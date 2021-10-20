Как будем работать до конца осени: сохраняйте календарь с новыми нерабочими днями

Сегодня Владимир Путин объявил очередные нерабочие дни. Он объяснил это необходимостью сбить пик новой волны эпидемии, о котором ему доложила вице-премьер Татьяна Голикова: показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос на 15,5 процента и составил 151,4 на 100 тысяч населения.

По всей стране нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно, однако в отдельных регионах вынужденные каникулы могут продлиться дольше, поскольку эпидемическая обстановка везде разная.

— Главам регионов предоставлено право — мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией — устанавливать дополнительные меры, — подчеркнул президент. — В данном случае можно дополнительно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Собственно говоря, [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова] сейчас об этом и сказала, я поддерживаю то, что она предложила. Или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября.

