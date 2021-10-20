Суд оштрафовал Юрия Дудя за два интервью

Зюзинский суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя за пропаганду наркотиков. Как сообщает пресс-служба суда, блогера признали виновным по статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета» и обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей.
Дело о пропаганде наркотиков против Дудя завели 10 июня. Тогда Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета и дочь сенатора Елены Мизулиной, говорила, что экспертиза нашла пропаганду запрещенных веществ в двух интервью: с рэпером Моргенштерном (вышло в ноябре прошлого года) и блогером Ивангаем (вышло в марте этого года).
Но примерно через неделю суд вернул дело полиции. Причина возвращения материалов неизвестна.
После этого инцидента Лига безопасного интернета выявила нарушения, связанные с пропагандой наркотиков, еще у 200 блогеров.
Юрий Дудь — российский журналист и блогер. На его YouTube-канале насчитывается более 9 миллионов подписчиков. Интервью с Моргенштерном вышло в ноябре прошлого года, с Ивангаем — марте
Кстати, в июне этого года тот же Зюзинский суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом стала песня «Розовое вино 2».