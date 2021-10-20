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Крым вводит QR-коды для заселения в гостиницы

Обедать в кафе и ресторанах теперь тоже придется с кодом

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Просто так на полуостров уже не попадешь: при заселении в гостиницу или при входе в кафе придется показать QR-код или ПЦР-тест

Просто так на полуостров уже не попадешь: при заселении в гостиницу или при входе в кафе придется показать QR-код или ПЦР-тест

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Власти Крыма объявили о введении QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также для посещения ресторанов, баров и кафе. Соответствующие изменения уже внесены в указ главы республики. Об ужесточении антиковидных мер местные власти заявили сразу же после решения о нерабочих днях — таким образом в Крыму надеются сдержать поток хлынувших из-за внезапных каникул туристов и снизить вероятность новых всплесков ковид-заболеваемости.

В указе отмечается, что в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фудкорты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации вход будет только по удостоверению личности и QR-коду или справке о перенесенном коронавирусе (срок действия — полгода). Если нет ни того, ни другого — придется предъявить ПЦР-тест (срок действия — не более семи дней). Запрещаются экскурсии группами свыше 10 человек.

На полуострове и сейчас действуют ограничения: общепит закрывается в 23:00, за исключением 114 заведений из специального списка — им разрешено работать до часу ночи. Фуд-корты в торговых центрах подают еду только навынос или для доставки, а кинозалы и театры должны заполняться на 50%. Крымчан старше 65 лет обязали с 25 октября не покидать дома.

СЮЖЕТ

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Аттракционы, аквапарки и развлекательные центры работают только пять дней в неделю — по средам и воскресеньям их закрывают на дезинфекцию. С 15 октября в Севастополе в театры, музеи и кафе пускают по QR-коду или ПЦР-тесту.

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Крымвакцинациянерабочие дниQR-кодыотпуск в пандемию
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