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Суд оштрафовал Юрия Дудя за два интервью

В них усмотрели пропаганду наркотиков

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Одно из интервью, за которое оштрафовали Дудя, — с Моргенштерном

Одно из интервью, за которое оштрафовали Дудя, — с Моргенштерном

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Зюзинский суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя за пропаганду наркотиков. Как сообщает пресс-служба суда, блогера признали виновным по статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета» и обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Дело о пропаганде наркотиков против Дудя завели 10 июня. Тогда Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета и дочь сенатора Елены Мизулиной, говорила, что экспертиза нашла пропаганду запрещенных веществ в двух интервью: с рэпером Моргенштерном (вышло в ноябре прошлого года) и блогером Ивангаем (вышло в марте этого года).

Но примерно через неделю суд вернул дело полиции. Причина возвращения материалов неизвестна.

После этого инцидента Лига безопасного интернета выявила нарушения, связанные с пропагандой наркотиков, еще у 200 блогеров.

Юрий Дудь — российский журналист и блогер. На его YouTube-канале насчитывается более 9 миллионов подписчиков. Интервью с Моргенштерном вышло в ноябре прошлого года, с Ивангаем — марте 2021-го.

Кстати, в июне этого года тот же Зюзинский суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом стала песня «Розовое вино 2».

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