Минюст внес в список СМИ-иноагентов еще три компании и девять журналистов

Минюст снова пополнил реестр СМИ-иностранных агентов. На этот раз в него включены девять журналистов и три компании. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.
С сегодняшнего дня в реестр СМИ-иноагентов включены Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников, Елизавета Сурначева, общество с ограниченной ответственностью «МЕМО», американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (издание mnews.world) и компания «Stichting Bellingcat».
Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас 85 пунктов. С 2017 года в списке СМИ-иноагентов были «Голос Америки» и «Радио Свобода», в апреле туда попало издание «Медуза». В июле в этот же список попали The Insider и ряд журналистов, в том числе главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и редактор издания «Проект» Роман Баданин. Сам «Проект» пополнил ряды «нежелательных организаций». В августе Минюст признал иноагентами телеканал «Дождь», «Важные истории» и ряд журналистов, а в сентябре в список были включены 22 автора «Голоса», «Медиазоны» и «ОВД-инфо». В числе лиц, попавших в расширенный список, создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также главный редактор издания Сергей Смирнов. Кроме того, в реестр тогда попали ООО «ЗП» и правозащитный проект «Зона права», медиапроект «ОВД-Инфо».