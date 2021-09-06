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Круче Хогвартса. Показываем изнутри самую дорогую школу России

Построенная за пять миллиардов петербургская «Газпром школа» поражает воображение

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Такие интерьеры заставят вас захотеть вернуться в школу

Такие интерьеры заставят вас захотеть вернуться в школу

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Петербургская «Газпром школа» оборудована персональной обсерваторией и телестудией. Оценить начинку элитного учреждения на Крестовском острове корреспонденты смогли благодаря фотографиям, попавшим в редакцию «Фонтанки».

На снимках запечатлены краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники. Также у школьников будет своя студия звукозаписи. На крыше здания оформлен купол обсерватории.

В этой школе, кажется, есть всё

В этой школе, кажется, есть всё

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Дневной свет в атриуме

Дневной свет в атриуме

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И стильные интерьеры

И стильные интерьеры

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А также собственная телестудия

А также собственная телестудия

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И даже обсерватория

И даже обсерватория

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И, конечно же, бассейн — не школа, а мечта!

И, конечно же, бассейн — не школа, а мечта!

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Также в распоряжении редакции появилось школьное меню на 2 сентября. Позавтракать в столовке можно омлетом с ветчиной за 66 рублей, пообедать — салатом из свежих овощей с сыром за 34 рубля и запеченным филе лосося за 151 рубль. Для приверженцев фастфуда предлагают мини-бургер с говяжьей котлетой за 59 рублей или овощную мини-пиццу с соусом бешамель за 37 рублей.

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Краеведческий музей абсолютно не похож на типичные школьные музеи

Краеведческий музей абсолютно не похож на типичные школьные музеи

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Здесь всё технологично и повсюду оборудованы сенсорные экраны

Здесь всё технологично и повсюду оборудованы сенсорные экраны

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1 сентября «Газпром школа» в Петербурге приняла первых учеников. С Днем знаний детей поздравил лично глава «Газпрома» Алексей Миллер. Подробности праздника читайте в репортаже «Фонтанки».

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В кабинетах труда тоже всё технологично и стильно

В кабинетах труда тоже всё технологично и стильно

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В Москве у компании-монополиста уже есть своя школа. Новое учреждение потребовалось в связи с переездом «Газпрома» в Петербург. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1600 мест потратили 2 млрд рублей.

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Санкт-Петербургинтерьершкола«Газпром»1 Сентября
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