Даже теста не спросят: 9 стран, куда легко попасть в бархатный сезон

1
Египет
После соглашения между странами о возобновлении перелетов на египетские курорты число рейсов с каждой неделей растет. Попасть в Хургаду и Шарм-эш-Шейх сегодня можно напрямую практически из всех крупных городов, где открылось международное авиасообщение.
Если у путешественника есть сертификат о вакцинации, ему не нужно предоставлять ПЦР-тест. Главное, чтобы поездка пришлась через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины («Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac) либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson. Если прививки нет, для въезда потребуется результат теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета.
Поделиться
2
Доминикана
Самолеты в Доминикану летают напрямую из Москвы. Для поездки туристам не нужны ПЦР-тесты, однако до вылета придется заполнить онлайн-форму и получить два QR-кода.
Отпуск в Доминикане будет действительно безмятежным, развлечений там немного — лежать под пальмами или заниматься дайвингом в Карибском море. При этом, отмечают туроператоры, цены довольно привлекательны — тур на двоих на 10 ночей начинается от 150 тысяч рублей. Эксперты Ассоциации туроператоров России подчеркивают, что такой ценник — определенная конкуренция дорогим отелям Египта.
Поделиться
3
Абхазия
Абхазию с Россией разделяет формальная граница, поэтому въезд и выезд для граждан России свободный — не нужно предъявлять ни тестов, ни сертификатов о вакцинации (в отличие от того же Краснодарского края, где для заселения в отели и кемпинги по-прежнему нужна справка о прививке или завизированный медотвод).
По возвращении с отдыха туристу также не нужно сдавать ПЦР-тест.
Поделиться
4
Турция
Турецкие курорты по своей доступности и простому отношению к нашим путешественникам давно стали вторым русским югом — об этом говорит и статистика: именно в Турцию туристы летают чаще всего. В сентябре и октябре страна продолжает бархатный сезон. Самолеты летают в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум.
Вакцинированные туристы могут прилетать спокойно, им нужен лишь сертификат о полной вакцинации, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию. Неважно, какой именно из зарегистрированных в РФ вакцин привит турист («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт»). Главное, чтобы у него был подтверждающий документ на английском языке. Тем, у кого нет справки о вакцинации, требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Детям до 12 лет справки не нужны.
Поделиться
5
Албания
Туристы редко заезжают в Албанию, а зря. Страна стоит на побережье Адриатического и Ионического морей и обладает всем тем набором, который так нужен уставшим от работы, — чистые пляжи, каньоны, гостеприимные хозяева, богатая национальная кухня. Столица Албании — Тирана — с колоритной архитектурой, где есть и мечети, и европейские домики, и даже советские памятники. Туристический сезон продолжается весь сентябрь, в октябре пляжей уже не обещают, но на воздухе находиться комфортно.
Рейсы в Тирану из Москвы летают раз в неделю, вакцинированным «Спутником V» делать тест не надо, остальным — придется сдать ПЦР или экспресс-тест на антиген. Справки должны быть переведены на английский язык с указанием данных загранпаспорта.
Поделиться
6
Армения
В Армении всё самое красивое и древнее: памятники Урарту, город на камнях Ереван, национальная кухня, озеро Севан. Осень в Армении теплая, оптимальное время, чтобы ходить по экскурсиям и объедаться фруктами.
Рейсы из Москвы в Ереван летают 6 раз в неделю, не надо ни визы, ни заграна. Если есть сертификат о ковид-вакцинации, то тест не нужен. Если сертификата нет, то за 72 часа до прибытия нужно сделать ПЦР-тест.
Поделиться
7
Куба
Планировать путешествия на Кубу можно начиная с октября — в это время заканчивается сезон дождей, температура в Гаване и Варадеро уверенно держится на отметке +30.
Прямые и чартерные рейсы осуществляются из Москвы. Для въезда нужно два ПЦР-теста: первый туристы делают сами за 72 часа до посадки в самолет. Второй — экспресс-тест на антиген — путешественнику делают непосредственно в отеле. Его результаты будут готовы уже через 15 минут. Если они положительные, проводится полноценный ПЦР-анализ, а туриста должны изолировать.
Поделиться
8
Мальдивы
Для въезда на Мальдивы не надо визы, достаточно, чтобы загранпаспорт был «старше» одного месяца. Находиться на островах можно до 30 дней. Все путешественники, включая вакцинированных, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест по прилете. Получить результаты необходимо в течение 96 часов до вылета.
Поделиться
9
Шри-Ланка
У Шри-Ланки есть правило: здесь никто никуда не спешит, все наслаждаются жизнью. Большинство развлечений — тихие, природные: пикники, рыбалка, дайвинг, прогулки.
Единственное, с чем спешит Шри-Ланка, — это организация доступного и безопасного прилета путешественников, потому что на российских туристов у местных властей большие ставки. Сейчас страна принимает туристов с сертификатами любой российской вакцины («Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВак» и так далее). По прилете им придется сдать ПЦР-тест. Если на данный момент у путешественника нет прививки, он может отдохнуть на острове, но всё время он будет проводить только в гостинице из категории L1. Также ему придется сдать два теста.
Чтобы попасть на Шри-Ланку, туристу необходимо получить онлайн-визу и страховку с покрытием от ковида на 50 тысяч долларов. Стоит такая порядка 12 долларов.
Поделиться