Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Такое наказание депутаты предлагают назначить за повторное преступление, для признанных виновными в изнасиловании двух несовершеннолетних и в тех случаях, когда «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления». Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета по госстроительству и законодательству.
Авторами проекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами.
— Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии), — написал Александр Хинштейн у себя в Telegram-канале.
По словам депутата, в ближайшее время необходимо проработать техническую реализацию закона и синхронизировать его с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений.
О необходимости ужесточения наказания для педофилов заговорили после трагедии в Киселёвске Кемеровской области, где 6 сентября пропали две 10-летние девочки, а на следующий день их нашли мертвыми. Подозреваемым оказался 41-летний житель Мысков Виктор Пестерников, ранее судимый за изнасилование.