5 октября вторник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 0/10
usd 72.92
eur 84.64
Тема дняКак над Чёрным морем сбили самолёт с новосибирцами
Все новости
Все новости

Вслед за сервисами Facebook «лег» российский «ВКонтакте»

С проблемами столкнулись также пользователи TikTok, YouTube, Telegram и клиенты российских операторов связи

404
5Обсудить

Поделиться

Пользователи «ВКонтакте» и других сервисов Mail.ru Group также столкнулись с проблемами

Пользователи «ВКонтакте» и других сервисов Mail.ru Group также столкнулись с проблемами

Поделиться

Массовые сбои коснулись не только сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram, но и российского «ВКонтакте».

Пользователи отмечают трудности и других сервисов Mail.ru. Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к TikTok, Twitch, YouTube, Telegram и ряду других сервисов. Downdetector зафиксировал сбои или затруднения в работе основных российских провайдеров и операторов связи: «Ростелеком», МГТС, МТС, «Мегафон», Yota, Tele2 и «Билайн».

Сбои и у «ВКонтакте» в графике

Сбои и у «ВКонтакте» в графике

Поделиться

Проблемы с доступом к Facebook, WhatsApp и Instagram у пользователей начались около 18:30 часов по московскому времени. Сервис Downdetector зафиксировал жалобы на подключение у пользователей, находящихся не только в России, но и по всему миру.

По данным журналиста The New York Times Райана Мака, не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы. Это самый масштабный сбой в работе соцсетей за последние пять лет.

Собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

FacebookInstagramTikTokYouTube«ВКонтакте»соцсетиоператоры связи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...