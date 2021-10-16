«Больше похоже на отель». Россиянка показала, как устроен ковидный госпиталь в Южной Корее

Ростовчанка Кристина Казакова несколько лет живет в Южной Корее. На днях девушка попала в местный ковидный госпиталь. И удивилась: корейская больница в городе Коян совсем не похожа на то, к чему она привыкла в России. «Небо и земля». По просьбе 161.RU Кристина показала, в каких условиях корейцы лечат пациентов.
Кристина — психолог. Она проводит консультации по поступлению в местные вузы, учит корейскому языку и ведет блог. В активном расписании места для болезни не было. К тому же месяц назад девушка сделала прививку против COVID-19. Не помогло.
— По моим подсчетам, болела уже дней 10, вот только думала, что это обычная простуда. Хорошо, что я все эти дни почти никуда не ходила и ни с кем не виделась — лечила «простуду» дома, — рассказывает Кристина.
Как только пришли результаты теста, девушке начали звонить медики. Кристину попросили отправить селфи в маске и без, копию паспорта, данные банковских карт для анализа заведений, где она расплачивалась, и указать, с кем она контактировала в последнее время.
— Получилась смешная очередность постов в Instagram — сначала «Я поставила вакцину», а потом — «Я заболела короной». Видимо, нужно было заболеть, чтобы наконец заняться дипломом.
Женщина из медцентра, звонившая Кристине, оказалась русской — из Иркутска.
— На корейском начинаю отвечать. И тут мне выдают: «А вы по-русски плохо говорите?». Она поинтересовалась моими предпочтениями в питании, есть ли в жизни стресс и нужен ли мне психолог. Я в ответ спросила, можно ли мне у них работать, — смеется пациентка.
Ей сказали подготовить вещи и ждать звонка — за заболевшими в Корее приезжает скорая. Перед заселением в палату делают снимок легких, чтобы оценить ситуацию и назначить лечение.
Машина приехала к общежитию Кристины. В приемной ковидного госпиталя ждал именной пакет. Весь инструктаж провели по громкоговорителю — на русском. Дали контакт медсестры для связи через WhatsApp или KakaoTalk.
Возле палаты Кристину ждал еще один пакет с вещами.
— Больница больше похожа на отель! Может, я зажралась, но очень жаль, что нет маски или бальзама для волос, — пожаловалась девушка. — Я живу в комнате с девушкой из Ростова. Насколько я поняла, корейцы специально позаботились и поселили всех русскоговорящих вместе для максимального комфорта. У нас есть телевизор, холодильник, рабочий стол. Wi-Fi работает.
Содержимое именного пакета:
- тапочки;
- туалетная бумага;
- ершик;
- одноразовые стаканы;
- перчатки;
- маски для лица;
- пенка для умывания;
- мочалка;
- расческа;
- бритва;
- мыло для рук и мыло для стирки;
- шампунь;
- полотенца;
- зубная паста и щетка;
- салфетки.
В ковидном центре, где она лечится, только бессимптомные или пациенты со слабыми признаками болезни. Медсестра выслала инструкции о том, как самостоятельно измерять температуру, пульс, давление и сатурацию. Все наглядно — с картинками и видео. Данные нужно отправлять два раза в день, а еще скачать специальное приложение и дублировать в нем эти цифры. Об измерениях тоже напоминают по громкоговорителю — этим голосовым сообщениям Кристина «очень радуется» в 07:30.
— В Корее за нами тщательно ухаживают и предоставляют все необходимое. Причем бесплатно. В России за приличные деньги у меня такого сервиса не было.
Еду для пациентов оставляют у палат. Объявляют: «Упаковки с обедом находятся возле дверей. Пожалуйста, откройте дверь и занесите». Сделать это нужно всем сразу — в другое время выходить за дверь нельзя.
— На первый ужин я получила приличный бокс с мясом, рисом и фруктами и медово-женьшеневый напиток. Если мое лицо скоро не будет влезать в кадр — во всем виноват ковид-центр. А еще приносили крекеры, на которых написано «вместе с кофе». Вот только есть одно «но»: кофе здесь пить нельзя! Еще нет микроволновки, поэтому я не могу разогреть еду.
В целях безопасности в комнатах нет чайников. Персонал по просьбе принесет теплую воду, но не кипяток. Зато можно заказывать любые напитки — молоко, соки, газировку. Если в палате находишься не один, то нужно быть в маске, спать тоже в ней. Но русские соседки, конечно же, так не делают.
По словам Кристины, в Корее заботятся не только о физическом, но и о ментальном здоровье. Вместе с лекарствами она получила «антистресс-сумочку», в которой лежали буклеты о психическом здоровье, цветные карандаши и раскраски, а также шарик для массажа.
— Буду суши разрисовывать в перерывах между клиентами. У меня легкая форма ковида, и я уже, можно сказать, выздоровела, принимаю только капсулы от кашля.
Для граждан России, заболевших коронавирусом, в Корее предусмотрена денежная компенсация: такие условия диктует принятое чиновниками cоглашение. Оно действует и для корейцев, которых лечат от COVID-19 в российских медцентрах. Людям из большинства стран СНГ за больничный карантин придется платить — в пересчете около 85 тысяч рублей.
Кристина работает в привычном режиме: каждый день проводит психологические консультации и пишет диссертацию. Подписчики и друзья из России и СНГ, по ее словам, пребывают в приятном шоке от сервиса и условий. Пишут, что с радостью готовы тоже госпитализироваться. И удивляются, что всё абсолютно бесплатно.
Как болеют корейцы
В Южной Корее идет на спад третья волна коронавирусной эпидемии. Суточный рекорд по числу зараженных в стране зафиксировали 23 сентября — 3270 случаев. Последние три недели заболеваемость постепенно падает. Так, 14 октября корейские власти отчитались о 1682 случаях заражения COVID-19. В стране действуют ковидные ограничения, правительство планирует ввести «паспорта вакцинации», ограничив свободу передвижения непривитых корейцев.