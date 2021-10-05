Вслед за сервисами Facebook «лег» российский «ВКонтакте»

Массовые сбои коснулись не только сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram, но и российского «ВКонтакте».

Пользователи отмечают трудности и других сервисов Mail.ru. Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к TikTok, Twitch, YouTube, Telegram и ряду других сервисов. Downdetector зафиксировал сбои или затруднения в работе основных российских провайдеров и операторов связи: «Ростелеком», МГТС, МТС, «Мегафон», Yota, Tele2 и «Билайн».