«Из аэропорта сопровождала полиция»: туристка из России — об отдыхе в Египте после снятия всех ограничений

Екатерина Кочешкова — молодая мама в декрете из Челябинска. В начале сентября она с мужем и двухлетней дочкой съездила в отпуск в Египет. Вернувшись домой, поделилась впечатлениями о поездке. Приводим ее мнение от первого лица.
Стоимость путевки и особенность дороги
Египет выбрали потому, что 14 дней там равны по стоимости
Вылетали 4 сентября (туроператор Coral Travel, авиакомпания Royal Flight), но не в Шарм-эш-Шейх, а в Каир, так как прямых рейсов тогда еще не было. Их запустили на неделю позже. В полете нас кормили, выдавали сэндвичи и чай, кофе на выбор. На борту были в основном семейные пары средних лет. Детей немного, особенно таких маленьких, как наша. Вероятно, потому что рейс не прямой и очень долгий трансфер до отелей.
У нас сделаны прививки «Спутник V», поэтому никаких тестов перед выездом за границу сдавать не пришлось. Как прилетели, заполнили декларацию о здоровье и предоставили сертификаты о вакцинации. Так как ребенок маленький, ему ничего не нужно было делать — ни прививки ставить, ни
Пышного приема в аэропорту не было, атмосфера вполне будничная. Встретил гид и помог сориентироваться, где паспортный контроль, где визу оформить и как пройти в автобус. До гостиницы добирались всю ночь — 8 часов. Когда ехали, на всём пути сопровождала полиция. Возможно, такие меры безопасности связаны со взрывом самолета в 2015 году.
До Египта багаж долетел, а вот во время трансфера случился конфуз. Наш отель был последней точкой в развозе туристов. Мы взяли свои чемоданы, поднялись в номер, открыли один из них, а вещи не наши. Но, слава богу, проблему быстро удалось решить. Связались с гидом и нашли отдыхающих, которые перепутали сумки. К вечеру вещи уже были у нас.
Коронавирус и как от него защищаются (никак)
Когда вылетали из России, всё было очень строго. В самолете требовали, чтобы на всех были надеты маски. У кого их не было — выдавали бесплатно. В конце полета все маски собрали и выдали новые. В аэропорту Каира все еще соблюдали масочный режим, но, выйдя на улицу, расслабились. Заново надевать маски никто не заставлял. Их не надевали ни в отелях, ни на экскурсиях.
Санитарная уборка, обеззараживающие лампы в отеле? Нет, такого там нет. Только в предпоследний день, видимо, проверка какая-то была, мы пришли на обед, а персонал в масках. На ужине всё вернулось к обычному режиму. Проверка закончилась — маски исчезли.
Мы общались с другими российскими туристами, никто ни на что не жаловался. Правда, русских там мало. В основном отдыхают украинцы и арабы. Нас самих часто спрашивали: «Вы из Украины?» — «Нет, из России».
Экскурсии и цены на сувениры
Цены на сувениры в Египте гораздо ниже, чем в Турции. Если в Турции магнитик доллар стоит, то здесь можно купить за доллар два магнитика. Маленькие фигурки в Египте стоят
Экскурсии там проводят все. Только в Израиль не возят, говорят, что из-за коронавируса.
Мы с маленьким ребенком — особо не поездишь, поэтому выбрали дайвинг (60 долларов на двоих, ребенок бесплатно) и катание на лодке со стеклянным дном (85 долларов на двоих), чтобы рыбок посмотреть. Сходили на обзорную экскурсию по Шарм-эш-Шейху (12 долларов на двоих) — одно разочарование. Смотреть нечего, только по магазинам водили.
Хотели поехать в Каир на пирамиды. Нам предложили удобный вариант: выехать из отеля на день раньше, посмотреть пирамиды и потом сразу в аэропорт. Купили экскурсию за 170 долларов на троих (ребенок за полцены), а 10 сентября узнали, что вылет из Каира в Челябинск отменили. Мы отказались от экскурсии, но деньги за нее получить сразу не смогли. Пришлось обращаться к своему турагенту, а тот позвонил на горячую линию Coral Travel, только тогда удалось забрать всю сумму целиком.
Домой через Турцию
Возвращаться домой мы должны были 19 сентября, но, так как рейс отменили, провели еще сутки в отеле за счет туроператора. Вылетали из аэропорта Шарм-эш-Шейха через Анталию. Получился какой-то обходной путь. Не знаю, в чём причина.
На въезде в аэропорт Шарм-эш-Шейха стояли военные с автоматами и полиция. Досмотр проводили тщательно, руками ощупывали. Войти в здание можно было только в маске, как и в самолет. В Анталии маска тоже была нужна, но только на паспортном контроле. Потом ее можно было стянуть, и никому уже до этого не было дела. К слову, на этом рейсе маленькие дети были, скорее всего, из-за того, что в Египет к тому моменту запустили прямые рейсы.
Этот путь занял порядка 10 часов, но почему-то в самолетах не кормили. Из Шарм-эш-Шейха до Анталии мы летели 1 час 40 минут на Free Bird Airlines, а из Анталии в Челябинск — 4 часа всё на том же Royal Flight.
Еду покупали сами в аэропорту Анталии, а цены там космические! За 30 долларов купили два чизбургера, картошку фри на двоих и маленькую газировочку 0,33. И всё почему-то в Турции в евро стало. В Египте спокойно в долларах принимают.
В самолете заполнили бумагу о прибытии в Россию (не знаю точно, как она называется), а потом сдали тесты на коронавирус. Ребенку, кстати, тоже надо делать ПЦР, сходили с ней бесплатно сдали в детской поликлинике.
Почему Египет не понравился
В Египет можно ехать только ради моря — оно красивое: рыбы, кораллы... Но нам больше туда неохота. Нас страна не впечатлила.
Кто ездил в Каир на экскурсию, рассказывали, что в Шарме еще по-королевски. В Каире вообще разруха и грязь. Люди вернулись оттуда в шоке, как будто на помойке побывали. Много где нет окон, дома разрушены.
Возле пирамид гид предупреждал туристов, чтобы они ничего не брали у торговцев. Разводят там только так. «На, я тебе дарю или за доллар покупай», а потом бегут жаловаться полиции, что турист украл, денег не заплатил.
Мы заметили, что урн почти нет, всюду валяется мусор. Курят где попало. В целом осталось неприятное впечатление.
Мнение эксперта
По мнению Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, то, что происходит в аэропортах Египта с автоматчиками, досмотром вещей, — не какая-то выдумка египетской стороны, а соблюдение тех мер безопасности, выполнения которых требовала российская сторона начиная с 2015 года, когда все полеты в эту страну были запрещены после теракта.
— Египет был открыт для наших туристов после того, как российские власти убедились, что это направление стало безопасным. При этом Россия так и не запустила чартерные рейсы в Египет и стоимость перелетов продолжает оставаться довольно высокой, не всегда бывают удобными маршруты, — говорит Майя Ломидзе.
По ее словам, АТОР неоднократно обращалась к оперштабу, авиаперевозчикам с вопросом об открытии чартерных рейсов на курорты Красного моря, но пока вопрос остается открытым. Сейчас чартерные рейсы из России действуют по трем направлениям: Турция, Доминикана, Албания.
Как говорит Майя Ломидзе, логику принятия таких решений понять сложно, но ситуация такова, как она есть.
Журналисты Сети городских порталов поинтересовались у Майи Арчиловны, насколько безопасно отдыхать в Египте в плане антиковидных мер.
— Поверьте, если бы эти меры не соответствовали всем требованиям, наш оперштаб, который возглавляет Татьяна Голикова, давно бы отреагировал, — ответил исполнительный директор АТОР.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции