Вслед за сервисами Facebook «лег» российский «ВКонтакте»

Массовые сбои коснулись не только сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram, но и российского «ВКонтакте».
Пользователи отмечают трудности и других сервисов Mail.ru. Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к TikTok, Twitch, YouTube, Telegram и ряду других сервисов. Downdetector зафиксировал сбои или затруднения в работе основных российских провайдеров и операторов связи: «Ростелеком», МГТС, МТС, «Мегафон», Yota, Tele2 и «Билайн».
Проблемы с доступом к Facebook, WhatsApp и Instagram у пользователей начались около 18:30 часов по московскому времени. Сервис Downdetector зафиксировал жалобы на подключение у пользователей, находящихся не только в России, но и по всему миру.
По данным журналиста The New York Times Райана Мака, не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы. Это самый масштабный сбой в работе соцсетей за последние пять лет.
Собрали для вас подборку мемов про внезапное падение Facebook, WhatsApp и Instagram.