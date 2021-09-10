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Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли в Госдуму

А вышедших на волю насильников хотят постоянно контролировать

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Пожизненное заключение ждет и рецидивистов, и тех, кто впервые нарушил закон

Пожизненное заключение ждет и рецидивистов, и тех, кто впервые нарушил закон

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В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Такое наказание депутаты предлагают назначить за повторное преступление, для признанных виновными в изнасиловании двух несовершеннолетних и в тех случаях, когда «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления». Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета по госстроительству и законодательству.

Авторами проекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами.

— Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии), — написал Александр Хинштейн у себя в Telegram-канале.

По словам депутата, в ближайшее время необходимо проработать техническую реализацию закона и синхронизировать его с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений.

О необходимости ужесточения наказания для педофилов заговорили после трагедии в Киселёвске Кемеровской области, где 6 сентября пропали две 10-летние девочки, а на следующий день их нашли мертвыми. Подозреваемым оказался 41-летний житель Мысков Виктор Пестерников, ранее судимый за изнасилование.

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