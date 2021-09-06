Круче Хогвартса. Показываем изнутри самую дорогую школу России

Петербургская «Газпром школа» оборудована персональной обсерваторией и телестудией. Оценить начинку элитного учреждения на Крестовском острове корреспонденты смогли благодаря фотографиям, попавшим в редакцию «Фонтанки».
На снимках запечатлены краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники. Также у школьников будет своя студия звукозаписи. На крыше здания оформлен купол обсерватории.
Также в распоряжении редакции появилось школьное меню на
1 сентября «Газпром школа» в Петербурге приняла первых учеников. С Днем знаний детей поздравил лично глава «Газпрома» Алексей Миллер. Подробности праздника читайте в репортаже «Фонтанки».
В Москве у компании-монополиста уже есть своя школа. Новое учреждение потребовалось в связи с переездом «Газпрома» в Петербург. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в