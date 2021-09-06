Круче Хогвартса. Показываем изнутри самую дорогую школу России

В Москве у компании-монополиста уже есть своя школа. Новое учреждение потребовалось в связи с переездом «Газпрома» в Петербург. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1600 мест потратили 2 млрд рублей.

