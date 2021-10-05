«Цукерберг, заплати за интернет уже». Только мемы о падении Facebook, Instagram и WhatsApp

— Что случилось?! Такая тишина подозрительная в домовом чате! Не видел свежих мемов в WhatsApp с восьми. Как быть? Жизнь перестала быть прежней! — пишет наш читатель.
В работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook массовый сбой. Проблемы также у сервисов TikTok и Amazon.
Чтобы разбавить томный вечер без любимых соцсетей, публикуем подборку мемов:
Пользователи Twitter, «ВКонтакте» и Telegram, когда все приложения Facebook обвалились:
«Это я бегу в Twitter смотреть, у всех ли легли Facebook и Instagram».
«Получается, Facebook, WhatsApp и Instagram — все легли в тот же день, когда было опубликовано «досье Пандоры»» (расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) с почти 12 миллионами документов об офшорных счетах ряда известных мировых чиновников и политиков. — Прим. ред.).
Проблемы у сервисов, принадлежащих Facebook, начались по всему миру около 18:30 по московскому времени.