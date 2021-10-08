«Когда "Рио" распилят». Как один турецкий корабль изменил жизнь поселка на юге России

В итоге турецкие владельцы судна не захотели тратиться на спасение старого корабля («Рио» был построен в Японии в 1985 году) и решили просто избавиться от судна.



— Страховка не перебивает деньги, которые нужно заплатить за то, чтобы снять его с мели, — объясняет Александр. — Его просто так буксиром не снимешь, нужно, чтобы такой же шторм был, а он раз в 5–6 лет бывает.



Буквально через несколько дней про «Рио» узнали люди, и к кораблю потянулись толпы паломников. Уже через неделю в эфире НТВ вышел сюжет о том, что сухогруз стал невероятно популярным объектом для любителей инстаграмных локаций.



Туроператоры, экскурсоводы и фотографы сориентировались быстрее всех. Спустя неделю на «Авито» стали появляться объявления — тур выходного дня из Новороссийска предлагали за 2,5 тысячи рублей с человека, а за трансфер из Краснодара, ночь в гостинице и фотосессию на фоне выброшенного на берег балкера просили от 12 тысяч рублей. Желающие не просто находились — от людей не было отбоя несмотря на то, что стояла зима. Посмотреть и сфотографироваться на фоне «Рио» приезжали из разных городов. Так «Рио» стал самой главной достопримечательностью последних лет. Очень скоро борта сухогруза разрисовали граффити. Теперь благодаря им кажется, что корпус не такой уж и ржавый.