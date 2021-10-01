Что нас ждет в октябре: брать кредит стало сложнее, а за прививку от COVID-19 все еще можно получить деньги

Октябрь начинается с порции изменений в законах: есть шанс получить 100 тысяч рублей за прививку от ковида и 10 тысяч на ребенка-школьника, детские выплаты теперь приходят только на карту «Мир», а получить кредит тем, у кого уже он есть, станет немного сложнее. Обо всем этом читайте в свежем выпуске актуальных законов.

Последний месяц, чтобы получить 10 тысяч рублей от Путина

У родителей детей-школьников остается месяц, чтобы получить президентские 10 тысяч рублей (если вы, конечно, еще не оформили эту выплату). Заявления принимаются на Госуслугах до 1 ноября.

