Путин пообещал выплаты бизнесу, пострадавшему из-за нерабочих дней

В связи с введением нерабочих дней в России правительство считает необходимым вернуть коронавирусные меры поддержки бизнеса, которые использовались в прошлом году. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во время совещания с президентом. Владимир Путин поддержал его предложение.
В пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса будут действовать выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого, которые будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря. Также будет возобновлена программа кредитной поддержки бизнеса, которая действовала с марта по июль. Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников.
По словам Андрея Белоусова, почти двухнедельная пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. Нерабочие дни по всей России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции. В отдельных регионах, где ситуация с распространением ковида особенно тяжелая, нерабочие дни начнутся с 23 октября. Конкретные регионы пока не названы, предполагается, что решения будут приниматься на местном уровне.