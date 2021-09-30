«Из аэропорта сопровождала полиция»: туристка из России — об отдыхе в Египте после снятия всех ограничений

Домой через Турцию

Возвращаться домой мы должны были 19 сентября, но, так как рейс отменили, провели еще сутки в отеле за счет туроператора. Вылетали из аэропорта Шарм-эш-Шейха через Анталию. Получился какой-то обходной путь. Не знаю, в чём причина.

На въезде в аэропорт Шарм-эш-Шейха стояли военные с автоматами и полиция. Досмотр проводили тщательно, руками ощупывали. Войти в здание можно было только в маске, как и в самолет. В Анталии маска тоже была нужна, но только на паспортном контроле. Потом ее можно было стянуть, и никому уже до этого не было дела. К слову, на этом рейсе маленькие дети были, скорее всего, из-за того, что в Египет к тому моменту запустили прямые рейсы.

Этот путь занял порядка 10 часов, но почему-то в самолетах не кормили. Из Шарм-эш-Шейха до Анталии мы летели 1 час 40 минут на Free Bird Airlines, а из Анталии в Челябинск — 4 часа всё на том же Royal Flight.

Еду покупали сами в аэропорту Анталии, а цены там космические! За 30 долларов купили два чизбургера, картошку фри на двоих и маленькую газировочку 0,33. И всё почему-то в Турции в евро стало. В Египте спокойно в долларах принимают.