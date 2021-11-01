Что нас ждет в ноябре: нерабочие дни продолжаются, путинские выплаты школьникам прекращаются

Тем же, кто в эти дни работает, должны платить зарплату в стандартном размере.



— В Трудовом кодексе есть термины «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни», термина «нерабочий день» в Трудовом кодексе нет, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Трудовой кодекс предполагает оплату в двойном размере в выходной и праздничный день, а раз нерабочие дни не относятся к этим категориям, можно платить в одинарном размере.



Аналогичное заключение дал и Минтруд еще в прошлом году. С тех пор в Трудовом кодексе изменений по этой части не произошло. Что же касается работников, получающих сдельную зарплату, им Роструд рекомендовал выплачивать соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.



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