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Кто всё уронил?! Собираем в онлайн-репортаже всё, что известно об интернет-блэкауте

Следим за ситуацией с упавшими соцсетями, мессенджерами и операторами сотовой связи

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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Проблемы с доступом к Facebook, WhatsApp и Instagram у пользователей по всему миру начались около 18:30 часов по московскому времени. Следом проблемы начались у других соцсетей и главных российских операторов связи. В этом онлайне мы собираем все, что известно к этому часу.

Виктория Чулюкина

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Акции ведущих американских IT-компаний падают на сообщениях о массовых сбоях.

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Виктория Чулюкина

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Марк Цукерберг потерял $ 6,6 млрд из-за сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp, опустился на 6-е место в списке миллиардеров, свидетельствуют данные Forbes.

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Виктория Чулюкина

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В сети появляется неподтвержденная информация, что данные 1,5 миллиарда пользователей Фейсбука были проданы в Даркнете.

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Виктория Чулюкина

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Проблемы в России начались и у основных российских провайдеров и операторов связи: «Ростелеком», МГТС, МТС, «Мегафон», Yota, Tele2 и «Билайн» — судя по данным Downdetector.

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Виктория Чулюкина

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Twitter сейчас:

Собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.

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Виктория Чулюкина

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В официальном комментарии Facebook извинился перед пользователями:

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в норму, и приносим извинения за возможные неудобства».

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Виктория Чулюкина

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Мы поинтересовались у IT-специалистов, что могло произойти.

— Это всё случилось в Штатах. Просели еще Amazon и Twitter. Но последний вроде бы начал восстанавливаться. Раз одновременно отключились несколько сервисов, а значит, что порушилось что-то системное. Такое возможно, если возникли глобальные проблемы у оператора связи, например, или дата-центра. Приложения, конечно, могут открываться, но работать только в фоне. Это не значит, что ими можно пользоваться, — рассказал собеседник E1.RU.

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Виктория Чулюкина

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Пока половина интернета лежит, единственная отдушина — мемы.

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