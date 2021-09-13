«Неграждане» — заложники распада СССР. Как семья беженки из Абхазии 30 лет просит, чтобы ее признали своей в России

Однажды к многодетной семье беженки приезжал автобус с сотрудниками опеки. Как вспоминает Чиковани, было их человек десять.



— Тогда соседка уже после осмотра стала сердиться: «Кого вы проверяете? Дети сыты, одеты, обуты. Вы бы лучше помогли им документы сделать», — говорит женщина.



В МВД по Нижегородской области сообщили, что писала последний раз Нона Чиковани заявление на предоставление гражданства в 2017 году. Тогда ее попросили предоставить документ, удостоверяющий личность. Женщина документы не предоставила.

«Затруднен и до безобразия забюрократизирован»

В законе прописано множество способов получения российского гражданства. Прежде всего, по факту рождения (ст. 11, ФЗ-62 в ред. 30.12.2020). Это основание распространяется и на детей, появившихся в стране и не признанных своими гражданами другими государствами. Также предусмотрено упрощенное получение этого статуса для бывших граждан СССР. На практике, как отмечает председатель «Нижегородского правозащитного союза», один из учредителей Центра помощи мигрантам в Приволжье Сергей Шимоволос, эти правила действуют не всегда, несмотря на заявления власти разных уровней.



Еще в 2012 году, выступая перед Федеральным собранием, Президент Владимир Путин говорил о необходимости упростить получение гражданства «нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи и в Советском Союзе».



— Действующие правила не способствуют этому процессу. Скорее, наоборот. Процесс получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднен и до безобразия забюрократизирован, — говорил президент.



Тем не менее, бюрократические препоны можно наблюдать даже сейчас.



— Здесь действует, во-первых, очень формальный подход миграционной службы. Уж, казалось бы, просто решить вопрос с детьми. Они родились здесь, могут получать гражданство по месту рождения. Но в этом случае они все равно требуют подтверждения, что они не граждане Грузии. Раз мать — грузинка, то они, как полагают, могут быть записаны каким-то образом гражданами Грузии, что само по себе глупость. Чисто теоретически это возможно, но, если мать туда не ездила, не обращалась, это нужно признавать де-факто. А посольство Грузии у нас вообще ликвидировано (интересы Грузии в России представляет посольство Швейцарии в Российской Федерации. — Прим. ред.), не подберешься. А если заказывать через юстицию, то ответы из Грузии могут и не прийти. Ну и мать следом за детьми, если они будут приняты, она тоже должна получить в упрощенном порядке российское гражданство. Кроме того, в законе прописано об упрощенном способе получения его, если человек проживал долгое время в России. И даже не нужен вид на жительство, потому что она здесь прожила много лет, — говорит нижегородский правозащитник Сергей Шимоволос, которому удавалось решать подобные случаи в суде.

Руководитель сети «Миграция и Право», правозащитница Светлана Ганнушкина отметила, что история Чиковани не единична. Она относится к категории наиболее сложных беженцев в силу того, что отношения между Россией и Грузией, гражданкой которой Нона Чиковани числилась, сейчас напряженные.

«Пока что тишина»

Сейчас уже повзрослевшие дети Ноны Чиковани сами пытаются добиться, чтобы их признали гражданами.



— Документы себе пытаюсь с 14 лет сделать, — рассказывает старшая дочь Зульфия Гурбанова. — Когда исполнилось 14 лет, пошла в паспортный стол, Там ничего хорошего не сказали. Сказали, как исполнится 18 лет, тогда будем что-то делать. 18 лет исполнилось. Говорят, что что-то пытались сделать, но ничего не вышло. Скоро мне 23. 17 сентября будет. Написала заявление на удостоверение личности. Сказали, позвонят. Пока что тишина.