронавирусной инфекции не из дешевых. Один только фавипиравир чего стоит: когда он только появился в аптеках, то цена за пачку начиналась от 11 320 рублей и выше, позже ФАС сбила цену почти в два раза. Но для большинства из нас это все равно довольно много, тем более что на курс нужно как минимум две упаковки.



Позже было решено, что препараты будут выдавать бесплатно по назначению врача — не только в больнице, но и на дому. Это касается всех лекарств от коронавирусной инфекции, которые назначают в соответствии с методичкой Минздрава.



— Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей, — сообщили в правительстве. — Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

