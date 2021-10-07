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«Традиции проставляться нет»: Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

Сегодня президенту — 69 лет

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В этот день рождения, как и во все предыдущие, президент занят важными делами

В этот день рождения, как и во все предыдущие, президент занят важными делами

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Сегодня с самого утра глава государства принимает поздравления от зарубежных коллег. Президенты Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, премьер-министры Израиля и Армении, председатель КНР уже поздравили Владимира Путина с днем рождения. Но собирается ли он закатывать праздник в свою честь?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что на праздники у главы государства времени нет.

— Традиции проставляться нет. Президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова. — А что касается поздравлений, то да, все члены Совбеза по телефону звонят. Наверняка сегодня воспользуются совещанием, чтобы поздравить. Подарки иногда дарят, когда какие-то очные встречи.

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Как и в предыдущие годы, в этот день он работает, а если останется время, проведет его с друзьями, родными и близкими.

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Владимир Путиндень рожденияполитикапраздникпрезидент России
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