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Минюст увеличил список иноагентов, добавив туда 22 имени

В их число вошли авторы «Голоса», «Медиазоны», «ОВД-Инфо»

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В последний раз реестр расширяли чуть больше месяца назад

В последний раз реестр расширяли чуть больше месяца назад

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Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов 22 автора «Голоса», «Медиазоны» и «ОВД-инфо». В числе лиц, попавших в расширенный список, создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а также главный редактор издания Сергей Смирнов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как говорится в сообщении, реестр пополнен «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Так, 22 человека, ООО «ЗП» и правозащитный проект «Зона права» внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагента, медапроект «ОВД-Инфо» — в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента, а реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, дополнен автономной некоммерческой организацией «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и Ивановской областной общественной организацией «Центр гендерных исследований».

С 2017 года в списке СМИ-иноагентов были «Голос Америки» и «Радио Свобода», в апреле туда попало издание «Медуза». В июле в этот же список попали The Insider и ряд журналистов, в том числе главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и редактор издания «Проект» Роман Баданин. Сам «Проект» пополнил ряды «нежелательных организаций». А в августе Минюст признал иноагентами телеканал «Дождь», «Важные истории» и ряд журналистов.

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МинюстиноагентСМИ-иноагенты
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