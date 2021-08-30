Из-за неудачной шутки комику Идраку Мирзализаде запретили жить в России. Он должен уехать навсегда

Полиция сочла поведение Идрака угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц, поэтому отныне ему нельзя находиться в России. Запрет будет действовать пожизненно. В полиции пообещали в ближайшее время сообщить ему о принятом решении. После этого Мерзализаде должен будет покинуть страну или будет депортирован.



Комик Идрак Мерзализаде — гражданин Республики Беларусь, в марте этого года он получил вид на жительство в России. В августе он был арестован на 10 суток за возбуждении межнациональной вражды из-за его шутки о русских, сказанной во время монолога о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. В интернете она распространилась без контекста, вызвала массу критики, комик сообщал об угрозах и нападении. В поддержку Мирзализаде выступали многие российские комики, среди них Руслан Белый, Данила Поперечный, Константин Пушкин.

