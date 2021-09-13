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Россия возобновляет перелеты в Испанию и еще три страны

Взаимное авиасообщение было закрыто с марта прошлого года

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Международное авиасообщение прервалось в марте 2020 года

Международное авиасообщение прервалось в марте 2020 года

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Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение восстанавливается с 21 сентября. С этого же дня начинаются полеты в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Впрочем, возобновленные перелеты в Испанию — не повод, чтобы радоваться туристам: страна по-прежнему закрыта для путешественников, принимает лишь отдельные категории граждан (например, обладателей вида на жительство). С туристическими целями также нельзя попасть в Словакию. Зато для туристов открыта Кения. Чтобы попасть туда, нужно предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест и доказать, что у вас есть с собой как минимум 500 долларов на всякие расходы.

Список стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, можно найти в этом материале.

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ИракИспанияКенияСловакия
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