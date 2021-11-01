Что нас ждет в ноябре: нерабочие дни продолжаются, путинские выплаты школьникам прекращаются

С ноября пенсионеры (но не все) получат прибавки к пенсии, для туристов открываются новые страны, а на льготную ипотеку можно купить дом. Какие еще изменения нас ждут — рассказываем подробно и очень простым языком.
Когда закончатся нерабочие дни?
В России продолжаются нерабочие дни: президентским указом они продлятся до 7 ноября, однако после этого срока главы регионов, где ситуация с коронавирусом кризисная, могут эти ограничения продлить. Но только с сохранением заработной платы — сотрудники должны получить свои октябрьские и ноябрьские зарплаты в полном размере даже в случае простоя.
Тем же, кто в эти дни работает, должны платить зарплату в стандартном размере.
— В Трудовом кодексе есть термины «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни», термина «нерабочий день» в Трудовом кодексе нет, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Трудовой кодекс предполагает оплату в двойном размере в выходной и праздничный день, а раз нерабочие дни не относятся к этим категориям, можно платить в одинарном размере.
Аналогичное заключение дал и Минтруд еще в прошлом году. С тех пор в Трудовом кодексе изменений по этой части не произошло. Что же касается работников, получающих сдельную зарплату, им Роструд рекомендовал выплачивать соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.
Осенняя прибавка к пенсии
Традиционная ноябрьская прибавка к пенсии ожидает тех, кому до октября включительно исполнилось 80 лет: стандартный размер страховой выплаты составляет
В нерабочие дни отделения ПФР и «Почты России» будут работать в обычном режиме, за исключением 3–5 ноября: 3 ноября, в предпраздничный день, почта закроется на час раньше, 4-го не будет работать, а 5-го будет работать по графику выходного дня. Тем, кто получает пенсию в эти даты, переживать не стоит — в Пенсионном фонде обещали провести выплаты заранее. Актуальный график работы почтовых отделений можно найти на сайте.
Бизнесу дадут коронавирусные льготы
В очередные нерабочие дни финансовую помощь от государства получит только бизнес, наиболее задетый пандемией. Таковым в правительстве считают отрасли спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других (полный список можно найти тут). С сегодняшнего дня и до 15 декабря руководители предприятий могут подать заявку на безвозмездный грант для выплаты зарплат сотрудникам — один МРОТ на каждого работника.
Кроме того, с ноября по декабрь 2021 года бизнесмены могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке 3% годовых. Принять участие в программе могут только заемщики — участники прошлогодних кредитных программ или компании, созданные после 1 июля 2020 года. На время кредитования работодатель будет обязан сохранять штат сотрудников.
На льготную ипотеку теперь можно купить дом
Расширяются условия льготной ипотеки, которую правительство ввело в прошлом году для поддержки строительной отрасли. Теперь под 7% годовых можно купить частный дом. А сама программа продлена до 2022 года.
— Кредит можно получить для приобретения у застройщиков, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей частных жилых домов с земельными участками в России по договорам купли-продажи, для строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда или для приобретения земельных участков по договорам купли-продажи и оплаты работ по строительству на них индивидуальных жилых домов также по договорам подряда, — пояснил глава кабмина Михаил Мишустин.
Кстати, однажды мы сравнивали льготную и семейную ипотеки. По этой ссылке можно посмотреть, какая из госпрограмм выгодней.
В правительстве уже посчитали, что новое условие позволит выдать еще 15 тысяч кредитов на покупку или строительство дома. Центробанк в свою очередь посчитал, что за восемь месяцев 2021 года банки выдали 1,23 миллиона кредитов на 3,56 триллиона рублей — это почти на треть превышает прошлогодние показатели по количеству займов и на 52% — по объему выданных средств.
Конец школьной выплате
Сегодня заканчивается срок обращения за единовременной выплатой школьникам. С августа каждой семье, в которой есть дети с 6 до 18 лет, полагалось по 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Выплата также распространялась на детей-инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам. Заявления нужно было подавать до 31 октября, указав актуальные банковские реквизиты.
Отметим, что данная выплата — единовременная, ее ввели из-за пандемии, ударившей по экономике. Если выплату продлят в следующем году, об этом будет объявлено дополнительно.
Изменится сертификат о вакцинации от
COVID-19
С 8 ноября изменится сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ. В сертификате укажут личные данные привитого, информацию о перенесенном ковиде и данные о медицинских противопоказаниях. QR-код разместится на первой странице в верхнем левом углу.
Сертификаты, которые привитые получили до ноября, будут переоформлены до марта следующего года. Искать их нужно, как и прежде, на «Госуслугах».
Таиланд и Тунис ждут туристов
С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых Таиланд и Тунис.
В Таиланд самолеты отправятся из всех городов России, где открыто международное авиасообщение: до Бангкока и Пхукета по одному рейсу в неделю. Непривитым туристам для въезда необходимы ПЦР-тесты, которые нужно сдать до прибытия и по прибытии, а затем отсидеть двухнедельный карантин. Привитые «Спутником V» от карантина освобождаются, но смогут отдыхать только на Пхукете и еще трех курортах.
Перелеты в Тунис из Москвы будут 7 раз в неделю, из Петербурга и других аэропортов-международников — 2 раза в неделю. Страна принимает без карантина только туристов, купивших путевки у туроператора. Самостоятельные путешественники должны отбыть недельный карантин в специальном отеле. Непривитым обязателен ПЦР-тест, сделанный до вылета. Детям до 12 лет тест не нужен.
Список остальных стран, с которыми открыто авиасообщение, можно посмотреть здесь.