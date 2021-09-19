«Мем про рыбов старше, чем мы думали», — с такой подписью на днях разлетелась по интернету фотография с фарфоровой статуэткой, на которой мужчина продает рыб, а рядом с ним сидит кот.

Что это за мем, почему он так странно звучит и при чём тут фарфор — рассказываем для самых непосвященных. Посвященным тоже интересно будет.

История мема

Сюжет таков. Кошки подходят к продавцу рыб и спрашивают: «Вы продоёте рыбов?» Он отвечает: «Нет, показываю». А кошки в ответ: «Красивое».

Вся суть в том, что «красивое» только показывают. Глубокого смысла искать не стоит. Но кто-то ведь это придумал и загрузил в сеть.