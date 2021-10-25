«Человек погибает, а они тянут время!» Что российских туристов может ждать на «президентских каникулах» в Египте

Судя по всему, россияне с радостью восприняли объявленные президентом каникулы с 30 октября по 7 ноября. И если власти это делают для того, чтобы остановить цепочку заражений, а число заболевших у нас каждый день бьет антирекорды, то народ решил, что ему дали дополнительную возможность отдохнуть. Причем, по мнению большинства, лучше это сделать там, где еще тепло, где можно купаться и можно продлить лето.
— За сутки после объявления нерабочих дней в ноябре продажи туров в Египет выросли на 30%, а на Мальдивы и в Турцию — вдвое, — говорят туроператоры. На местные курорты тоже выросло число заявок, но там желающим отдохнуть не нравятся введенные QR-коды и разные ограничения. Так что лучше в Турцию и Египет. И хотя политики, та же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с призывом провести нерабочие дни дома, никто призывов не слушает. По словам политика, нерабочие дни не означают дополнительный отпуск, они введены, чтобы снизить заболеваемость. Но народ уже не остановить. Тем более, что после 9 ноября в Египет обещают возродить чартерные рейсы и стоимость отдыха может снизиться еще. И тогда число наших туристов на Красном море вырастет в разы. Только вот насколько Египет после долгого перерыва готов встречать наших туристов?
Захар Перехожев со своей семьей отдыхал в Шарм-эш-Шейхе аккурат накануне объявленных каникул. На дни отдыха, которые ввел президент, они не попали — тогда еще непонятно было: введут — не введут, да и сменить питерскую слякоть на Красное море хотелось побыстрее. Так вот, помимо нулевого соблюдения антиковидных мер и брезгливого отношения египтян к туристам, Перехожевы столкнулись и с отвратительным здравоохранением. У Екатерины, супруги Захара, случились проблемы со здоровьем. Арабские врачи и не думали ей помогать, пока не разрешится возня со страховой компанией.
«Отправили в третье место, а потом в четвертое»
— Когда у Кати начались боли в животе, то это мы сначала восприняли как все русские: «Выпей таблеточку, и пройдет». Нет, не прошло. Два дня она мучилась от боли так, что не могла встать. Мы приняли решение ехать в больницу, но, как оказалось, сделать это непросто. У нас был отельный гид от компании «TUI», который в начале нашего отпуска присел нам на уши. Говорил, что он решает здесь все вопросы, со всеми проблемами нужно обращаться к нему. Звоню этому гиду и слышу: «А вы мне зачем звоните? У вас есть ваучер, там есть какой-то номер страховки, по нему кто-то вам поможет». Хорошо. Я нашел этот документ, нашел номер, и по телефону мне говорят: «Идите на ресепшен, вам там помогут». На ресепшене ответили, что нет, не помогут. Зато меня отправили в третье место, оттуда в четвертое, и по итогу я все-таки нашел девушку, которая объяснила мне, что делать. - Рассказывает Захар.
Перехожевы заключили договор с одной страховой компанией, но, как оказалось, она никак не взаимодействует с туристами. За нее это делают ассистансы — сервисные центры, которые и помогают человеку при страховом случае. Перед поездкой за границу важно выбрать толковый ассистанс, иначе в один момент есть шансы просто умереть, не дождавшись никакой помощи.
— Я вел с этими ребятами диалог. Они меня сразу переключили на мессенджер, на звонки не отвечали. И получается: я им что-то пишу, сообщение они читают только через полчаса, еще полчаса они принимают решение и формулируют ответ. Связь между мной, этими ассистансами и страховой очень заторможенная. Я пишу ассистансу, он пишет страховой, та отвечает ему — и только тогда мне приходит какой-то ответ. Эта конченая связь очень сильно затянула процесс оказания помощи. В итоге, получив все документы, семь раз переспросив, не пьян ли больной, уточнив десятки глупых деталей, мне говорят: «Мы готовы вам вызвать машину, она будет через полтора часа». Катя уже натерпелась боли, еще полтора часа — это невыносимо. Спрашиваю: «Приедет скорая хотя бы?» — «Нет, — говорят, — обычное такси!».
В больницу супруги добрались сами. Там их приняли, хотя по телефону объясняли, что это невозможно, если они не дождутся машины, и направили супругу в приемное отделение. Врачи стали делать анализы.
— У меня сложилось такое впечатление, что египетские медики сами не поняли, что с моей Катей произошло. Бегают, суетятся, пересматривают снимки УЗИ. Взяли сразу анализ крови. Как оказалось, первым делом кровь берут для того, чтобы убедиться в том, не пьяный ли человек. Если они находят хоть сколько промилле в крови, то сразу же пишут отказ по всем пунктам медицинской страховки. В итоге нас положили в отдельный блок приемного отделения. Слава богу, мне предоставляли доступ во все кабинеты, мне предоставили место в приемнике — я всегда был рядом с женой.
Врачи не все говорят по-английски, не говоря уже про русский язык. В общем наладили кривую систему общения через онлайн-переводчик. Суть мы понимали, но просто поговорить с человеком было невозможно. Доктор из приемного отделения объясняет: «Моя задача — снять острую боль и передать врачу, который ее будет лечить». Врача, который будет ее лечить, на месте нет. И мы сутки сидели, ждали специалиста, который бы принял пациента себе на лечение. Всё это время ее обкалывали антибиотиками и обезболивающими. Наутро приходит врач и объясняет, что нужно сделать КТ. Но этого они сделать не могут — страховая еще не подтвердила действия с компьютерным томографом. Врачи отправили им письмо еще вчера, но они не отвечают. Стал им названивать, мне говорят: «Ну сегодня пятница, работать никто не хочет, мы вам завтра ответим».
Сложно представить, что в этот момент испытал наш герой. Через маты и проклятия Захар все-таки добился подтверждения КТ в этот же день. Но для того, чтобы провести обследование, нужно четыре часа не есть и выпить специальную жидкость. КТ вновь перенесли, потому что уже был вечер. Очередные сутки прошли впустую. При этом врачи даже не догадывались, что с пациенткой.
— На следующий день КТ сделали. Опять не сказали диагноз, продолжали обкалывать антибиотиками. Лететь домой нам запретили, сказали — нужна срочная операция, но продолжали тянуть время. Понимаете, человек погибает, а они тянут время!
Вечером четвертого дня сказали: «Сейчас состояние Екатерины стабильное. Что будет ночью, мы не знаем». Колоть антибиотики уже было нельзя из-за возможной передозировки. Было два выхода из ситуации: либо ждать ответа от страховой, которая уже сутки не реагировала на запрос, либо оплатить операцию самим. Цена вопроса — 1750 долларов (около 123 тысяч рублей), и они делают операцию в тот же день.
— Слава богу, у меня были деньги. Кате провели полостную операцию под эпидуральной анестезией (когда анестетик вводят в позвоночник. — Прим. ред.). Только на следующий день вечером страховая одобрила операцию. Меня пригласили на ресепшен, сказали: «Да-да, это страховой случай, они готовы вернуть вам деньги». Итог: у человека возникла ситуация, которая ставит под угрозу жизнь. Проклятая страховая со своими ассистентами готова оказать помощь только на пятые сутки обращения за медицинскими услугами. Наш гид после всего этого даже не поинтересовался, как у нас дела, и не появлялся в отеле вообще после этого.
Сейчас Екатерина чувствует себя хорошо. Правда, в России врач, обследовав, сказал, что в Египте их обманули. Лететь домой супруги могли, операцию можно было и не делать. По крайней мере, полостную. Препараты, которые вводили Екатерине, были обычными обезболивающими, которые никак не снимали воспаление.
Противоковидные меры, еда, обслуживание
Понятно, что такая ситуация может случиться не со всеми. Но что в Египте в разы увеличивается шанс заболеть тем же коронавирусом, это точно.
— Плевать там всем на коронавирус. Нам сказали, что у нас должна быть либо прививка с QR-кодом, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета. Там, в аэропорту Шарм-эш-Шейха, даже была девушка, которая эти коды якобы проверяет. Я шел в толпе, просто показал ей заставку телефона со временем и прошел мимо. Больше ни один араб не спросил ни ПЦР-тест, ни сертификат о прививке. Маски там тоже никто не носит. И мер безопасности не соблюдают. То, что происходит в аэропорту, не поддается описанию, — рассказал Захар.
Наших героев, когда они возвращались домой, привезли в аэропорт за 5 часов до вылета. Три часа (после операции жены) они простояли в очереди на досмотр. Там залезли даже в памперс к младенцу. Потом был еще один досмотр, толпу разделили на мужчин, женщин и арабов. Последние прошли без каких-либо очередей, остальные туристы собирали-разбирали личные вещи из ручной клади, потому что пограничникам казалось решительно всё подозрительным. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались. А дальше всех ждал третий досмотр — вручную. Обыск всех вещей, проверка документов и так далее. В итоге рейс сильно задержали, последние туристы зашли только через 40 минут после назначенного вылета.
Насколько вообще такая ситуация типична для Египта?
Массовых проблем в Египте нет
По словам Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР), многочисленных жалоб на пребывание в Египте нет, и проблемы, перечисленные нашим героем, не носят массовый характер.
— Массовых проблем в Египте нет. У нас нет звонков по этой теме вообще, что люди чем-то недовольны в Турции и Египте. Когда была история с Кубой, там всех забирали с положительными тестами, у нас телефон разрывался. Я понимала, что это проблема, потому что нам позвонило очень много людей. Сейчас я не понимаю. Вообще в связи с введенными каникулами уже пошел наплыв людей по зарубежным направлениям. Голикова же сказала по регионам особо не ездить, да и больше 30 регионов ввели QR-коды и ограничили посещения музеев, культурных мероприятий и так далее, вот и едут за границу.
Большое увеличение спроса есть на Арабские Эмираты, Доминикану, а также на Турцию с Египтом. Массовых проблем, как утверждает Ломидзе, нигде не ожидается.
Между тем даже представители туркомпаний призывают россиян пока отказаться от поездок за границу. Как заявил глава Союза турагентств Сергей Голов, сейчас самым востребованным направлением среди туристов стал Египет, однако риски заразиться коронавирусной инфекцией там достаточно высоки, поскольку курорт популярен среди граждан Казахстана, Белоруссии и Украины, где эпидемиологическая обстановка хуже, чем в России.
СЮЖЕТ
— Если вы летите на две недели и не дай бог заболеете там, то вернуться вы сможете после того, как вылечитесь. Да, есть страховка, но, как это ни парадоксально звучит, болеть приятнее у себя в стране, нежели за рубежом, и дешевле — говорит Голов.
Может, стоит послушать совета?