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СрочноПутин обсуждает введение нерабочих дней
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Путин пообещал выплаты бизнесу, пострадавшему из-за нерабочих дней

Также будет возвращена программа льготного кредитования

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Президент поддержал идеи правительства для поддержки бизнеса, который потеряет прибыль

Президент поддержал идеи правительства для поддержки бизнеса, который потеряет прибыль

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В связи с введением нерабочих дней в России правительство считает необходимым вернуть коронавирусные меры поддержки бизнеса, которые использовались в прошлом году. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во время совещания с президентом. Владимир Путин поддержал его предложение.

В пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса будут действовать выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого, которые будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря. Также будет возобновлена программа кредитной поддержки бизнеса, которая действовала с марта по июль. Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников.

По словам Андрея Белоусова, почти двухнедельная пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. Нерабочие дни по всей России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции. В отдельных регионах, где ситуация с распространением ковида особенно тяжелая, нерабочие дни начнутся с 23 октября. Конкретные регионы пока не названы, предполагается, что решения будут приниматься на местном уровне.

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Владимир Путинльготыподдержка бизнесанерабочие дниАндрей Белоусов
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