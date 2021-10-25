«Человек погибает, а они тянут время!» Что российских туристов может ждать на «президентских каникулах» в Египте

В больницу супруги добрались сами. Там их приняли, хотя по телефону объясняли, что это невозможно, если они не дождутся машины, и направили супругу в приемное отделение. Врачи стали делать анализы.



— У меня сложилось такое впечатление, что египетские медики сами не поняли, что с моей Катей произошло. Бегают, суетятся, пересматривают снимки УЗИ. Взяли сразу анализ крови. Как оказалось, первым делом кровь берут для того, чтобы убедиться в том, не пьяный ли человек. Если они находят хоть сколько промилле в крови, то сразу же пишут отказ по всем пунктам медицинской страховки. В итоге нас положили в отдельный блок приемного отделения. Слава богу, мне предоставляли доступ во все кабинеты, мне предоставили место в приемнике — я всегда был рядом с женой.



Врачи не все говорят по-английски, не говоря уже про русский язык. В общем наладили кривую систему общения через онлайн-переводчик. Суть мы понимали, но просто поговорить с человеком было невозможно. Доктор из приемного отделения объясняет: «Моя задача — снять острую боль и передать врачу, который ее будет лечить». Врача, который будет ее лечить, на месте нет. И мы сутки сидели, ждали специалиста, который бы принял пациента себе на лечение. Всё это время ее обкалывали антибиотиками и обезболивающими. Наутро приходит врач и объясняет, что нужно сделать КТ. Но этого они сделать не могут — страховая еще не подтвердила действия с компьютерным томографом. Врачи отправили им письмо еще вчера, но они не отвечают. Стал им названивать, мне говорят: «Ну сегодня пятница, работать никто не хочет, мы вам завтра ответим».

