«Столько судеб человеческих вложено»: как СССР возводил новые города и что с ними стало в России

Как Минусинск собирались превратить в Электроград

Постановление о строительстве «Электрокомплекса» было подписано в 1971 году. По задумке, на этой территории должны были возвести 12 заводов по производству высоковольтной аппаратуры, силовых трансформаторов, комплексных распределительных устройств, вакуумных выключателей — словом, всего того, что должно обеспечивать работу других крупных предприятий. А кроме заводов — училище, техникум и научно-исследовательский центр.