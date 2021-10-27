Блокпосты на дорогах и борьба с антиваксерами: реально ли отдохнуть в Крыму в «ковидные выходные» (и надо ли)

Для сравнения: ровно год назад в Севастополе был зарегистрирован всего 61 случай ковида, в Крыму — 138 случаев.



Уже одно это как бы намекает, что Крым — не самое безопасное место, чтобы пересидеть очередную коронавирусную волну. Но для сомневающихся — еще одна маленькая деталь: морги в Крыму не справляются с количеством умерших.



— В Крыму отмечается рост смертности, увеличивается нагрузка на все отделения: как и судебно-медицинской экспертизы, так и патолого-анатомические отделения. Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие морги и производить хранение тел умерших в надлежащем состоянии, — сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский 25 октября после жалоб жителей Симферополя на большие очереди в городские морги и плохие условия хранения тел.



Что касается Севастополя, там, по словам губернатора Михаила Развожаева, городская медицина работает уже не просто на пределе, а «за гранью возможностей».

