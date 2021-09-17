Президент РФ Владимир Путин предложил единовременные выплаты в 50 тысяч рублей. На такую сумму могут рассчитывать блокадники, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».
— В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской, Эстонской Республиках и на территории Республики Абхазия, Республик Южная Осетия и Приднестровье, — заявил Владимир Путин. — Размер выплаты составит
В конце августа Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тысяч рублей и
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Кроме того, с 6 сентября 2021 года по 15 тысяч рублей начали получать силовики и военные.