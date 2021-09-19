«Мем про рыбов старше, чем мы думали», — с такой подписью на днях разлетелась по интернету фотография с фарфоровой статуэткой, на которой мужчина продает рыб, а рядом с ним сидит кот.
Что это за мем, почему он так странно звучит и при чём тут фарфор — рассказываем для самых непосвященных. Посвященным тоже интересно будет.
История мема
Сюжет таков. Кошки подходят к продавцу рыб и спрашивают: «Вы продоёте рыбов?» Он отвечает: «Нет, показываю». А кошки в ответ: «Красивое».
Вся суть в том, что «красивое» только показывают. Глубокого смысла искать не стоит. Но кто-то ведь это придумал и загрузил в сеть.
Историю этого мема проследили на «Пикабу». Самое старое упоминание о фотографии с котами, смотрящими на рыбу, было в 2014 году. В ней, казалось бы, ничего особенного: не видно лиц, невозможно определить место. Однако ситуация выглядит забавно.
Первая версия мема появилась в январе 2021 года, в ней коты спрашивали про лобстеров. В конце июля появилась всем знакомая версия про красивых «рыбов». Ну а дальше вы уже могли видеть — «рыбов» и «кросивое» использовали даже такие гиганты как Reebok, Яндекс.Маркет, СберМаркет и другие.
Коллекционный мем
И вот дальше — больше: пользователи Сети нашли отражение мема в фарфоровой статуэтке.
— Тот случай, когда наше любимое «рыбов» было мемом за полвека до того, как стало мейнстримом, — пишет пользователь Paprika на форуме «Я плакалъ».
Идея сюжета с кошками, смотрящими на красивое, оказалась не нова — 25 лет назад советский скульптор родом из Рыбинска создал фарфоровую фигурку под названием «Получить леща» с аналогичным кадром. Совпадение или нет, но именно сейчас на рынке бум интереса к советским фарфоровым изделиям — их готовы скупать по цене квартиры.
Автор миниатюры «про рыбов» — Юрий Львов. Он трудился на Первомайском фарфоровом заводе в Ярославской области, который с треском закрылся после 129 лет работы. Юрий Львов создавал самобытные фарфоровые миниатюры, и с ними он прославился не только по всему СССР, а по всему миру. Его знают в Англии, Франции, Дании, Норвегии, Индии, Канаде. В своих работах он передавал повседневную жизнь людей, их образы, а не советских героев. Во многом благодаря этому его изделия быстро находили отклик и одобрялись к массовому выпуску.
В художественной лаборатории Первомайского фарфорового завода скульптор проработал до 1978 года. Многие работы раскрашивала цветом его супруга Надежда Исакова. Сегодня образцы работ Юрия Львова рассредоточились по музейным и частным коллекциям, всего больше 150 работ.
Фигурка «Получить леща» ушла несколько лет назад на аукционе за 29 тысяч рублей.
Сохранившиеся изделия завода сейчас можно либо случайно отыскать на блошином рынке, либо перекупить с рук — если говорить о том, что не попало в музейные коллекции. На «Авито» статуэтки с клеймом завода начинаются от 1200 рублей, средняя цена изделий сейчас — 3–5 тысяч рублей. Одна из работ Юрия Львова продается за 180 тысяч рублей.
Не фарфоровая история
Сам завод в поселке Песочное основал купец Никитин в 1884 году как кирпичный. Через год на нем запустили производство фарфоровой и фаянсовой посуды и переименовали в «Фабрику Павла Андреевича Никитина и Ко в Рыбинске». В
После революции фарфоровая империя распалась, но завод остался. На нем стали выпускать в основном чайные и кофейные сервизы, декоративные вазы, наборы для плова, пиалы, блюда.
К 2010 году на заводе числилось 400 сотрудников, а основная продукция уходила на экспорт. К весне 2012 года производство встало, а в 2013 году завод официально признали банкротом.
— Признание предприятия банкротом — это необходимый шаг к возрождению фарфорового производства, — комментировал тогда решение суда о банкротстве директор департамента промышленной политики Ярославской области Дмитрий Секретарев. — С сегодняшними долгами и обязательствами перед кредиторами предприятие не может существовать, и конкурсная процедура — это шанс завода на новую жизнь. Мы рассчитываем на то, что инвестор, который придет на это предприятие, будет развивать производство. Для Рыбинского района и для поселения Песочного это будет неплохим шансом получить и хорошее производство, и хорошие перспективы.
Меньше чем за десять лет здание огромного завода пережило пожар и превратилось в руины.