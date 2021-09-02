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Пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты по 10 тысяч рублей

Первые 30 миллионов человек получат деньги уже сегодня

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Первыми деньги получат те, кому они приходят на банковскую карту

Первыми деньги получат те, кому они приходят на банковскую карту

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С сегодняшнего дня Пенсионный фонд России начал перечислять пенсионерам единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба «Единой России», 2 сентября деньги получат те, кому начисления приходят на банковскую карту (это 30,7 миллиона человек). Еще 12,7 миллиона россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.

— Всего единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова, ПФР сделал всё необходимое, чтобы пенсионерам для предоставления выплаты не пришлось писать дополнительные заявления, — деньги поступят на счет автоматически.

Разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тысяч рублей предложил президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». 24 августа глава государства подписал соответствующий указ. Мы собрали в карточки всё, что известно о порядке и сроках выплаты.

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Владимир Путинденьгипенсионерыпрезидент России
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