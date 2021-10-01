Что нас ждет в октябре: брать кредит стало сложнее, а за прививку от COVID-19 все еще можно получить деньги

Октябрь начинается с порции изменений в законах: есть шанс получить 100 тысяч рублей за прививку от ковида и 10 тысяч на ребенка-школьника, детские выплаты теперь приходят только на карту «Мир», а получить кредит тем, у кого уже он есть, станет немного сложнее. Обо всем этом читайте в свежем выпуске актуальных законов.
Последний месяц, чтобы получить 10 тысяч рублей от Путина
У родителей детей-школьников остается месяц, чтобы получить президентские 10 тысяч рублей (если вы, конечно, еще не оформили эту выплату). Заявления принимаются на Госуслугах до 1 ноября.
Выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет (6 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года). Получить компенсацию может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Выплата также распространяется на детей-инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам. Пособие единовременное, как его оформить — читайте здесь.
И еще 100 тысяч рублей за прививку от ковида
14 октября власти проведут второй и последний розыгрыш 50 миллионов рублей среди вакцинированных от коронавирусной инфекции: 500 счастливчиков получат по 100 тысяч рублей. Имена выигравших в течение дня появятся на сайте бонусзаздоровье.рф, точное время не называется. Чтобы узнать, есть ли вы в числе победителей, достаточно будет ввести номер своего прививочного сертификата в соответствующей строке. Кроме того, информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг, а пользователям мобильного приложения придет push-уведомление.
Чтобы получить деньги, делать ничего не нужно — они автоматически придут на карту «Мир» в течение полугода с даты проведения розыгрыша. Карту нужно привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с того момента, как вам придет уведомления о призе. Подробности о лотерее ищите в нашем материале.
Детские пособия — только на «Мир»
С сегодняшнего дня детские выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы «Мир». Нововведение относится к пособиям на первого и второго ребенка до трех лет. На выплату рассчитывают семьи, в которых дети были рождены или усыновлены с 1 января 2018 года, а доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.
Если у получателя карты еще нет, то деньги будут лежать на банковском счете, снять их можно в кассе банка или оформить почтовым переводом. Оформить «Мир» можно в любом банке. Кстати, на выплату 10 тысяч рублей школьникам это правило не относится — пособие единовременное, его зачислят по реквизитам любого банка.
Переход на карту «Мир» запланировали давно, но регулярно откладывали. 1 июля этого года он все-таки состоялся — теперь через национальную платежную систему происходят начисления пенсий, единовременного пособия при рождении ребенка, пособий по беременности и родам, уходу за ребенком и безработице, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Также на карты «Мир» идут новые пособия, которые только появились в этом году — выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и пособие для одиноких родителей школьников.
Частные клиники начнут бесплатно ставить прививки
С 1 октября вступает в силу закон, который позволяет негосударственным медицинским организациям проводить вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям. Такое право получают клиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования, затраты им будут возмещаться из федерального бюджета.
В национальный календарь входит 12 профилактических прививок, включая ревакцинацию взрослых — от гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита, известного как свинка, кори и гриппа.
По эпидемическим показаниям в рамках национального календаря проводится вакцинация от коронавируса и других инфекций, если они могут стать причиной возникновения эпидемии.
Прививочная кампания от гриппа сейчас в самом разгаре. А недавно мы выяснили у врачей, какие штаммы гриппа в этом году, кому нужно обязательно позаботиться о прививке и что будет, если заболеть гриппом после ковида.
Осенний призыв в армию
Как по часам военкоматы начинают призывную кампанию — она продлится с 1 октября по 31 декабря. Уйти в армию попозже получится лишь у жителей Крайнего Севера (там призыв стартует в ноябре) и жителей сельской местности, занятых в полях, — посевные уборочные работы освобождают призывника до 15 октября.
Для педагогических работников образовательных учреждений осенний призыв отсутствует. Осенний призыв на срочную военную службу в этом году коснется более 127 тысяч человек, заявили в российском Генштабе.
Военным и силовикам повысят зарплату
В октябре начинается традиционная индексация окладов у бюджетников — в среднем на 3,7% по стране. Под нее попадают некоторые бюджетники (в частности, это те, кому не проиндексировали зарплату в январе): военнослужащие, полицейские со специальными званиями, сотрудники ФСИН, пожарные, таможенники и сотрудники федеральной фельдъегерской связи.
Будут повышены и военные пенсии, размер которых напрямую зависит от размера окладов действующих военнослужащих. Сегодня в России около 2,5 миллиона военных пенсионеров.
Центробанк вводит ограничения по кредитам
С 1 октября регулятор вводит для банков новые ограничения по выдаче потребительских кредитов: ЦБ повышает коэффициент риска по займам, которые будут выдаваться уже закредитованным клиентам.
СЮЖЕТ
Как пишет «Российская газета», надбавки повышаются по ссудам с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займам, предоставляемых гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН). По мнению регулятора, это снизит стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничит рост долговой нагрузки россиян.