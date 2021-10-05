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«Цукерберг, заплати за интернет уже». Только мемы о падении Facebook, Instagram и WhatsApp

Публикуем смешную подборку

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Пока все мемы держатся на Twitter

Пока все мемы держатся на Twitter

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— Что случилось?! Такая тишина подозрительная в домовом чате! Не видел свежих мемов в WhatsApp с восьми. Как быть? Жизнь перестала быть прежней! — пишет наш читатель.


В работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook массовый сбой. Проблемы также у сервисов TikTok и Amazon.

Чтобы разбавить томный вечер без любимых соцсетей, публикуем подборку мемов:

Пользователи Twitter, «ВКонтакте» и Telegram, когда все приложения Facebook обвалились:

«Это я бегу в Twitter смотреть, у всех ли легли Facebook и Instagram».

«Получается, Facebook, WhatsApp и Instagram — все легли в тот же день, когда было опубликовано «досье Пандоры»» (расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) с почти 12 миллионами документов об офшорных счетах ряда известных мировых чиновников и политиков. — Прим. ред.).

Проблемы у сервисов, принадлежащих Facebook, начались по всему миру около 18:30 по московскому времени.

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