Что положено тем, кто столкнулся с коронавирусом: 7 гарантий

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по нам со всех сторон. Основная нагрузка легла, конечно, на медицину, но досталось и бизнесу — локдауны выручке не способствуют. И, разумеется, пострадало население: это и сама болезнь, и ее последствия, и лечение, которое стоит немалых денег, и, в конце концов, экономические проблемы. Часть проблем можно решить за счет государства, и в этом материале мы собрали все гарантии и льготы, которые можно получить сейчас в связи с коронавирусом.
Бесплатные лекарства
Препараты от коронавирусной инфекции не из дешевых. Один только фавипиравир чего стоит: когда он только появился в аптеках, то цена за пачку начиналась от
Позже было решено, что препараты будут выдавать бесплатно по назначению врача — не только в больнице, но и на дому. Это касается всех лекарств от коронавирусной инфекции, которые назначают в соответствии с методичкой Минздрава.
— Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей, — сообщили в правительстве. — Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Лекарства выдает сотрудник медицинской организации, в которой вы лечитесь. Выдают, впрочем, их не всегда — буквально на днях в Волгограде пациенту из всего списка препаратов выдали только одну мазь, хотя подпись он поставил под всем перечнем. Как объяснили мужчине, лекарств попросту не было. Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией — обратитесь в региональное отделение Росздравнадзора или Минздрава. Уточнить контакты можно по телефону горячей линии
Оплата больничного
Коронавирусный больничный ничем не отличается от любого другого. Оформляется листок нетрудоспособности в тот день, когда вы обратились к врачу — то есть это может быть еще до того, как COVID-19 будет подтвержден ПЦР-тестом, просто по факту плохого самочувствия. Когда тест будет готов (по новым правилам его должны делать в течение суток), врач скорректирует диагноз, но в самом листке нетрудоспособности ничего не поменяется. Соответственно, и оплачивать его будут по общим правилам.
Сумма больничного зависит от вашего официального заработка, стажа и того, сколько дней вы были нетрудоспособны. Заработок при этом учитывается не текущий, а средний за два предыдущих года. То есть, если на работу с зарплатой 30 тысяч рублей вы устроились в этом году, а до этого несколько лет получали 22 тысячи рублей в месяц — рассчитывать будут исходя из 22 тысяч рублей.
Если стаж от шести месяцев до пяти лет, то выплаты по больничному листу составляют 60% зарплаты, но не более
Больничный для контактных лиц
Важно знать, что на больничный должны идти не только пациенты с подтвержденным ковидом, но и те, кто с ними контактировал. Это необходимо, чтобы временно изолировать, возможно, уже зараженного человека, у которого еще не проявились симптомы. Важность этого правила отдельно подчеркнул Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он отметил, что сейчас с этим проблемы.
— Роспотребнадзор ведет полный мониторинг данных граждан, которые являются контактными по отношению к заболевшим и должны находиться на самоизоляции. Мы соотнесли эти данные с показателями выданных больничных по субъектам Российской Федерации, по данным Фонда социального страхования, и видим кратную разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции, и теми, кто должен получать больничный по поводу нахождения на самоизоляции как контактный. Разница очень большая, — заявил президент. — А это означает, что люди, которые, по сути, уже являются носителями новой коронавирусной инфекции, по-прежнему находятся в социуме и общаются в различных коллективах.
Для того чтобы оформить больничный контактному лицу, нужно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора в вашем регионе, там выпишут предписание для самоизоляции в течение двух недель и объяснят, что делать дальше. Порядок действий может отличаться в зависимости от региона.
Оплата нерабочих дней
Из-за роста заболеваемости ковидом, который продолжается уже больше месяца, в России снова объявлены нерабочие дни. Владимир Путин пообещал, что они будут с сохранением заработной платы — ее размер должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью. Однако ряд предприятий закрыться на нерабочие дни не может, люди продолжат трудиться. Оплатят эти смены также по обычной ставке: нерабочие дни не подразумевают двойной оплаты, как за праздники или выходные.
— Нерабочий день не относится к выходным или праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, — объяснили в Минтруде.
Выплаты малому бизнесу
В правительстве признали, что из-за введения нерабочих дней и QR-кодов пострадает малый бизнес, поэтому наиболее пострадавшим областям было решено оказать поддержку. Речь идет о предпринимателях, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других (полный список можно найти тут). Как сообщается на сайте Минэкономразвития, представители бизнеса с 1 ноября по 15 декабря смогут подать заявления на безвозмездный грант для выплаты заработной платы сотрудникам. Деньги перечислят в расчете один МРОТ на каждого работника.
Также с ноября по декабрь 2021 года для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций в тридцати российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. Впрочем, к компаниям довольно много требований. Во-первых, нужно сохранить штат не меньше чем на 90%, во-вторых, участие в программе примут только заемщики, которые участвовали в прошлогодней программе льготного кредитования или были созданы после 1 июля 2020 года. И, наконец, срок выплаты кредита строго ограничен: не более 18 месяцев.
Углубленная диспансеризация
Как оказалось, ковид зачастую не проходит бесследно — даже спустя месяцы после болезни пациенты страдают из-за осложнений. Людей беспокоят бессонница, ряд когнитивных нарушений, одышка, проблемы с сердцем и желудком (подробнее обо всех симптомах мы писали в этом материале). Поэтому в Минздраве решили ввести углубленную диспансеризацию для тех, кто переболел. Пройти ее можно в той поликлинике, к которой вы прикреплены.
— Для оценки здоровья легких врачи изучат сатурацию крови кислородом, сделают компьютерную томографию легких, спирометрию, — рассказывала ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. — Расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, который выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и заболевания сердца.
Пациентам, которые долго были на ИВЛ и при выписке имели признаки значительных нарушений, рекомендуют пройти первую консультацию уже через месяц после выписки. В теории она должна быть дистанционной, однако такая возможность есть не везде. Уточните в своей поликлинике, смогут ли вас проконсультировать дистанционно.
На следующую встречу с врачом Минздрав советует явиться через два месяца после выписки. Если осложнений и жалоб нет, дальше будете наблюдаться у врача по общим правилам, если есть иные заболевания. Или не будете — если совершенно здоровы.
Если врач обнаружит, что что-то не так, отправит на дополнительные исследования. В рамках углубленной диспансеризации при подозрении на патологии легких назначают КТ. Если оно действительно выявит патологические изменения (например, признаки легочного фиброза, интерстициальной болезни легких, васкулита), пациента направят к пульмонологу. Если же исследование ничего не покажет, но при этом результаты анализов будут плохими или у пациента будут жалобы, его проверят на другие заболевания.
Отдельно в методичке Минздрава прописано, что делать с пациентами, у которых во время лечения заподозрили рак легких. Им через полтора месяца после выписки рекомендуют провести повторную рентгенографию органов грудной клетки. Если она выявит что-то подозрительное, пациента направят на КТ легких и консультацию с онкологом.
Помимо физического здоровья пациента, врач оценит и его психологическое состояние. Одна из проблем, с которыми сталкиваются переболевшие ковидом, — депрессия. Это не только устойчиво сниженное настроение, но и снижение работоспособности, изменение обычного ритма жизни человека, нарушение сна и суицидальные мысли. Иногда таким пациентам требуется медикаментозное лечение.
Вакцинация
Бесплатные прививки от коронавируса полагаются всему совершеннолетнему населению России, если нет противопоказаний. У всех вакцин они разные, так что почти каждый может выбрать подходящую. Исключений не так много: грудное вскармливание (при беременности прививаться разрешили), сильные аллергии, гиперчувствительность к компонентам вакцины. Кроме того, временный медотвод дают на период обострения хронических заболеваний и в случае болезни.
Также у каждого препарата есть список диагнозов, при которых лечение назначают «с осторожностью», — все их можно найти в этом материале.