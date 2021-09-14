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Владимир Путин уходит на самоизоляцию

В его окружении выявили несколько случаев заболевания коронавирусом

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В ближайших мероприятиях президент примет участие в онлайн-формате

В ближайших мероприятиях президент примет участие в онлайн-формате

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Президент России Владимир Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что в его окружении выявили случаи заболевания коронавирусом.

— Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, — говорится на сайте Кремля.

Впервые президент страны заявил об этом еще вчера, но тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что это было сказано образно.

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Из-за перехода на самоизоляцию Владимир Путин примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

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Владимир Путинкоронавирус
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