Кто всё уронил?! Собираем в онлайн-репортаже всё, что известно об интернет-блэкауте

Акции ведущих американских IT-компаний падают на сообщениях о массовых сбоях.
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Марк Цукерберг потерял $ 6,6 млрд из-за сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp, опустился на 6-е место в списке миллиардеров, свидетельствуют данные Forbes.
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В сети появляется неподтвержденная информация, что данные 1,5 миллиарда пользователей Фейсбука были проданы в Даркнете.
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Проблемы в России начались и у основных российских провайдеров и операторов связи: «Ростелеком», МГТС, МТС, «Мегафон», Yota, Tele2 и «Билайн» — судя по данным Downdetector.
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Twitter сейчас:
Собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.
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В официальном комментарии Facebook извинился перед пользователями:
«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в норму, и приносим извинения за возможные неудобства».
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Мы поинтересовались у IT-специалистов, что могло произойти.
— Это всё случилось в Штатах. Просели еще Amazon и Twitter. Но последний вроде бы начал восстанавливаться. Раз одновременно отключились несколько сервисов, а значит, что порушилось что-то системное. Такое возможно, если возникли глобальные проблемы у оператора связи, например, или дата-центра. Приложения, конечно, могут открываться, но работать только в фоне. Это не значит, что ими можно пользоваться, — рассказал собеседник E1.RU.
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Пока половина интернета лежит, единственная отдушина — мемы.
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