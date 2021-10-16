«Больше похоже на отель». Россиянка показала, как устроен ковидный госпиталь в Южной Корее

Ростовчанка Кристина Казакова несколько лет живет в Южной Корее. На днях девушка попала в местный ковидный госпиталь. И удивилась: корейская больница в городе Коян совсем не похожа на то, к чему она привыкла в России. «Небо и земля». По просьбе 161.RU Кристина показала, в каких условиях корейцы лечат пациентов.



Кристина — психолог. Она проводит консультации по поступлению в местные вузы, учит корейскому языку и ведет блог. В активном расписании места для болезни не было. К тому же месяц назад девушка сделала прививку против COVID-19. Не помогло.

