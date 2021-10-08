«Когда "Рио" распилят». Как один турецкий корабль изменил жизнь поселка на юге России

Журналисты 93.RU побывали на борту ставшего легендарным сухогруза и узнали, как принадлежавший турку корабль японской сборки с бразильским названием, ходивший с командой сирийцев под флагом Того и выброшенный штормом на берег, дал работу жителям черноморского поселка.
— Дураков до фига. Один мне говорит: пустите меня на корабль, это достояние России. Ну так и «Газпром» тоже достояние России, но получают с него не все, — говорит Александр. Последние несколько месяцев работа охранником на «Рио» стала его основным местом работы.
— Люди думают, что это заброшенное судно, и мы просто так здесь стоим и берем самовольно деньги. Они говорят: я гражданин Российской Федерации, Конституция мне разрешает заходить куда угодно, и вы мне тут не преграда. Вызывают полицию, они приезжают и забирают тех, кто их вызывал.
Идеальный шторм
12 декабря 2018 года произошло событие, которое изменило жизнь жителей небольшого поселка Кабардинка в Краснодарском крае. Сухогруз «Рио», шедший под флагом африканской республики Того в Новороссийск, чтобы принять на свой борт груз, попал в жесточайший шторм силой 8,5 баллов. Капитан подал сигнал бедствия, но из-за непогоды портовые службы не смогли оказать помощь судну. В итоге корабль сел на мель в районе мыса Дооб, недалеко от Геленджика. В двух милях от этого места в августе 1986 года затонул печально известный круизный лайнер «Адмирал Нахимов».
Сухогруз весом 16 тысяч тонн был выброшен на берег семиметровой волной.
— Его как спичечный коробок вышвырнуло, волны такие, вон до той зеленки вода доходила, — охранник показывает на деревья, растущие на берегу.
В итоге турецкие владельцы судна не захотели тратиться на спасение старого корабля («Рио» был построен в Японии в 1985 году) и решили просто избавиться от судна.
— Страховка не перебивает деньги, которые нужно заплатить за то, чтобы снять его с мели, — объясняет Александр. — Его просто так буксиром не снимешь, нужно, чтобы такой же шторм был, а он раз в 5–6 лет бывает.
Буквально через несколько дней про «Рио» узнали люди, и к кораблю потянулись толпы паломников. Уже через неделю в эфире НТВ вышел сюжет о том, что сухогруз стал невероятно популярным объектом для любителей инстаграмных локаций.
Туроператоры, экскурсоводы и фотографы сориентировались быстрее всех. Спустя неделю на «Авито» стали появляться объявления — тур выходного дня из Новороссийска предлагали за 2,5 тысячи рублей с человека, а за трансфер из Краснодара, ночь в гостинице и фотосессию на фоне выброшенного на берег балкера просили от 12 тысяч рублей. Желающие не просто находились — от людей не было отбоя несмотря на то, что стояла зима. Посмотреть и сфотографироваться на фоне «Рио» приезжали из разных городов. Так «Рио» стал самой главной достопримечательностью последних лет. Очень скоро борта сухогруза разрисовали граффити. Теперь благодаря им кажется, что корпус не такой уж и ржавый.
Добраться до «Рио»
Журналисты 93.RU тоже решили добраться до «Рио». Пройдя метров 30 от парковки, мы увидели три УАЗа, водители которых скучали в тени деревьев. Цена вопроса небольшая — 200 рублей с человека за путь туда и обратно.
— Мы как с самого начала начали по сотке брать, так тариф и не изменился. Хотя бензин дорожает и запчасти, — объясняет Леха, дружелюбный парень лет 30. — И резина за сезон стирается в дрова. Сорок тысяч надо на резину. Плюс еще столько же на ходовку. Так что если за сезон 200 заработаешь, то уже хорошо. А космических денег тут нет. А то мне один рассказывал, что мы тут по 80 тысяч в день зарабатываем. Ну смешно же?
А еще водители следят здесь за порядком, убирают мусор и «гоняют шашлычников», следя, чтобы те не подпалили лес. Помимо основной работы «в пожарке» и подработки в летний сезон на джипах Леха занимается еще и стройкой.
— Сейчас на одной официальной работе не проживешь. Надо где-то зарабатывать.
Водитель выдает пассажирам цветные пластиковые кружочки.
— Любому из нас потом дадите, и вас обратно довезут. Мы с полдесятого до восьми вечера работаем.
Своими силами
Ехать на джипе минут 15, но идти по горной дороге в жару, да еще особо не понимая точное направление движения, очень сложно. Люди охотно соглашаются доехать, хотя некоторые туристы считают, что идти недалеко, и предпочитают сэкономить. На деле выясняется, что недалеко — это около часа, под солнцепеком, по пересеченной местности — крайне сомнительное удовольствие.
— Упрямых хватает. Некоторых потом на обратном пути забираем, если есть место, — говорит наш водитель. — Люди забивают в телефоне координаты, ходят и круги наворачивают, не знают, куда дальше идти. Так, кто там воды хотел? Дальше воды не будет.
Мы подъезжаем к частному дому в лесу, здесь можно купить воды — за 1,5 литра холодной минералки просят 100 рублей. Учитывая, что никаких магазинов поблизости тут нет, цена не кажется сильно завышенной.
Дальше дорога становится еще сложней — бездорожье, камни, крутые ухабы, на некоторых виражах становится страшно. Выручает полный привод. В машине, помимо нас, еще пара из Перми, о корабле они узнали «из просторов интернета».
Через 12 минут доезжаем до места. На конечной остановке стоит лавочка с навесом.
— Если машины не будет, то на остановке написан телефон, звоните. Кто-нибудь из наших приедет.
Водители своими силами поставили рядом с импровизированной остановкой качели и установили обелиск в честь судна.
— Ну, чтобы еще хоть что-то было, кроме корабля, — объясняет Леха и проводит инструктаж по спуску к воде: есть два пути — более крутой, но короткий, всего 200 метров до берега. И можно пойти более пологим, но там идти метров 300.
Мы решили пойти более коротким путем и пару раз чуть не пожалели — он и правда оказался крутым. Через несколько минут мы все-таки благополучно спустились к «Рио». Если честно, на фотографиях он казался более монументальным, чем вживую.
«На эту холеру наткнулась»
Берег возле корабля усеян людьми. Кто-то фотографирует, кто-то купается на мелководье, кто-то отдыхает в тени балкера. Отовсюду слышится слово «селфи».
Спустя несколько месяцев после того как «Рио» выбросило на берег, экипаж благополучно сняли с корабля и отправили на родину. Сам сухогруз выкупили бизнесмены из Краснодара с целью дальнейшей перепродажи. Говорят, что в последние месяцы металл сильно подорожал, и продажа должна быть выгодной. Но пока судно проходит через бюрократическую волокиту, было принято решение открыть корабль для экскурсий.
Это решение не вызвало восторга у местных властей, у которых с появлением новой достопримечательности только добавилось головной боли.
— Действительно, у нового владельца сухогруза есть документы на него и его демонтаж. При этом власти не согласовывали с ним проведение экскурсий на судне. Более того, мы категорически против этого, — заявил глава администрации Кабардинского внутригородского округа Григорий Кялов.
Не одобрили власти и нелегальное кафе, которое успел организовать прямо на берегу кто-то из предприимчивых местных жителей. Точку закрыли всего через два дня работы.
— Никакие разрешения нами выданы не были, то есть это типичный самострой. Предприимчивые торговцы самонадеянно организовали там торговую точку, на руках у них не было никаких документов. 2 июля мы снесли это заведение, — рассказывал глава Кабардинки, добавив, что на территории лесного фонда кафе возводить запрещено.
— Ну, как кафе... — уточняет один из местных жителей. — Мужичок просто продавал людям воду, чай. Но кто-то на него накатал жалобу. Знаете, людей жаба душит, видимо.
Но даже без летнего кафе на пляже поток туристов к сухогрузу не иссяк и спустя два года после сноса самовольного общепита. А корабль стал настоящей звездой «Инстаграма» и даже завел собственный аккаунт. Люди не просто едут сюда из разных регионов страны — многие едут специально ради «Рио».
— Мы когда искали, куда поехать в отпуск, я в инсте случайно на эту холеру наткнулась и сразу сказала, что мне надо сюда, — объясняет Елена из Екатеринбурга. — Муж спрашивает: зачем тебе эта груда металлолома? Нет, говорю, мне сюда обязательно надо. Ну классно же? Интересно, где такое увидишь.
«Все отфотографировано и описано»
Все желающие могут посмотреть на корабль со стороны абсолютно бесплатно — многие подплывают поближе, залезают на винты судна в попытке сделать максимально эффектные фотографии. Тем, кто хочет попасть на борт, нужно подняться по железной лестнице и заплатить.
По словам новых владельцев судна, собранные за посещение деньги идут на поддержание танкера в нормальном состоянии, в том числе на покупку бензина для электрогенератора и зарплату обслуживающего персонала. На борту круглосуточно дежурит охрана.
Нам хочется своими глазами увидеть, как выглядит вблизи самый популярный туристический объект Кабардинки. Вход — 500 рублей с человека, экскурсия по внутренним помещениям, каютам и машинному отделению обойдется в 1000 рублей. Но есть одно условие (именно оно и останавливает большинство зашедших на палубу) — фото- и видеосъемка запрещена. Везде установлены камеры и таблички, напоминающие о запрете на съемку.
— Нельзя фотографировать. Это судно иностранного государства, — объясняет экскурсовод Кристина. — Ничего трогать нельзя, пока судно не будет растаможено. Здесь все отфотографировано и описано. Сейчас документы находятся на оформлении, придет таможенник и будет потом все это проверять. А потом будут пилить на металлолом. Зимой, наверное, и распилят.
Оборудование хоть и 80-х годов, но даже невооруженным взглядом видно, что для своего времени оно было качественным. Особенно это заметно на капитанском мостике — куча всевозможных датчиков, спутниковое и навигационное оборудование, сложные приборы с большим количеством кнопок.
Внимание всех туристов привлекает полка с флагами разных стран мира — по правилам, заходя в порт какой-либо страны, судно поднимает флаг этого государства. Лежащий в рубке флаг Украины — один из самых потрепанных. Судя по записям в судовом журнале, «Рио» часто заходил в город Николаев. На эти флаги давно «облизываются» коллекционеры. Некоторые интересуются оригинальным японским оборудованием, говорят, что готовы купить всё вплоть до лампочек. Когда корабль будет растаможен, по словам персонала, перед тем как его разрежут, устроят распродажу — что-то пойдет на сувениры, что-то на запчасти.
Каюты выглядят так, как будто в них еще совсем недавно кто-то жил. При этом обстановка достаточно специфическая — передовые, по меркам конца 80-х годов, интерьеры сейчас напоминают общагу из сериала. Потертая мебель, журналы, консервные банки, разбросанная одежда.
Экипаж корабля — это всего 21 человек: 20 сирийцев и 1 румын. И если для таможни и местных властей выброшенный на берег корабль с иностранными матросами стал проблемой, то для туристов, хлынувших глазеть на «Рио», наличие людей на судне стало дополнительным элементом экзотики. Экипаж в итоге просидел на корабле 4 месяца. Несмотря на то, что запасы провизии на корабле еще были, местные жители и туристы подкармливали моряков, приносили им пиво, тушенку и сигареты.
Просто старый и ржавый
Сейчас на борту все выглядит ровно так же, как выглядело почти три года назад, когда корабль только выбросило на берег. Когда весной 2019 года экипаж эвакуировали с борта «Рио», судно, можно сказать, законсервировали в неизменном виде. И если приглядеться, то становится понятно, что вид этот плачевный.
Сразу начинаешь понимать, почему бывший владелец решил его не выкупать и предпочел бросить, получив страховку. Покраска этому кораблю уже не поможет — настолько сильно изъедены ржавчиной конструкции, настолько потрепано все временем и морской солью.
Ходят слухи, что владелец судна мог выбросить судно на берег чуть ли не специально. Говорят, что в мире это нормальная практика — затопить старый корабль, чтобы получить за него страховку.
— Он нормальный, просто старый и ржавый, — делает вывод экскурсовод Кристина. —У них срок эксплуатации в среднем 25 лет. А этот 1985 года выпуска. Есть, конечно, суда и 70-х годов, но сколько в них нужно вкладывать и как за ними ухаживать. Посмотрите, в каком он состоянии — смысла нет вкладывать сюда деньги. Поэтому и посчитали, что проще на металлолом.
Несмотря на то, что «Рио» плотно увяз на мелководье, простоять так долгие годы он вряд ли сможет — центр тяжести у него смещен. Плюс по одному из бортов наметилась трещина. Даже если корабль останется здесь еще на какое-то время, штормовые волны его не пощадят.
Зимой 2007 года, также недалеко от Кабардинки, в результате шторма на мель возле самого берега сел другой турецкий сухогруз — «Зия Коч». Несколько лет он так же радовал окружающих фотолюбителей, пока его окончательно не распилили на металлолом.
— Что будут делать местные, когда корабль уберут?
— Когда «Рио» распилят, люди будут грустить, — считает экскурсовод. — На нем же все тут зарабатывают. Джиперы, говорят, до 50 тысяч в день имели. Но к нам столько людей не заходит.
Наша провожатая рассказала, что когда-то друг попросил ее выручить и на время поработать на корабле. Попросил ненадолго, а задержалась она уже больше чем на год. Работа на корабле как работа, но очень сильно людей утомляет однообразие. А еще на охрану и персонал «Рио» часто жалуются отдыхающие.
А еще приходят моряки
— Не знаю, что в головах у людей, которые думают, что судно просто выброшено на берег, и мы тут его захватили, — разводит руками охранник.
— Пьяные обычно скандалят?
— А вы знаете, нет. В основном скандалы устраивают семейные пары, — делится Александр.
Александр живет в Кабардинке. Он одним из первых увидел, как почти три года назад на берег выбросило стальную махину. Когда первый раз здесь оказался, то он не думал, что проведет на корабле несколько месяцев своей жизни.
— Знакомый попросил меня по осени найти сюда охрану. А это же непросто, найти тех, кто не закладывает за воротник. Подводить было неудобно, так сам здесь и остался.
— Это ваша подработка?
— Это не подработка, это работа. Было б что другое, ушел бы отсюда. Но ничего тут нет. Тяжело конечно, целыми днями сидеть на жаре, так и крыша может поехать.
Еще на корабль часто приходят бывшие моряки — они приводят своих родных, чтобы показать, как выглядит морская жизнь изнутри, поностальгировать. Но большинство, по словам Александра, все-таки хорошие люди. Хотя истории случаются всякие.
— Как-то вели экскурсию, и в одной из кают лежала пачка лапши. Шли обратно — лапши уже нет.