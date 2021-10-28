В тени Терешковой и Пересильд: женщина-космонавт, дружившая с Гагариным, но так и не взлетевшая к звездам

Про Пересильд и современную космонавтику

— А что вы думаете по поводу полета нашей актрисы в космос и вообще о космических туристах?



— Я думаю, мне нужно было в свое время становиться актрисой. Видимо, тогда было бы больше шансов в космос полететь — смеется Ирина Баяновна. — Да, в России осталась проблема участия женщин в космонавтике. Я уверена, что наш опыт и опыт женщин, которые летали после Терешковой, пригодился при подготовке актрисы.



— Но надо ли было делать это сейчас? — присоединяется к обсуждению Сергей Александрович — Ради того, чтобы быть первыми в космосе — ну, может быть. А так, гражданские лица давно летают в космос. В Америке космические туристы уже давно есть, и ничего. Их коротко готовят к тому, чтоб они просто приспособились к условиям невесомости и замкнутого пространства. Почему бы и нет?



— А как психика переживает длительные полеты?



— Радуются, что слетали. Радуются, что попали в интересное дело. Мечта исполнилась, конечно! На МКС — труднее, но там друзья спасают, не дают друг другу с ума сойти. В первую очередь это работа. Редкая работа, и ее нужно выполнять.



— Конечно, в организме после длительных полетов есть изменения. Организм перестраивается, потом ему нужно долго восстанавливаться здесь. Космонавтов привозят в профилакторий, они живут какое-то время там под надзором. Постепенно крепнут. Никаких трагических исходов не было зафиксировано.



— Сегодня много идут в космонавты?



— Идут. Только почему-то девочек мало, — сетует Ирина Соловьева.



— Да и ребят для отбора не хватает, — добавляет ее муж. — Раньше были тысячи желающих, потом сотни, а сейчас десятки в лучшем случае. Обидно, что молодежь стала относиться к этому делу пренебрежительно.



— Космос привычней стал. Когда мы в первый раз услышали про Гагарина, мы были как раз на прыжках. Вдруг на старте включили громко радио, и все услышали: «Гагарин! Взлетел!» Все так были поражены. Мы на прыжок уходим, наказываем всем: «Слушайте, может, еще что-нибудь расскажут!»