Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Такое наказание депутаты предлагают назначить за повторное преступление, для признанных виновными в изнасиловании двух несовершеннолетних и в тех случаях, когда «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления». Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета по госстроительству и законодательству.



Авторами проекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.