В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 15 человек. Это второй подобный случай в стране за две недели

В Екатеринбурге с 11 октября от отравления метанолом умерли не менее 15 человек, сообщает куратор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
— Только отгремел Оренбург, в котором из-за метанола умерли более 32 человек. Вот и до нас добралась эта беда! — написал он у себя на странице в «Фейсбуке». — Один из рассадников этой смертельной жидкости находился на Вторчермете, на рыночном комплексе «Ботанический».
По словам Чукреева, активисты проекта «Народный контроль» вместе с полицейскими устраивали проверки на этом рынке, и предпринимателей привлекали к ответственности за реализацию спирта и табака. После того как число смертельных отравлений резко выросло, на рынке прошла масштабная операция силовиков, предприниматель, который продавал спирт, задержан. Сейчас сотрудники полиции устанавливают канал поставки и выясняют, есть ли еще жертвы.
Напомним, в ночь на 7 октября в Оренбургской области несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем. Тридцать из них погибли, среди них и многодетные родители.
Мы рассказывали, что в стационарах продолжают лечиться два десятка человек: пятеро подключены к ИВЛ. В их крови обнаружили метанол. У некоторых погибших его концентрация в организме в три-пять раз превышала смертельную дозу.