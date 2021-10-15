Забытый богом и министром обороны. Почему жители военного городка боятся зимы, а не войны

— А перед выборами к вам никто не приезжал, ничего не обещал?



— Нет. Мы не знаем, какие у нас депутаты. К нам никто не приезжал. Как было до выборов, и после выборов всё точно так же. Мы никому не нужны.



— А вы не голосовали?



— Нет. Я нет лично. А потому что на автобусе я уеду, а потом я назад не приеду. На такси потом ходить там. Нет, — говорит одна жительница.



— Я тоже не голосовала. Тут на работу добираюсь на такси. Цепляюсь за машины все. Это просто крик души, — поддерживает ее соседка.



— А меня даже отвезли, но оказалось, что половины наших и в списках-то нет. Так что нет нас нигде. Нигде — ни наяву, ни на бумаге, — добавляет третья жительница военного городка.



Реакция властей

Как подтвердили 161.RU в администрации Сальского района, дома ДОС-1, ДОС-2 и ДОС-3 принадлежат Министерству обороны России, а управляющей компанией является филиал «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны.



Но местные рассказывают, что некоторым действующим военным и вовсе приходят счета от московской компании «Росжилкомсервис». Она требует от офицеров плату за наем, отметим, служебного жилья.



С 29 декабря 2020 года «Росжилкомплекс» является уполномоченной организацией по решению о выделении жилых помещений военнослужащим.



После нашего отъезда из военного городка жильцы сообщили, что проверка отопительного оборудования показала: трубы не готовы к зиме. Что с находящейся на территории части котельной, знают только военные.