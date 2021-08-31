Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате силовикам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим и силовикам. По 15 тысяч рублей в сентябре получат военные-контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Выплата назначена тем, кто проходит службу на 31 августа 2021 года, она будет защищена от списания за долги.
24 августа на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил, что единовременные выплаты, которые до этого были назначены только военным и пенсионерам, необходимо распространить на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
— Предлагаю распространить эти выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, — сказал Владимир Путин.
По словам президента, пособие должны получить «все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах».
Выплаты проведут в сентябре этого года из средств федерального бюджета на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда России и прочих уполномоченных органов документов. На эти цели направят порядка 500 миллиардов рублей.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала дату, когда пенсионеры получат единовременную выплату. Те, кому деньги приходят на карту, получат 10 тысяч рублей в ближайший четверг, 2 сентября.