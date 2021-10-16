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В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 15 человек. Это второй подобный случай в стране за две недели

Предпринимателя, который продавал спирт, уже задержали

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После того как число смертельных отравлений резко выросло, на рынке прошла масштабная операция силовиков

После того как число смертельных отравлений резко выросло, на рынке прошла масштабная операция силовиков

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В Екатеринбурге с 11 октября от отравления метанолом умерли не менее 15 человек, сообщает куратор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

— Только отгремел Оренбург, в котором из-за метанола умерли более 32 человек. Вот и до нас добралась эта беда! — написал он у себя на странице в «Фейсбуке». — Один из рассадников этой смертельной жидкости находился на Вторчермете, на рыночном комплексе «Ботанический».

По словам Чукреева, активисты проекта «Народный контроль» вместе с полицейскими устраивали проверки на этом рынке, и предпринимателей привлекали к ответственности за реализацию спирта и табака. После того как число смертельных отравлений резко выросло, на рынке прошла масштабная операция силовиков, предприниматель, который продавал спирт, задержан. Сейчас сотрудники полиции устанавливают канал поставки и выясняют, есть ли еще жертвы.

Напомним, в ночь на 7 октября в Оренбургской области несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем. Тридцать из них погибли, среди них и многодетные родители.

Мы рассказывали, что в стационарах продолжают лечиться два десятка человек: пятеро подключены к ИВЛ. В их крови обнаружили метанол. У некоторых погибших его концентрация в организме в три-пять раз превышала смертельную дозу.

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метанолотравление алкоголем
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