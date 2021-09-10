Даже теста не спросят: 9 стран, куда легко попасть в бархатный сезон

После соглашения между странами о возобновлении перелетов на египетские курорты число рейсов с каждой неделей растет. Попасть в Хургаду и Шарм-эш-Шейх сегодня можно напрямую практически из всех крупных городов, где открылось международное авиасообщение.

Если у путешественника есть сертификат о вакцинации, ему не нужно предоставлять ПЦР-тест. Главное, чтобы поездка пришлась через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины («Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson. Если прививки нет, для въезда потребуется результат теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета.