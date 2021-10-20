Крым вводит QR-коды для заселения в гостиницы

Власти Крыма объявили о введении QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также для посещения ресторанов, баров и кафе. Соответствующие изменения уже внесены в указ главы республики. Об ужесточении антиковидных мер местные власти заявили сразу же после решения о нерабочих днях — таким образом в Крыму надеются сдержать поток хлынувших из-за внезапных каникул туристов и снизить вероятность новых всплесков ковид-заболеваемости.



В указе отмечается, что в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фудкорты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации вход будет только по удостоверению личности и QR-коду или справке о перенесенном коронавирусе (срок действия — полгода). Если нет ни того, ни другого — придется предъявить ПЦР-тест (срок действия — не более семи дней). Запрещаются экскурсии группами свыше 10 человек.

